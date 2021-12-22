Чемпионат России в Питере красиво закроет шоу Москвиной. Но кажется, Загитова и Медведева не поделили в нем места

Уже сегодня в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России: днем пройдут первые тренировки, а вечером — жеребьевка.

А 27 декабря, на следующий день после окончания чемпионата, в том же спорткомплексе «Юбилейный» пройдет шоу, посвященное юбилею Тамары Николаевны Москвиной. В 2021 году заслуженному тренеру России исполнилось 80 лет. На чемпионате России две ее пары, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, претендуют на попадание в олимпийскую сборную России. Идеальное продолжение и «афтепати» главного турнира первой половины сезона.

Кто участвует?

Как говорится в официальном анонсе, в программе вечера выступят Алина Загитова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин и Юко Кавагути/Александр Смирнов. Если вы поставите, что большинство приглашенных будут к моменту выступления медалистами последнего чемпионата России, вряд ли проиграете.

Гостем шоу станет заслуженный тренер России, выступавший в паре с Тамарой Москвиной, Алексей Мишин. В роли ведущего выступит олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков.

— В программе вечера — самые яркие ледовые программы и специально подготовленные номера в исполнении учеников Тамары Москвиной и приглашенных звезд, победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, — говорится в анонсе. По информации «СЭ», сама тренер призывала относиться к шоу несерьезно и сделать «веселый праздник». Также на шоу ожидаются Оксана Казакова и Артур Дмитриев, но их камбэка, в отличие от Кавагути и Смирнова, не состоится. Олимпийские чемпионы ограничатся теплой речью.

Медведева не договорилась с организаторами

Ожидалась на шоу и Евгения Медведева, но она пропала из анонса после переноса мероприятия. Дело в том, что изначально событие должно было пройти на старте сезона 26 сентября. Однако затем городская федерация была вынуждена скорректировать график:

— У нас не самая приятная новость. Коронавирусные ограничения снова вмешиваются в нашу жизнь. Сегодня пришла информация о переносе шоу «Ледовые фантазии Тамары Москвиной» с 26 сентября на 27 декабря. Будем верить и надеяться, что это будет первый и единственный перенос. Спешим успокоить всех, кто уже приобрел билеты на шоу: они будут действительны на любую другую дату, — гласило заявление.

По нашей информации, Медведева и организаторы не сошлись по условиям выступления.

— Сторона Медведевой просила, чтобы она обязательно завершала выступления на шоу. Это противоречило сценарию, — пояснил «СЭ» источник, знакомый с ситуацией.

С другой стороны, Евгению и ее команду тоже можно понять — шоу перенесли с сентября на предновогоднюю неделю. Будем объективны — выступлений у Медведевой сейчас в разы больше, чем у Загитовой, она прошла турне в команде Ильи Авербуха по Подмосковью, много снимается в рекламе и участвует в самых различных проектах. Места в рабочем графике просто могло не остаться — хотя фигуристка будет комментировать чемпионат с места событий.

Зато есть Загитова

На счету Загитовой из шоу — разве что поездка в Дубай на «Спящую красавицу» Татьяны Навки. Причем, как стало известно, гонорар олимпийской чемпионке был выплачен из субсидии государственного бюджета. Контракт с «Росконцертом» был опубликован в системе Госзакупок, за свою работу на двух шоу 19-летняя фигуристка получила 1 282 000 рублей.

Очень интересно, чей номер будет в итоге последним. Думаю, любой из нас додумает, что теперь главная претендентка на этот статус — Алина Загитова, и вот она, очередная мини-глава противостояния двух олимпийских призерок Пхенчхана уже вне спорта.

Впрочем, такими маркетинговыми ходами раскручивать шоу уже не нужно. Судя по схеме зала, билетов на него осталось считаное количество. Цены варьируются от 1000 до 4000 рублей и до 7000 рублей в ложах. Если вдруг вы хотите «догнаться» после чемпионата России, остаться на денек в Петербурге после турнира или вам не досталось билета на чемпионат — лучше варианта не найти.

Чемпионат России. Расписание соревнований

23 декабря

13.15 Мужчины. Короткая программа

16.05 Танцы на льду. Ритм-танец

19.05 Пары. Короткая программа

24 декабря

12.45 Танцы на льду. Произвольный танец

15.15 Мужчины. Произвольная программа

18.20 Женщины. Короткая программа

25 декабря

15.30 Пары. Произвольная программа

18.00 Женщины. Произвольная программа

26 декабря

14.00 Показательные выступления