Юниорское трио Тутберидзе подвело итоги финала Кубка России.

Кубок России. Финал. Женщины

1. Камила Валиева — 238,00

2. Майя Хромых — 235,96

3. Дарья Усачева — 229,71

4. Елизавета Туктамышева — 226,01

5. Анна Фролова — 213,91

6. Алена Косторная — 210,20

Заключительный важный внутрироссийский старт сезона завершился полным триумфом группы Этери Тутберидзе. Весь подиум заняли три ее юниорки — Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва, хотя еще в начале сезона это развитие событий было немыслимо. Всем трем по 14 лет — и уже в следующем, олимпийском сезоне они появятся во взрослых. Алена Косторная и Елизавета Туктамышева уже сегодня почувствовали себя в их тени. После удачного выступления фигуристки говорили о желании пойти в музей, аббревиатуре ВХУ и судейских решениях.

Валиевой не нравится статус олимпийской надежды

— Камила, оцените прокат в целом.

Валиева: — Я довольна тем, что попробовала новый контент в произвольной программе. Не все получилось, в короткой немного помарки были. Это такой тренировочный старт, чтобы в следующий раз пойти и сделать.

— По возрасту вы не можете поехать на чемпионат мира. Не обидно?

Валиева: — Не обидно не поехать на чемпионат мира, потому что здесь фактор возраста. Всему свое время. Обидно скорее, что отменили юниорский чемпионат мира, хотела защитить статус. Сегодня я была не в себе. Я проиграла себе самой. На тренировках я катаю большую часть чисто.

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— Как будете отмечать успех и есть ли планы на весну, не связанные со спортом?

Валиева: —Не знаю, как буду отмечать золото. Как пойдет (смеется). Весной у меня единственный план — хорошо отметить день рождения, который будет 26 апреля, а также выступить на шоу.

— Как удается держать в себя в форме и пробовать новое?

Валиева: — На тренировках иногда бывает сложно, потому что мы не заканчиваем катать программы после второго этапа кубка России. Выходишь на тренировки, и каждый день, как день сурка, — короткая — произвольная — короткая. Бывает уже плохо от прокатов. Каждый раз нужно улучшать то, что делаешь, что-то добавлять.

— Какие ожидания от следующего сезона?

Валиева: — 15 лет — это не приговор (смеется). В фигурном катании всегда сложно, и в 13-14 лет мне тоже было трудно. Легко никогда не будет. В следующем сезоне хочется пожелать себе больше спокойствия, больше уверенности и не нервничать по маленьким, бытовым мелочам.

— О вас много пишут, мол, вы главная олимпийская надежда. Это нервирует?

Валиева: — Иногда очень странно, многие не знаю, что будет завтра. А тот, кто пишет, загадывает об Олимпиаде. Нужно восстановиться, попасть в сборную. Писать раньше времени немного не очень. Стараюсь не читать, не воспринимать всерьез. Иногда прочитаешь, и мотивация уходит.

— Многие говорили в начале сезона, что «Болеро» вам не очень подходит.

Валиева: — Многие говорили — не идет, не идет. Я катала «Девочку на шаре» два года, и еще можно было добавить. Когда я стала катать «Болеро», то поняла, что-то, что я катала в прошлом году, как я катала это, мне совсем не хватит этого, чтобы выразить такую сложную музыку. Сейчас я больше стараюсь, больше делаю элементы. Это все накатывается. Если сравнивать первую «Девочку на шаре» и на чемпионате мира. То это совершенно разные. И сейчас то же самое — совершенно разные программы. Мы же работаем, разная подача, по-разному смотрится.

Внутренняя конкуренция и высокие компоненты

— Вы здесь вместе с коллегами-юниорками заняли весь подиум. Круто?

Валиева: — Каждый делал свою работу. Наверное, да. (смеется) Если они хорошо откатали, а то я не смотрела — то это здорово.

— Была аббревиатура ТЩК, уместно ли теперь говорить о ВУХ или скорее ВХУ, по этому турниру?

Валиева: — Как девочкам ТЩК не нравится, так и нам ВУХ или ВХУ. Фигурное катание — все-таки личный вид спорта, каждый катается сам за себя. И мне эти аббревиатуры немного обидны.

— Не тесно ли вам на одном катке — трем талантливым фигуристкам? Мы помним, как произошло у предыдущего трио. Как вы разъезжаетесь?

Валиева: — Мы смотрим по сторонам (смеется). Нам вместе, наверное, нормально. Я смотрю на Майю, как она катает связки, и появляется мотивации пойти покатать связки. Когда много людей кругом, то ты заряжаешься от них и идешь работать.

Хромых: — Да, когда Камила прыгала четверные, а у меня не получалось, я думала: «Как так? Я тоже могу».

Усачева: — Конкуренция — это очень хорошо для спорта, а в жизни все очень мирно, нет никаких ссор, как могло показаться. И на катке мы смотрим по сторонам (смеется).

— У вас в этом сезоне ощутимо растут компоненты. Как идет работа над ними? Тутберидзе уделяет этому столько же внимания, сколько прыжкам?

Валиева: — Этери Георгиевна смотрит и на прыжки, и на вторую оценку и требует полной отдачи во время проката. Если я полностью отдаюсь программе на тренировке, это около 50% того, что будет на старте. Чтобы выдать прокат со всеми эмоциями, со всей хореографией, нужно очень много накатывать.

Хромых: — Мы много работаем в зале с хореографом под музыку, разбираем каждый шаг.

Усачева: — Работа над второй оценкой происходит так же, как над техникой. Каждый тренер у нас во всем разбирается — и в технике, и в прыжках. Все обсуждается, все обговаривается. Так много катаем эти программы каждый день, что все в прокате все уже идет изнутри, от себя.

Ольга Ермолина, пресс-атташе федерации, подытожила: — Поэтому и компоненты высокие.

Дарья Усачева — о своем лутце: Как судьи посчитали — значит, так и надо

— Как настроение, Дарья?

Усачева: — Есть небольшое расстройство или, скорее, недовольство собой. Потому что все сделала идеально. Были помарки, проблемы в каскаде и на шагах как-то подкидывало.

— Майя Хромых вас обогнала. Это удивило?

Усачева: — Не удивляет, Майя откатала чисто, думаю, все правильно. Мотивирует? Да.

— Сезон по сути закончен. Есть вариант отдохнуть, хотя бы несколько дней?

Усачева: — Несколько дней — мне пойдет это только в ущерб. (смеется)

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— Дарья, применительно к вам часто обсуждают лутц. Не все считают его правильным, момент с внешним ребром. Вы довольны своим лутцом?

Усачева: — Я в принципе пока не ощущала от своего элемента такого, чтобы я была им очень довольна. Лично мое мнение, что каждый элемент я могу сделать лучше. Все по-разному может происходить.

— Но у вас очень высокие оценки за лутц. +1,5 часто вы получаете надбавку, куда уж лучше?

Усачева: — Я никогда не буду спорить с судьями, минус или плюс. Как судьи посчитали — значит, так и надо.

— Вы с Этери Георгиевной обсуждаете, что лутц надо по-другому делать? Или особого внимания к нему нет?

Усачева: — Я бы сказала, что у нас на каждый элемент идет особое внимание.

Хромых хочет в олимпийскую сборную

— Майя, вам наконец удались два четверных чистых, круто! Как?

Хромых: — Я долго работала над этим. Вот, все принесло плоды. Конечно, отработка ошибок, исправление, много повторений, связок.

— Можете посчитать, сколько в день вы эти прыжки делали? Десятки, сотни раз?

Хромых: — Много попыток тоже не есть хорошо. Начинают заучиваться ошибки. Стараюсь на каждой тренировке по четыре выезжать, делать.

— Психологически легче стало?

Хромых: — Конечно, гора с плеч сошла, стало легче. Но сейчас ничего не чувствую, все оставила на льду. Никаких эмоций, просто опустошение.

— Что сказала Этери Георгиевна?

Хромых: — Поздравила, что я наконец сделала четверные, ну и небольшой разбор провела.

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— Есть понимание, что вы теперь можете обыгрывать тех конкуренток, которые были обычно выше вас?

Хромых: — Я об этом не думаю, просто стараюсь сделать то, что я умею.

— Неужели нет амбиций попасть на Олимпиаду? Все-таки важный сезон следующий.

Хромых: — Конечно, огромное желание в олимпийскую сборную. Там уже бороться за места, за пьедестал.

— Чем хотите заняться весной, когда сезон закончится?

Хромых: — Весной хочется побольше погулять на свежем воздухе... Вообще хорошо бы посетить какие-нибудь интересные места. Музеи, например.