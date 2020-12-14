«Я за повышение возрастного ценза! Так честнее». Одиночница, обыгрывавшая Загитову, вернулась в обойму

Интервью Анастасии Губановой — фигуристки, побеждавшей на этапах юниорского «Гран-при».

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге закончился чемпионат города, на котором вернулась на лед одна из лучших одиночниц города Анастасия Губанова. 18-летняя фигуристка заняла второе место с результатом 192,83 балла, не выступая на соревнованиях с февральского финала Кубка России. Еще и опережала будущую чемпионку Софью Самодурову после короткой программы. На последнем чемпионате России Губанова была десятой, всего в 14 баллах от Елизаветы Туктамышевой, занявшей четвертое место.

По меркам нынешней конкуренции — достойнейшие результаты, а раньше Губанова и вовсе была одним из лидеров сборной России. Год назад Анастасия в Instagram осмелилась сказать, что «по юниорам обыгрывала Загитову на раз-два», за что получила лошадиную дозу критики. Но победы над Алиной действительно имели место — после первых стартов в их противостоянии счет был 4:0 в пользу Насти. Потом Загитова, конечно, рванула. Но зато Анастасия продолжает выступать. После турнира Губанова поговорила с корреспондентом «СЭ» о причинах неучастия в Кубке России, желании участвовать в отборе на чемпионат мира и хейте в соцсетях.

Пропускала Кубок России из-за контакта с заболевшими коронавирусом

— Анастасия, с возвращением вас! Довольны тем, как оно прошло?

— Короткой программой — да. Произвольная программа далеко не мой максимум, были недокруты, недочеты, я сама все понимаю. И в связи с этим упустила первое место.

— Из-за чего пропустили старт сезона?

— У меня было несколько ситуаций, когда я попадала на карантин из-за контакта с больными коронавирусом.

— А контактных разве закрывают на карантин? Или это просьба федерации была?

— Нет, почему, я много таких ситуаций знаю — что даже контактных сажают, чтобы не распространялся вирус. Из-за этого я не могла полноценно подготовиться к этапам Кубка России.

— Это какие-то фигуристы болели?

— Некоторые фигуристы, и мама у меня болела, поэтому понятно, что приходилось на карантине сидеть. Сама я «короной» не болела. И обошлось без травм, со здоровьем все хорошо.

— То есть вы пытались заявиться, но выпадали неудачные даты?

— Да, конечно, я хотела выступать на этапах, чтобы отобраться на чемпионат России, но ситуация сложилась так, что не получилось.

Банкет и тренировка в контексте заражения — одно и то же

— Почему нас на чемпионате Санкт-Петербурга выводил не Евгений Рукавицын?

— Он сейчас на сборах в Сочи с остальными нашими ребятами из группы. И меня выводил Роман Александрович Усатов, наш второй тренер, и Алена Леонова. Она тоже помогает на тренировках.

— Раз по вам так ударили карантины, разрешите спросить про банкеты. Много критики раздается из-за того, что, мол, фигуристы болеют после таких тусовок. Вот у Алены на 30-летии был Дмитрий Алиев. Справедлива такая точка зрения?

— Я думаю вот что: мы же катаемся все вместе, так? Мы так же в контакте на льду. Что банкет, что тренировка — это одно и то же. Кто-то пользуется общественным транспортом. Я — редко, потому что живу рядом с катком и хожу пешком. И в целом сейчас меньше посещаю разные празднования. В приоритете тренировки, как и всегда было, ну и элементарно берегу себя и окружающих.

— Когда шла речь об отборе на чемпионат России, говорили, что Евгению Медведеву, например, готовы взять без Кубка России. Была ли надежда, что и вас могут включить в список?

— Надежда всегда есть, но проблема в том, что у меня нет такого рейтинга, чтобы меня брали на большие соревнования без отбора. Что касается Жени — надеюсь, у нее все получится.

— После возвращения к Этери Тутберидзе она еще не выходила на старт. Это повод беспокоиться о перспективах?

— Я верю в нее. У Жени очень сильный характер, думаю, она справится с теми проблемами, которые навалились.

— Собираетесь ли вы участвовать в каких-то других отборочных турнирах весной, если перед чемпионатом мира они будут проведены?

— Конечно, я готова! Очень хочу участвовать. (Смеется.) Слышала, что будет турнир вместо чемпионата Европы, почему нет?

— А по контенту что в планах?

— Обе программы я оставляю. Сейчас просто накатываю то, что имею, и совершенствую контент, но в плане качества. Четверные прыжки — в процессе. Тренирую без удочки, мне так удобнее.

— Есть удачные приземления?

— Это пусть останется в секрете.

Хейт после слов о Загитовой не выбил меня из колеи

— Три месяца петербургскую федерацию возглавлял Сергей Чопозов, необычный человек для фигурного катания. Какое у вас осталось впечатление от его деятельности? Может, пересечься удалось?

— Поговорить лично, к сожалению, не удалось. Но лично мне его намерения сделать какие-то изменения нравились. Возрастной ценз тот же, например.

— Вы тоже за повышение?

— Да-да. Мне кажется, это сделает борьбу более честной. Маленькие девочки и большие девушки — это совсем разное катание. Да, понимаю, это все соревнование, мы все приходим и катаем то, что должны. Но будет справедливее, если возраст будет примерно одинаковым. То есть маленькие с маленькими, большие с большими.

— Как вы вообще пережили этот карантин, застой? Слышал, что танцоры в Питере работали курьерами или грузчиками, некоторые люди завершают карьеры. В финансовом смысле на вас это все повлияло? Чем зарабатывать, «Тиктоком»?

— «Тикток» — дело хорошее, конечно. (Смеется.) Но о том, чтобы зарабатывать в соцсетях, пока не думала. Я в принципе детей маленьких подкатываю, но это больше для себя. В дальнейшем хочу стать тренером, скорее всего. И сейчас набираюсь опыта.

— В СМИ писали, что одной из опций был модельный бизнес.

— Мне туда точно не получится, я ростом маленькая. А в принципе я не против совмещать разные роды деятельности, это не проблема.

— Раз уж про соцсети зашла речь: вы как-то раз довольно прямо высказались об Алине Загитовой. Та история закончилась хорошо, хейта не было?

— Был, но на самом деле все нормально, не было такого, что они выбили меня из колеи. Это их мнение, я знаю, что сама имела в виду. Так что меня никак та ситуация не тревожила.

— Замечаете, что в фигурном катании его вообще много? Даже в футболе и хоккее как будто спокойнее.

— Да, у нас много таких странных ситуаций, и, если честно, даже не знаю почему. Но в нашем виде спорта это прям чувствуется. Вряд ли с этим можно что-то можно сделать. Все люди выражают свое мнение, у каждого оно есть, а Интернет позволяет его быстро донести. Вот и происходят такие истории.