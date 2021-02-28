Чемпионы Европы сейчас в плохой форме, но для них ничего не потеряно. Итоги финала Кубка России

Кубок России. Финал. Женщины

1. Камила Валиева — 238,00

2. Майя Хромых — 235,96

3. Дарья Усачева — 229,71

4. Елизавета Туктамышева — 226,01

5. Анна Фролова — 213,91

6. Алена Косторная — 210,20

В Москве завершился финал Кубка России среди взрослых. Это последний крупный всероссийский турнир сезона, по итогам которого определялись последние путевки на чемпионат мира в Стокгольм. И если до начала турнира главными претендентами на поездку в Швецию были чемпионы Европы Алена Косторная и Дмитрий Алиев, то в итоге лучшие позиции теперь у спортсменов Алексея Мишина — Елизаветы Туктамышевой и Евгения Семененко.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Косторная показала мужество, но Туктамышева не дала ей шансов

Косторная перед стартом произвольной программы была буквально в патовой ситуации. Провал в короткой лишил ее и без того не самых высоких шансов на победу, а слова Евгения Плющенко о том, что спортсменка до сих пор не может пережить последствия коронавируса, не вселяли уверенности в успешный прокат и сегодня. Как и утренняя тренировка, на которой она хоть и практически не ошибалась, но чуть ли не каждый элемент шел у чемпионки Европы натужно, с преодолением. Контрольный прогон она и вовсе не смогла докатать, после чего подъехала к Плющенко и Сергею Розанову. Судя по всему, в тот момент решали, стоит ли вообще выходить на лед или лучше сняться.

Косторная не стала отказываться от борьбы и решила выступать. За что ей большое спасибо, поскольку ее новая произвольная программа от Ше-Линн Бурн — это действительно нечто особенное. Даже не верится, что постановку производили по скайпу. Музыка Луки Д'Альберто Алене не просто подходит, она ее чувствует и живет прокатом. Выступление было неидеальным, поскольку фигуристка выступала будто из последних сил, еле докатывая до бортика после финальной позы. Но она подарила «Мегаспорту» живые эмоции и напомнила всем, за что мы любили и любим Алену Косторную.

Достойно ли это заявки на ЧМ? С учетом вполне лояльного судейства итоговая сумма в 210 баллов не сильно впечатляет. Да и признания самой фигуристки и ее тренера, что они пока не в лучшей форме, что над программой еще нужно работать. Хватит ли оставшегося до ЧМ времени на эту работу и нужен ли такой риск? На эти вопросы отвечать уже ФФККР.

Впрочем, после успешного проката от Елизаветы Туктамышевой вряд ли вопрос о третьей квоте в женском одиночном вообще будет стоять.

Туктамышева еще до коронавирусных историй легко разобралась с Косторной на «Гран-при», а болезнь она пережила проще Алены и выступала в лучших кондициях, чем ее соперница. К концу сезона Елизавета наконец-то раскрылась в своей произвольной и выдала пусть не безошибочный, но вполне рабочий прокат. Учитывая гандикап после короткой, билеты в Швецию можно было бронировать еще по ходу выступления. Сорванные вращения, степ-аут на втором акселе и другие мелкие огрехи — это скорее случайность, чем даже последствия болезни. В кис-энд-край она жаловалась на проблему с коньками. К чемпионату мира нужно поточить их увереннее, а также вернуть четверной. И тогда Елизавета сможет бороться в Стокгольме за самые высокие места.

Майя Хромых, Камила Валиева и Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Хромых и Усачева стали претендентками на Олимпиаду

Битву за ЧМ вели спортсменки, которые в итоге даже не попали в призовую тройку. А какие варианты, когда Этери Тутберидзе вновь подготовила к взрослым очередное поколение суперъюниорок? Камила Валиева на этом турнире ни на что не претендовала и решила пойти ва-банк с контентом. Три четверных прыжка, тройной аксель — наметки на олимпийский набор прыжков? Пока что такую сверхсложность она не выдерживает. Изумительный аксель, но два падения с тулупа и сальхова, а также помарка на каскаде со вторым тулупом. В плане работы на будущее — верный шаг: ее победа и так не вызывала вопросов, давления никакого не было, почему бы и не рискнуть.

Но вот главное удивление вечера — Майя Хромых. Ее попытки четверного сальхова, а затем и четверного тулупа давно в среде фигурного катания стали поводом для шуток. Над спортсменкой иронизировал даже хореограф Даниил Глейхенгауз. «Прочитали в интернете, что мы будто издеваемся над Майей. Что у нее не идет ни тулуп, ни сальхов. Поэтому мы отправили ее делать сразу два квада, причем с руками наверх», — сказал он перед командным Кубком Первого канала, где она впервые вышла с таким рискованным контентом. Перед произвольной она и сама не особо в себя верила, заходя на сальхов пять раз подряд. И пять раз подряд сделала, как и два тулупа. Видимо, удачная тренировка окрылила Хромых, и она выдала лучший прокат в жизни, почти добравшись до баллов Александры Трусовой. Но все честно — техника 90+, два разных квада, отличный набор. Какие вопросы?

Есть ряд вопросов к баллам Дарьи Усачевой. Инфляция ее оценок, особенно баллов за компоненты, сложно объяснима, поскольку реального прогресса в катании не наблюдается. Нет у Усачевой до сих пор и весомых титулов. Тем не менее она с каждым стартом все четче заявляет о себе как о претендентке на Олимпиаду. Пусть из-за возрастных ограничений на этом старте за ЧМ Усачева с Косторной и Туктамышевой не боролась, но в виртуальной битве за Пекин провела еще один успешный ход. Единственный момент: поддержат ли международные судьи тенденцию признаний в любви к Дарье и ее тренеру, либо это только локальная история?

Алиев провалил турнир, но требует места на ЧМ

Отлично откатала и Анна Фролова. У нее есть и техника, и катание, разве что тренер и школа не в таком выигрышном положении в отношениях с федерацией. Но за чемпионат мира ученица Сергея Давыдова не боролась — она родилась на неделю позже установленной даты для перехода во взрослые.

В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Как бы ни было обидно за Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина, на ЧМ, судя по всему, едут две пары Тамары Москвиной. А вот развязка в мужском одиночном — страх, боль, ужас. Болельщиков, букмекеров, федерации. Наверное, всех, включая отчасти даже чемпиона Евгения Семененко. Победа ученика Алексея Мишина была вполне убедительной, но разве что на фоне провалов всех лидеров. Да и сам Евгений был далеко не идеален.

Может ли он теперь требовать места на ЧМ? По правилам — вполне, но косые взгляды он точно будет ловить и в Стокгольм поедет с диким давлением. Алиев в произвольной выглядел не так печально, как в короткой, но его попадание в итоговую тройку — это скорее желание судей поддержать чемпиона Европы, нежели реальное положение дел. Правда, сам Дмитрий так не считает и на пресс-конференции говорил, что ему будет обидно смотреть за главным турниром года по телевизору. И сказал это, сидя в двух метрах от чемпиона финала Кубка России, который завоевал право на ЧМ своими выступлениями. Алиеву и Косторной будет лучше остаться дома и спокойно готовиться к следующему олимпийскому сезону. Для них точно еще ничего не потеряно.