«15 лет — это не приговор». Валиева шутила, Усачева анализировала свой лутц, Хромых хотела в музей
Кубок России. Финал. Женщины
1. Камила Валиева — 238,00
2. Майя Хромых — 235,96
3. Дарья Усачева — 229,71
4. Елизавета Туктамышева — 226,01
5. Анна Фролова — 213,91
6. Алена Косторная — 210,20
Заключительный важный внутрироссийский старт сезона завершился полным триумфом группы Этери Тутберидзе. Весь подиум заняли три ее юниорки — Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва, хотя еще в начале сезона это развитие событий было немыслимо. Всем трем по 14 лет — и уже в следующем, олимпийском сезоне они появятся во взрослых. Алена Косторная и Елизавета Туктамышева уже сегодня почувствовали себя в их тени. После удачного выступления фигуристки говорили о желании пойти в музей, аббревиатуре ВХУ и судейских решениях.
Валиевой не нравится статус олимпийской надежды
— Камила, оцените прокат в целом.
Валиева: — Я довольна тем, что попробовала новый контент в произвольной программе. Не все получилось, в короткой немного помарки были. Это такой тренировочный старт, чтобы в следующий раз пойти и сделать.
— По возрасту вы не можете поехать на чемпионат мира. Не обидно?
Валиева: — Не обидно не поехать на чемпионат мира, потому что здесь фактор возраста. Всему свое время. Обидно скорее, что отменили юниорский чемпионат мира, хотела защитить статус. Сегодня я была не в себе. Я проиграла себе самой. На тренировках я катаю большую часть чисто.
— Как будете отмечать успех и есть ли планы на весну, не связанные со спортом?
Валиева: —Не знаю, как буду отмечать золото. Как пойдет (смеется). Весной у меня единственный план — хорошо отметить день рождения, который будет 26 апреля, а также выступить на шоу.
— Как удается держать в себя в форме и пробовать новое?
Валиева: — На тренировках иногда бывает сложно, потому что мы не заканчиваем катать программы после второго этапа кубка России. Выходишь на тренировки, и каждый день, как день сурка, — короткая — произвольная — короткая. Бывает уже плохо от прокатов. Каждый раз нужно улучшать то, что делаешь, что-то добавлять.
— Какие ожидания от следующего сезона?
Валиева: — 15 лет — это не приговор (смеется). В фигурном катании всегда сложно, и в 13-14 лет мне тоже было трудно. Легко никогда не будет. В следующем сезоне хочется пожелать себе больше спокойствия, больше уверенности и не нервничать по маленьким, бытовым мелочам.
— О вас много пишут, мол, вы главная олимпийская надежда. Это нервирует?
Валиева: — Иногда очень странно, многие не знаю, что будет завтра. А тот, кто пишет, загадывает об Олимпиаде. Нужно восстановиться, попасть в сборную. Писать раньше времени немного не очень. Стараюсь не читать, не воспринимать всерьез. Иногда прочитаешь, и мотивация уходит.
— Многие говорили в начале сезона, что «Болеро» вам не очень подходит.
Валиева: — Многие говорили — не идет, не идет. Я катала «Девочку на шаре» два года, и еще можно было добавить. Когда я стала катать «Болеро», то поняла, что-то, что я катала в прошлом году, как я катала это, мне совсем не хватит этого, чтобы выразить такую сложную музыку. Сейчас я больше стараюсь, больше делаю элементы. Это все накатывается. Если сравнивать первую «Девочку на шаре» и на чемпионате мира. То это совершенно разные. И сейчас то же самое — совершенно разные программы. Мы же работаем, разная подача, по-разному смотрится.
Внутренняя конкуренция и высокие компоненты
— Вы здесь вместе с коллегами-юниорками заняли весь подиум. Круто?
Валиева: — Каждый делал свою работу. Наверное, да. (смеется) Если они хорошо откатали, а то я не смотрела — то это здорово.
— Была аббревиатура ТЩК, уместно ли теперь говорить о ВУХ или скорее ВХУ, по этому турниру?
Валиева: — Как девочкам ТЩК не нравится, так и нам ВУХ или ВХУ. Фигурное катание — все-таки личный вид спорта, каждый катается сам за себя. И мне эти аббревиатуры немного обидны.
— Не тесно ли вам на одном катке — трем талантливым фигуристкам? Мы помним, как произошло у предыдущего трио. Как вы разъезжаетесь?
Валиева: — Мы смотрим по сторонам (смеется). Нам вместе, наверное, нормально. Я смотрю на Майю, как она катает связки, и появляется мотивации пойти покатать связки. Когда много людей кругом, то ты заряжаешься от них и идешь работать.
Хромых: — Да, когда Камила прыгала четверные, а у меня не получалось, я думала: «Как так? Я тоже могу».
Усачева: — Конкуренция — это очень хорошо для спорта, а в жизни все очень мирно, нет никаких ссор, как могло показаться. И на катке мы смотрим по сторонам (смеется).
— У вас в этом сезоне ощутимо растут компоненты. Как идет работа над ними? Тутберидзе уделяет этому столько же внимания, сколько прыжкам?
Валиева: — Этери Георгиевна смотрит и на прыжки, и на вторую оценку и требует полной отдачи во время проката. Если я полностью отдаюсь программе на тренировке, это около 50% того, что будет на старте. Чтобы выдать прокат со всеми эмоциями, со всей хореографией, нужно очень много накатывать.
Хромых: — Мы много работаем в зале с хореографом под музыку, разбираем каждый шаг.
Усачева: — Работа над второй оценкой происходит так же, как над техникой. Каждый тренер у нас во всем разбирается — и в технике, и в прыжках. Все обсуждается, все обговаривается. Так много катаем эти программы каждый день, что все в прокате все уже идет изнутри, от себя.
Ольга Ермолина, пресс-атташе федерации, подытожила: — Поэтому и компоненты высокие.
Дарья Усачева — о своем лутце: Как судьи посчитали — значит, так и надо
— Как настроение, Дарья?
Усачева: — Есть небольшое расстройство или, скорее, недовольство собой. Потому что все сделала идеально. Были помарки, проблемы в каскаде и на шагах как-то подкидывало.
— Майя Хромых вас обогнала. Это удивило?
Усачева: — Не удивляет, Майя откатала чисто, думаю, все правильно. Мотивирует? Да.
— Сезон по сути закончен. Есть вариант отдохнуть, хотя бы несколько дней?
Усачева: — Несколько дней — мне пойдет это только в ущерб. (смеется)
— Дарья, применительно к вам часто обсуждают лутц. Не все считают его правильным, момент с внешним ребром. Вы довольны своим лутцом?
Усачева: — Я в принципе пока не ощущала от своего элемента такого, чтобы я была им очень довольна. Лично мое мнение, что каждый элемент я могу сделать лучше. Все по-разному может происходить.
— Но у вас очень высокие оценки за лутц. +1,5 часто вы получаете надбавку, куда уж лучше?
Усачева: — Я никогда не буду спорить с судьями, минус или плюс. Как судьи посчитали — значит, так и надо.
— Вы с Этери Георгиевной обсуждаете, что лутц надо по-другому делать? Или особого внимания к нему нет?
Усачева: — Я бы сказала, что у нас на каждый элемент идет особое внимание.
Хромых хочет в олимпийскую сборную
— Майя, вам наконец удались два четверных чистых, круто! Как?
Хромых: — Я долго работала над этим. Вот, все принесло плоды. Конечно, отработка ошибок, исправление, много повторений, связок.
— Можете посчитать, сколько в день вы эти прыжки делали? Десятки, сотни раз?
Хромых: — Много попыток тоже не есть хорошо. Начинают заучиваться ошибки. Стараюсь на каждой тренировке по четыре выезжать, делать.
— Психологически легче стало?
Хромых: — Конечно, гора с плеч сошла, стало легче. Но сейчас ничего не чувствую, все оставила на льду. Никаких эмоций, просто опустошение.
— Что сказала Этери Георгиевна?
Хромых: — Поздравила, что я наконец сделала четверные, ну и небольшой разбор провела.
— Есть понимание, что вы теперь можете обыгрывать тех конкуренток, которые были обычно выше вас?
Хромых: — Я об этом не думаю, просто стараюсь сделать то, что я умею.
— Неужели нет амбиций попасть на Олимпиаду? Все-таки важный сезон следующий.
Хромых: — Конечно, огромное желание в олимпийскую сборную. Там уже бороться за места, за пьедестал.
— Чем хотите заняться весной, когда сезон закончится?
Хромых: — Весной хочется побольше погулять на свежем воздухе... Вообще хорошо бы посетить какие-нибудь интересные места. Музеи, например.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю