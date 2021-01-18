Американская демократия шатается и в фигурном катании. Адовое судейство на чемпионате США

В сборную отправили проигравших, и это точно не пример для подражания.

Чемпионат США

Мужчины

1. Нэйтан Чен — 322,28

2. Винсент Чжоу — 291,38

3. Джейсон Браун — 276,92

4. Ярослав Паниот — 266,97

5. Максим Наумов — 244,20

Женщины

1. Брэди Теннелл — 232,61

2. Эмбер Гленн — 215,33

3. Карен Чен — 214,98

4. Алиса Лью — 213,39

5. Мэрайя Белл — 199,95

Пары

1. Алекса Шимека / Брендон Фрэйзер — 228,10

2. Джессика-Ноэль Калаланг / Брайан Джонсон — 205,29

3. Эшли Кэйн / Тимоти Ледюк — 200,52

4. Одри Лу / Михаил Митрофанов — 197,97

5. Эмили Чан / Спенсер Хоу — 177,06

Танцы

1. Мэдисон Хаббелл / Захари Донохью — 224,56

2. Мэдисон Чок / Эван Бейтс — 222,93

3. Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бэйкер — 212,55

4. Кэролин Грин / Майкл Парсонс — 192,39

5. Молли Сезанек / Егор Егоров — 177,40

Предновогодний чемпионат России по фигурному катанию получился фееричным по эмоциям и драматургии. Но мы много писали о другой стороне медали — неоднозначном отборе и судействе. Было бы двойным стандартом не сказать, что у других стран таких проблем не меньше. Только что завершился чемпионат США — страны, которая будет нашим главным конкурентом за командное золото на Олимпийских играх. В Лас-Вегасе набралось немало странных событий. Начать можно с картонных зрителей, наложенных аплодисментов и оловянных медалей, которые в Америке получают люди за четвертые места.

Ну да ладно — это их специфика. Впрочем, специфичной была даже музыка. Известный аналитик Джеки Вонг в Twitter, куда теперь пускают не всех, вопрошал: «Это диджей со свадьбы людей 1970-1980-х годов рождения пришел на чемпионат со своим плейлистом?». Кто знает, может, им был Филип Херш — он уже 40 лет в фигурном катании журналистом работает.

did a wedding DJ who was born in the 1970s or 1980s come up with t his practice playlist tho #ToyotaUSChamps21 — Jackie Wong (@rockerskating) January 16, 2021

Хаос в оценках

Но это лирика. Физика начинается, когда смотришь протоколы. Спасибо великолепному сайту SkatingScores — если не знаете, присмотритесь — он анализирует оценки каждого судьи и делает проекцию общего результата, то бишь что бы было, если бы сидели девять таких же судей, как он/она. В Челябинске многим не нравилось, что высоко поднимают Валиеву или придерживают Трусову. Но насладитесь широтой размаха американской души — разница у занявшей седьмое место в короткой программе Габриэллы Иццо между двумя судьями 19 баллов! Де-вят-над-цать! При том, что 19-летняя девушка набрала всего 62.

Потрясающие оценки на чемпионате США по фигурному катанию. pic.twitter.com/WjTcsLEcOv — Lublineс93 (@Lublinec931) January 18, 2021

И это ведь не один судья выпал на 19 баллов, а двое на 10 в разные стороны. У кого-то Иццо пятая, а у кого-то — двенадцатая. У Алисы Лью разница между высшей и низшей оценкой — 8 пунктов, в том же диапазоне скачет Линдсэй Торнгрен, по 7-9 баллов разницы еще у нескольких фигуристок. Специально проверил протоколы российского чемпионата — такого карнавала разнообразия у нас нет ни в одном из 17 случаев, хотя работали не семь, а девять судей.

Нарушение спортивных принципов

В России часто критикуют систему отбора на международные соревнования и вспоминают про дополнительные прокаты в лесу (кто не помнит — погуглите про Плющенко и Ковтуна перед Сочи). Когда так делают, любят приводить в пример другие страны — например, США. Мол, вот у них всё честно — кто победил на национальном чемпионате, тот и поехал. Никакого блата. Блата, может, и нет — но победы достаточно не всегда. Именно так произошло в женском турнире. У американок всего две квоты на чемпионат мира. С первой вопросов не возникло, Брэди Теннелл набрала 232,61 балла и с запасом выиграла чемпионат. Результат завышен, но в пределах обычного так называемого «оверскоринга» на национальных турнирах. В России то же самое.

А вот за второе место пошла жесточайшая заруба. В 1,94 балла уместились три фигуристки. Эмбер Гленн вырвала серебро. И... осталась дома! На чемпионат мира поедет отставшая от нее на 0,35 балла Карен Чен. Мэрайя Белл уступила обеим. Аргументы в пользу Чен, конечно, есть. На «Гран-при США» она привезла сопернице 15 баллов, но Белл там вообще выиграла, а ее конкурентки были за пределами подиума. Решение вызвало жаркие споры на американских форумах и непонимание у многих. Гленн уже пробует прыгать тройной аксель и не молодая девочка — ей 21, столько же, сколько и Чен. Может, федерация просто решила, что Чены должны быть и в мужской, и женской команде. Иоланда Чен рукоплещет.

Но если серьезно — получился косплей американских выборов, в которых может выиграть не тот, кто собрал больше голосов, а кто получит голоса выборщиков. Гленн выиграла по правилам, но голоса чиновников федерации собрала Чен. Эмбер скандалы не закатывала — сказала, что «примет любое решение, главное, чтобы мы вернули обратно наши три квоты».

На чемпионат мира едет одиночник без четверных

Ну и отдельно нельзя не сказать о мужском турнире. Его в пятый раз выиграл Нэйтан Чен с семью четверными (с одного едва не упал) и двумя трикселями, Винсент Чжоу зашел на пять квадов, сделал четыре и еще три трикселя.

Ну а третьим стал... конечно, любимчик всех ахающих девушек Джейсон Браун. Он снова не смог сделать четверной. Произвольную подопечный Брайана Орсера пытался начать с четверного тулупа, но не только упал, но и не докрутил. Кажется, проклятие давит на чемпиона США 2015 года слишком сильно.

Но даже с тройными Джейсон отобрался на чемпионат мира, взяв бронзу. Падение и «бабочка» на акселе не помешали ему получить 9,50 — 9,75 за компоненты, а после короткой половина всех оценок в протоколе были «десятками», GOE — самыми высокими среди всех (+4,33). Многие скажут, что заслуженно. Тот же Вонг призывал на трибунах вместо картонных зрителей разметить большой плакат «Компоненты не зависят от сложности прыжков». Что ж, исходя из правил — это правда.

Больше всего обидно за украинца из Одессы Ярослава Паниота, который сменил спортивное гражданство на американское. Он выдал лучший турнир в жизни, выиграл у Брауна произвольную, но остался в 10 баллах позади. В его случае оловянная медаль как нельзя кстати.

У пар основательно нагрибовали пару Алекса Шимека/Брэндон Фрэзьер — они стали кататься вместе лишь в апреле, но уже набрали 228 баллов, то есть на уровне наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, и даже получили одну «десятку» за композицию.

В общем, американцы к Олимпиаде тоже готовятся. Не хуже и не скромнее нас.