Пока что «произволка» фаворита Пекина-2022 вызывает больше споров, чем восхищения.

На прошедших выходных чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева провела свой первый международный старт на взрослом уровне — в прошлом году она также выступала по взрослым, но только на внутренних соревнованиях. Поездкам за рубеж мешал не только коронавирус, но и регламент Международного союза конькобежцев, согласно которому допускают по взрослым только с полных 15 лет. И вот он, долгожданный дебют, — и сразу же победа с разгромным результатом и двумя мировыми рекордами. Валиева превзошла лучшие показатели Александры Трусовой и Алены Косторной, но, помимо восхищения, слышна и критика. Направлена она на хореографию и презентацию. Все дело в спорном видении «Болеро» от Камилы и оценки ее произвольной экспертами. Насколько подобные оценки справедливы и какие альтернативы сейчас есть у тренерского штаба «Хрустального» для своего важнейшего актива?

Урманов и американцы не поняли произвольную Валиевой

Как гром среди ясного неба прозвучало интервью олимпийского чемпиона Игр 1994 года в Лиллехаммере Алексея Урманова. Пока большинство праздновало успех нашей фигуристки на Finlandia Trophy, у Урманова сложилось диаметрально противоположное мнение о прокате Валиевой. «Я вообще ничего не понял из того, что показала Камила, мне не сильно понравилось, — сказал Урманов в интервью «СЭ». — Есть техническая составляющая, по которой Валиева действительно хороша. А есть и другая, творческая составляющая. У нас же все-таки должно все вместе складываться в какое-то единое целое, разве нет? И оценивается выступление комплексно, не только за прыжки». Урманов уже второй раз высказывается в подобном ключе, причем предыдущий комментарий он давал примерно год назад. То есть, по мнению специалиста, прогресса вообще не наблюдается. Причем, если изучить внимательнее его позицию, тренер неплохо относится к Камиле и положительно высказывался о ней в юниорские годы. Претензии исключительно к программе «Болеро».

Watching Kamila skate to DG choreo is like watching a Ferrari being driven by my grandma — Fran (@Fran_klymydear) October 10, 2021

Произвольную Валиевой не понял не только Урманов. Критические мнения звучат и от специалистов из-за рубежа, также с авторскими колонками высказывались несколько российских журналистов. При этом, несмотря на претензии к реализации «Болеро», факт творческой одаренности спортсменки практически не оспаривается. В том числе и Урмановым. «Валиева — замечательная и крайне талантливая девушка. Я ничуть не хотел умалять ее заслуг. Вопрос был исключительно о впечатлениях после «Болеро» на турнире в Финляндии. И там у меня возникли сомнения в его выразительности», — уточнил сегодня в отдельной беседе с «СЭ» Алексей. То есть у нас есть фигуристка с отличными хореографическими данными, но при этом ей никак не дается определенная программа. Значит, ее стоит менять? Алексей отвечать на этот вопрос не стал. «У Валиевой есть хорошие тренеры в команде, грамотные специалисты. Решение должны принимать они, я не буду лезть со своими советами», — добавил он.

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«Болеро» мешает техническому потенциалу фигуристки

В то же время существует и множество положительных высказываний о произвольной Валиевой. К примеру, в комплиментарной форме о ней говорили тренер Александр Жулин, хореограф Рамиль Мехдиев и прима-балерина Лондонского королевского балета Наталья Осипова. У Валиевой балетные данные, и испанский танец должен неплохо ложиться на ее фактуру. Однако проблема существует, иначе Камила бы не проиграла по компонентам в Эспоо Елизавете Туктамышевой, которую судьи редко балуют высокими оценками. Были сложности с нарезкой музыки, а уж с костюмом и вовсе не могут найти идеальный вариант. Текущий — уже третий и тоже наверняка не финальный. К тому же у Валиевой сложный технический контент, и на резкую, энергичную хореографию, которой требует «Болеро», уже банально не хватает сил. Получается, несмотря на потенциальные преференции, прямо сейчас такая программа скорее тянет вниз.

Главный аргумент, останавливающий от замены произвольной, — стратегия «эволюция против революции». Возможно, «Болеро» требуются деликатные поправки, но не полная отмена. К тому же сейчас только начало сезона, и на пик формы Камиле нужно выходить ближе к февралю. Эти суждения бьются двумя фактами. Во-первых, «Болеро» ставили еще карантинным летом 2020-го. Более чем за год его не смогли отшлифовать до идеала. И где гарантии, что смогут за оставшиеся полгода? Во-вторых, сейчас Валиева исполняет произвольную на пределе своих возможностей и не справляется с техническим набором. Напомним, что чисто она ее так и не откатала ни разу. Даже в рекордном прокате было падение с тройного акселя. Что же будет, если сделать программу еще более разноплановой и сложной? Возможно, фигуристка и справится, но в Пекине нужен стабильный и максимально надежный вариант.

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У команды «Хрустального» есть в запасе сразу несколько альтернатив

Сразу же приходит на ум «Девочка на шаре». Да, Валиева сама неоднократно говорила, что морально устала от этой программы и хочет чего-то нового. Но ведь олимпийское золото она хочет гораздо больше, не правда ли? Да и прошел уже год, как она ее не исполняет, и, возможно, той усталости уже нет. Есть, наоборот, ностальгия. Фигурнокатательная адаптация произведения Пабло Пикассо стало частью самой Камилы и постоянно с ней ассоциируется, как в случае с Юлией Липницкой — образ девочки в красном пальто. Такой вариант стопроцентно должен зайти, к тому же, по информации «СЭ», как минимум наработки по переносу концепции программы из короткой в произвольную имеются, так что тайминг не станет проблемой. Еще один из вариантов — достать из архива произвольную сезона-2019/20. Exogenesis от Muse не вызывал ажиотажа, но Валиева смотрелась в этой программе свежо и эффектно. А главное, она здорово подходит под большое количество ультра-си.

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Ходят разговоры и об использовании прошлогодней короткой заместо произвольной «Болеро». «Шторм» от Эрика Рэдфорда выдавал Камилу легкой и нежной, а именно эти качества и стоит считать ее козырями. Другой вопрос, будет ли смотрится органично подобный номер в прокате длительностью более четырех минут и как в него грамотно встроить все четверные и тройной аксель. Потому что компоненты компонентами, но ключевое значение имеет техника. Самая интригующая опция — вспомнить про уже забытые планы «национальной» программы для Валиевой. В «Самбо-70» хотели подчеркнуть татарское происхождение фигуристки. И Этери Тутберидзе с помощниками рассматривала в качестве музыкального сопровождения саундтрек к сериалу «Зулейха открывает глаза». Народная песня «Ай, былбылым» в исполнении Дины Гариповой получилась воздушной, что и требуется для музыки к программам Камилы. Смысловую подпитку можно найти в произведении Яхиной, а вдохновение для платья — в традиционном татарском творчестве. Подобную этнику с политическим подтекстом оценили бы за рубежом, но времени на реализацию любой из имеющихся идей не так много. Дедлайн — финал «Гран-при» или чемпионат России. После декабря коней на переправе точно менять не стоит.