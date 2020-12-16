Половина сборной России поедет на чемпионат страны после карантина. Стоит ли форсировать подготовку?

Это может привести к новым проблемам со здоровьем, в том числе к появлению новых травм или обострению старых

Чемпионат России в Челябинске начнется уже в следующий четверг. После снятия многих топовых фигуристов с этапов Кубка страны возникло несколько предположений, кого в итоге допустят до главного старта первой половины сезона. Многие сборники формально не выполнили критерии отбора (участие в двух этапах). В итоге все, кто должен быть на чемпионате, оказались в заявке — было бы странно не увидеть там Михаила Коляду, Алену Косторную, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова или Александру Бойкову и Дмитрию Козловского.

Открытым остается вопрос, кто из допущенных спортсменов доедет до Челябинска. Сезон оказался сложным — одни переболели коронавирусом, у других обострились старые травмы или даже появились новые. Теоретически фигуристы могут выступить на турнире, но стоит ли это делать, только выйдя с карантина? Или форсируя восстановление после тех же самых травм? Разбираемся, стоит ли рисковать здоровьем ради титула чемпиона страны в год, когда может не состояться ни одного из больших международных стартов.

Вирусная история

Во время этапа «Гран-при России» американский журналист Филипп Херш говорил о несоблюдении на турнире антикоронавирусных правил — спортсмены и тренеры обнимались и целовались после прокатов, а в kiss&cry сидели без масок и без необходимой социальной дистанции. Тогда его слова восприняли не то чтобы не всерьез, но немного с сарказмом — а как иначе, спортсмены ведь встречаются со специалистами практически каждый день на катке, общаются, отрабатывают программы.

А буквально через несколько дней после «Гран-при» стало известно о положительном тесте на коронавирус Дмитрия Алиева, Елизаветы Туктамышевой и Алены Косторной. Все это можно назвать и совпадением, только эти фигуристы выступали на этапе вместе. Заболела и Александра Бойкова, хотя коронавирус у нее не подтвердили. Виктория Синицина/Никита Кацалапов болеют уже давно. Их тренер Александр Жулин давал комментарий РИА «Новости» по поводу состояния здоровья спортсменов и рассказывал, что температура держится на уровне 37-38 градусов, а тесты отрицательные.

Есть и те, кто переболел ранее. Это, например, практически вся группа Ирины Свининой и Александра Жука, включая призеров чемпионатов Европы Александру Степанову/Ивана Букина. Ребята вообще не принимали участия в стартах этого сезона — никак не могли восстановиться после тяжелой болезни. Анна Щербакова успела выступить на своих этапах, а вот после заболела пневмонией. Сейчас двукратная чемпионка России уже тренируется, но не совсем понятно, в какой она форме. Владимир Морозов, который выступает в паре с Евгенией Тарасовой, едва ли не первым из сборников открыто переболел коронавирусом. После этапа в Казани заболела уже партнерша — правда, сейчас Женя пытается успеть восстановиться. Другая Женя оправиться не успела — Медведеву всю осень мучила травма спины, а затем воспаление легких. В стартовых списках двукратная чемпионка мира так и не появилась, зато фигуристка собирается выйди на лед на показательных выступлениях чемпионата России, где обещает сделать хотя бы один прыжок.

Форсирование восстановления

Чтобы выступить на чемпионате России, многим фигуристам сейчас потребуется быстрое возвращение в форму. Но стоит ли торопиться, если чемпионат Европы отменен, а следующий старт в лучшем случае — февральский финал Кубка России? В этом сезоне, скорее всего, получится так, что этот турнир станет дополнительным первенством страны. На обоих стартах в любом случае проводится отбор в сборную на следующий сезон, а в этом и просто может потребоваться еще один просмотр фигуристов при формировании состава на чемпионат мира (если он состоится).

Дополнительный отбор будет: здравый смысл подсказывает, что не все спортсмены успеют восстановиться до чемпионата России. Елизавета Туктамышева несколько дней назад вышла с карантина и приехала на базу в Новогорск для подготовки. Далеко не факт, что ей хватит этой недели, чтобы снова успешно запрыгать тройной аксель и исполнять при этом все остальные элементы. О положительном тесте Алены Косторной стало известно 4 декабря, то есть по правилам начать тренироваться она сможет только 17-18 декабря. Останется меньше недели на подготовку — вполне возможно, что Алена не успеет восстановить то, что у нее было до болезни. Виктория Синицина/Никита Кацалапов явно пропустят чемпионат России — они около двух недель не выходят на лед. В какой форме сейчас Анна Щербакова и начали ли тренироваться Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, а также Дмитрий Алиев, неизвестно.

Получается, что чуть ли не половина сборной России рискует пропустить предстоящий чемпионат. Возможно, так и надо сделать — все равно европейское первенство отменено, а лучше подготовиться к финалу Кубка России. Форсирование восстановления формы может привести к дополнительным проблемам со здоровьем и травмам.

С другой стороны, никто не может гарантировать, что к февралю фигурист не заболеет. Или даже повторно не подхватит тот же самый вирус. Значит, если есть силы и уверенность, имеет смысл рисковать здесь и сейчас. А потом по возможности можно будет выступить и в финале Кубка — скорее всего, и туда допустят всех желающих сборников.

Чемпионат России. Заявка

Женщины: Камила Валиева, Анастасия Гулякова, Станислава Константинова, Валерия Костина, Алена Косторная, Станислава Молчанова, Елизавета Нугуманова, Софья Самодурова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Анна Фролова, Майя Хромых, Ксения Цибинова, Валерия Шульская, Анна Щербакова.

Запасные: Арина Онищенко, Камила Султанмагомедова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Максим Варакин, Петр Гуменник, Алексей Ерохов, Артем Зотов, Макар Игнатов, Владислав Катичев, Артем Ковалев, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Артем Лежеев, Андрей Мозалев, Егор Рухин, Роман Савосин, Александр Самарин, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Илья Яблоков.

Запасные: Егор Мурашов, Максим Петров, Даниил Мурзин.

Пары: Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Карина Акопова/Никита Рахманин, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Александра Степанова/Иван Букин, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Влада Чашникова/Захар Черезов, Софья Шевченко/Игорь Еременко.