Интереснее, чем смотреть на Загитову. Как стать фигуристом-любителем и сколько это стоит?

В России — бум любительского фигурного катания.

В российском фигурном катании в условиях изоляции сразу два тренда. С одной стороны, продолжается business as usual, то есть дела идут как обычно — соревнования, борьба одиночников-мужчин за 300 баллов в Питере, ожидание чемпионата России как главного турнира года.

С другой — все чаще спортсмены признаются, что работа в шоу или тренером на подкатках становится выгоднее и прибыльнее, чем карьера спортсмена. Нельзя утверждать, что этим объясняются все травмы и пропуски сезона, но у некоторых спортсменов — определенно. Более того, частенько на катке можно увидеть фигуриста сборной (вместе с ребенком или взрослым), который тебе скажет: «Ты меня здесь не видел». Ты, конечно, молча кивнешь в ответ.

Почему так расцвели подкатки — в России бум любительского фигурного катания, или, если проще, многие люди, которые раньше просто шли на каток перед Новым годом, теперь хотят научиться кататься нормально. У истоков движения стоял клуб «Серебряная мечта», в прошлом сезоне Екатерина Боброва создала свою ассоциацию, под эгидой которой старается сформировать целую лигу любителей, Илья Авербух и вовсе продвинул на Первый канал «Ледниковый период», в котором любители будут кататься с фигуристами-звездами.

У любителей тоже есть категории — начиная с gold и «мастеров» и заканчивая pre-bronze, проводятся чемпионаты мира и Всемирные игры мастеров, к которым, кстати, допускают россиян (шанс для каждого из нас!). Конечно, они не прыгают четверные, но иногда показывают весьма достойные программы с двойными.

В субботу в любительском фигурном катании прибудет как минимум на еще одного бойца — на турнир «Открытый лед» заявилась Ирина Шарова, фотограф, известная болельщикам по работе на разных турнирах, в основном на тех, куда не добираются ищущие хайп журналисты. Именно она сфотографировала, как оказалось, Юлию Липницкую за несколько дней до родов. Она приезжала на тренировку и фотографировала меня в преддверии турнира шоу-программ «Русский вызов» в прошлом году. Так что не вернуть должок я не мог.

«СЭ» попросил Иру рассказать, как она вообще дошла до жизни такой — что в субботу стартует со своей программой на официальном любительском турнире, сколько это все стоит и как это устроено.

Как пришла в фигурное катание

— Фигурное катание смотрю очень давно, с 2002 года, ясно помню соперничество Ягудина и Плющенко — болела за Алексея. Ходила на этапы «Гран-при» в Москве, но это не было основным увлечением. Потом брат вдруг начал снимать видео — YouTube уже был, но никто не транслировал соревнования, даже Кубок России. Еще и начал фотографировать, и я решила: «Дай тоже попробую!»

Я специализируюсь на детских и юниорских соревнованиях. Одно время мне давали аккредитацию, потом перестали давать, езжу за свои деньги. Периодически вспыхивает борьба со стюардами, которые не дают фотографировать. В Сызрани просто была беда, например. Но я спокойно снимаю с трибуны без особых условий. Вот просто люблю смотреть и фотографировать, как люди катаются. Такое странное увлечение.

Как начала кататься сама

— Постепенно втянулась. Но у меня и мысли не было, что взрослые люди могут начать кататься. Нам же вдалбливали, что это детский спорт, чем раньше человек начинает — тем лучше. Если, как Константинова, в 7 лет начнешь — офигеть как поздно! А уж Джонни Вейр в 12 вообще не у дел должен быть. Хочешь стать чемпионом — надо встать на коньки в 4 года.

И вот в один прекрасный момент, когда я уже была втянута в фигурное катание по самые уши, на меня было подписано в соцсетях много фигуристов — решила, может, попробовать научиться ездить назад? Это была моя мечта. А то я выходила на лед пару раз и не понимала — как люди катаются назад вообще? И вот я кинула клич в своих соцсетях — уважаемые фигуристы, если у кого-то есть желание меня научить, то обращайтесь, предложите свои услуги. Но такие объявления можно и самому найти на сайтах и форумах.

Мне ответил Илья Миронов, начали кататься. Поняла, что взрослый человек может не только назад двигаться. Потом мне помогал Дима Евгеньев. Потом обнаружила, что одного тренера не хватает, нужно гораздо больше часов на льду — нашла еще юниора-танцора. Что поняла сразу: обычные коньки из «Спортмастера» — уже большая разница даже по сравнению с тем, что у меня сейчас.

Фото из личного архива Ирины Шаровой

Как решила выйти на соревнования

— Идея сходить на соревнования у меня возникла еще прошлым летом, но тогда я не очень много умела. Взрослый человек может научиться кататься, но многое зависит от исходных данных. Моя цель — выучить все одинарные прыжки, и в мыслях аксель в полтора оборота. Я вижу, что люди, любители, реально начинают прыгать. Слежу за одной пенсионеркой — она прыгает в один оборот все. Сейчас у меня в программе под музыку Bee Gees каскад тулуп + тулуп, сальхов и перекидной, риттбергер выучить не успела.

Любительское фигурное катание растет. Весной сходила на финал Кубка среди любителей под эгидой ассоциации, которую создала Екатерина Боброва. Там тоже этапы «Гран-при», по результатам этапов отбираются в финал, он был первым в истории. Сходила, впечатлилась — думаю, ну все, пора ставить программу. Дима Евгеньев ее поставил. Случайно увидела, что соревнования проходят — и решила дебютировать. Не знаю, как это будет, но хочу попробовать.

Сколько это стоит

— Я оплачиваю тренировки, то есть свой выход на лед и тренера, это по 500 рублей. Дальше уже фантазия тренера, сколько он берет. На форумах читала, что Ангелопол еще до истории про шнурки 8 тысяч рублей в час брал за подкатки, уж не знаю за что. В среднем уходит 3 тысячи. Само соревнование стоит 5000 рублей, хотя видела объявление о шоу-турнире со специальным светом, там цена вообще 10 тысяч. Видимо, любители все богатые люди. (Смеется.) Страховка, справка — тоже деньги. Видела у тебя, что у Глейхенгауза групповое занятие стоит 5 тысяч в час. Мне кажется — дорого, но тут все зависит от статуса тренера. Если можешь себе позволить, почему не пойти и к тренеру олимпийских чемпионок?

Лично у меня минимум две тренировки в неделю по часу с тренером, по 3 тысячи, раз в месяц стараюсь взять два часа плюс желательно 1-2 раза в неделю сходить самой за 500 рублей. Коньки GRAF у меня за 18 тысяч, но знаю, что любители и Еdea покупают, а цена нехилая. Итого в месяц под 30 тысяч уходит.

Фото из личного архива Ирины Шаровой

Что может получиться из любительского катания

— Сейчас вижу постоянно объявления, мне кажется, на каждом катке скоро уже будет отделение любителей. Взрослому человеку достаточно сложно вырабатывать какие-то физические навыки, нейронные связи не так работают. (Смеется.) Поэтому для меня единственный вариант — занятия один на один.

В основном это женская история, как и в обычном фигурном катании, но вижу и мужчин. Один мужик лет 40 на нашем катке прыгает и двойной лутц, и флип, и дупель. Видела, как он с Андреем Мозалевым катается. В любительском катании сейчас же еще и пары, и танцы стараются расти — стараются тодесы крутить, поддержки. Немножко смешно выглядит, но делают!

Аналогия с медиафутболом? Илья Авербух же делает сколько лет «Ледниковый период» — да, там выступают актеры, певицы, но все равно они любители. Теперь будет народный «Ледниковый». Наверняка для многих пришедших на кастинг это был крутой опыт и впечатления. История из такого любительского фигурного катания может выйти классная. Через несколько лет при правильном подходе это может стать интереснее, чем следить за условной Загитовой.