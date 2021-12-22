На турнир спорным образом пускают 14-летних юниорок, которые не попадут в сборную.

На предстоящем чемпионате России грядет невероятно плотная битва за попадание в олимпийский состав сборной. Главных взрослых претенденток — пять на три места, при теоретической возможности Алены Косторной вернуться в гонку в случае проведения возможных предолимпийских прокатов. На чемпионате России лицом к лицу встретятся Камила Валиева, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова и Майя Хромых (в порядке личных рекордов сезона). Однако очень высока вероятность, что они не займут первые пять мест на главном турнире года. Кто же им может помешать?

Юниорок вряд ли будут хорошо судить, но они конкурентоспособны

Дело в том, что на российских соревнованиях взрослыми считаются фигуристки, достигшие 14-летнего возраста (а не 15 лет, как на соревнованиях ISU). Поэтому на чемпионате будут кататься сразу несколько топ-юниорок. У четырех из них были в этом сезоне результаты выше 200 баллов. Правда, на предолимпийском чемпионате России судьи наверняка будут оценивать выше взрослых претенденток на Олимпиаду от России и придерживать всех, кто им мешает, чтобы не испортить имидж лидеров. В прошлом году такая логика не работала — юниорки (Валиева, Усачева, Хромых) тоже претендовали на Пекин-2022, и им как раз помогали.

Но с учетом сложности своих прыжков даже в таких условиях сразу несколько 14-летних фигуристок имеют все шансы побороться за медали. В том числе две ученицы Евгения Плющенко, который лишился Трусовой и Косторной. Напомним, что с чемпионата снялись как раз Алена и Дарья Усачева, а значит, все соперницы, скорее всего, уже отыграли две позиции — раньше любая из них была в лучшем случае восьмой, теперь как минимум шестой, и до медалей уже рукой подать.

Но на Олимпиаду юниорки в любом случае не поедут из-за возрастных ограничений. Вот и спрашивается: нужны ли они на чемпионате России? Пожалуй, да — взрослым покажут, что за ними растет смена, да и турнир в целом станет интереснее.

Софья Самоделкина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Софья Самоделкина

Победительница основной части Кубка России из ЦСКА, лишенная финала юниорского «Гран-при» из-за изменения системы отбора. Впрочем, финала в итоге лишились все, зато подопечная Сергея Давыдова поехала по этапам Кубка России и выиграла два из двух с результатами 225+ баллов. У Софьи есть четверной тулуп и четверной сальхов, на тренировках и четверной риттбергер, который до сих пор никто в истории из девушек не исполнил на соревнованиях на плюсовую оценку, а также тройной аксель. С таким набором в теории можно бороться даже с Валиевой. В начале сезона Самоделкина прошла через жесткий пубертат, но все же выкарабкалась. На юниорском уровне до нынешнего сезона она была единственной, кто мог бросить вызов Софье Акатьевой и группе из «Хрустального».

Софья Муравьева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Софья Муравьева

Времена поменялись, и теперь уже не «хрустальные» юниорки солируют у молодежи. Этот сезон — прорыв для 14-летней Софьи Муравьевой. Раньше она не владела прыжками ультра-си — теперь у нее тройной аксель и четверной сальхов плюс несколько красивых побед и медалей в активе в этом сезоне. Причем Муравьева на каждом старте отгрызает несколько баллов у личного рекорда — с 208,25 дошла до 216,64. В последнем результате шесть баллов — бонусных из-за особых правила Кубка России, но при этом было падение и еще три элемента с ошибками. Так что шансы на 220+ есть.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Аделия Петросян

Что Аделия сейчас умеет делать — до конца непонятно. Раньше она пробовала четверной флип — а в Перми вышла и сделала четверной риттбергер. Не исключено, что будут сюрпризы и в Петербурге. Но она одна из фаворитов юниорского зачета. Петросян — единственная из 14-летних учениц Тутберидзе, которая была допущена на чемпионат России. Вероника Петеримова, еще одна представительница «Хрустального», представляет группу Анны Царевой, а звезду и будущую чемпионку Софью Акатьеву удивительным образом не допустила федерация.

По правилам Акатьевой надо было родиться на неделю раньше, чтобы поехать на взрослое российское соревнование. Тем не менее Даниил Глейхенгауз, комментируя «Гран-при Японии», в телеэфире сказал, что Акатьева поедет на чемпионат и что он даже переделал ее программу под взрослые требования. Однако вскоре гендиректор ФФКР Александр Коган заявил, что тренер штаба Тутберидзе «зря так сказал». И Акатьеву сначала сняли по возрасту (!) с этапа Кубка России, а потом, по сути, и с чемпионата.

По статистике ученицы Тутберидзе могут рассчитывать на высокие компонентные баллы и надбавки к элементам на чемпионате России. Поэтому при равных прокатах Петросян может обойти и Самоделкину, и Муравьеву. Дважды в этом сезоне она набирала выше 210 баллов. Если прыгнет исторический риттбергер чисто — может рассчитывать и на 220.

Анастасия Зинина

Новичок группы Плющенко попала в финал юниорского «Гран-при» после новостей о травме американки Изабель Левито. Но Настя сама провела крепкий первый сезон в «Ангелах», завоевав четыре подиума из четырех, в том числе два на юниорском «Гран-при». Зинина прыгает четверной тулуп, в том числе в каскаде, но на последнем турнире оба прыжка завалила.

Но после этого ее очень давно не видели — с начала ноября. На второй этап Кубка она не поехала, видимо, зная о скорой квалификации через финал ЮГП. И за это время могла сильно подтянуть свой прыжковый контент. 209 баллов у нее в этом сезоне уже было. Чтобы порадовать тренера и побороться хотя бы с одной из учениц Тутберидзе, нужно отыграть еще баллов 10.