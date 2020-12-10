Победа Усачевой, проблемы Хромых. Ученицы Тутберидзе в разной форме перед чемпионатом России

В Москве и Петербурге идут городские чемпионаты по фигурному катанию

Чемпионат Москвы

Женщины. Итоговое положение

1. Дарья Усачева — 218,13

2. Ксения Цибинова — 200,45

3. Майя Хромых — 193,93

Чемпионат Санкт-Петербурга

Женщины. Короткая программа

1. Анастасия Губанова — 70,59

2. Софья Самодурова — 70,44

3. Полина Свириденко — 64,68

В столице медали разыгрывали женщины и мужчины по разряду мастера спорта, и в «Мегаспорте» можно было увидеть сразу двух учениц Этери Тутберидзе — одного из лидеров Кубка России Дарью Усачеву и Майю Хромых. Учитывая то, что в «Хрустальном», как и на многих других катках, не лучшие времена с точки зрения пандемии, выход на старт уже положительное явление. Усачева в нынешних условиях и вовсе претендент на медаль чемпионата России, и до Игр в Пекине еще год и три месяца — за них можно рвануть, как Алина Загитова, и стать главным олимпийским сюрпризом.

Усачеву судили строже, чем на Кубке

Конечно, не на чемпионате Москвы проверяются олимпийские перспективы, но Усачева провела его достойно и без серьезных срывов. В короткой программе была помарка на каскаде тройной флип + тройной тулуп, который получил оценку 0,00, сегодня не обошлось без степ-аута на не любимом Дарьей лутце. Качество трансляции с одной камеры не позволяло точно увидеть, какое на нем ребро, но показалось, что неясное поставить было можно. Так или иначе, 218,13 балла — достойный результат, учитывая, что судейство в Москве было жестче, чем на Кубке. Ну например, по сравнению со вторым этапом Кубка, где Дарья пробила отметку 230, она потеряла четыре балла на компонентах. И за вращения четверки и пятерки давали уже не так охотно. Справедливости ради отметим, что если бы на чемпионате Москвы были бонусы, 14-летняя тагильчанка перешагнула бы через 220 баллов, получив две надбавки.

Но даже этот результат в теории был по силам Майе Хромых. После первого дня расстояние до лидера не было критическим — шесть баллов, но ошибка на лутце стоила около половины отставания. В произвольной все вышло еще хуже. Неудачный четверной сальхов в штабе Тутберидзе решили заменить тулупом, но его премьера тоже не получит положительных рецензий. Хромых не только упала, но не докрутила оборот и за элемент стоимостью под 10 баллов получила лишь 2,1. Затем было падение с недокрученного флипа. В итоге в финальную стойку Хромых почти не вставала, а сразу, разочарованная, покатила к бортику. Тутберидзе за ним не было (может, и слава богу). Но и Сергей Дудаков в стильной куртке Russia тоже не излучал патриотического оптимизма.

ЦСКА прирастает взрослыми

Рядом с ним стоял Сергей Давыдов, который тоже любит одеться на тему Made in Russia. И одна из его подопечных воспользовалась ошибками Хромых.

Ксения Цибинова только что в схватке с Анастасией Таракановой (кстати, чемпионкой Москвы до сегодня) выиграла серебро пятого этапа Кубка России. Это было четыре дня назад. И вот в очередной плотной борьбе Цибинова улучшает свой кубковый результат, пробивая психологическую отметку 200 баллов.

Надо сказать, что группа Давыдова, до последнего времени ассоциировавшаяся с бойкими юниорками, теперь становится все более разнообразной. Считается, что Давыдов ставит силовое катание, но и на хореографию армейцев стоит обратить внимание. Хотя бы из-за широкого набора образов — Цибинова катала под кантри-песню «16 тонн», написанную для американских шахтеров во время Великой депрессии. У Фроловой, которая в итоге осталась четвертой, в короткой музыка из фильма «Матильда» о балерине Кшесинской и Николае II. Ну а для патриотов — «Калинка-Малинка» Елизаветы Берестовской.

Обидно одно — что на такие турниры не пускают зрителей. Вряд ли в 14-тысячном «Мегаспорте» набилась бы толпа а-ля концерт Басты, чреватая нарушением социальной дистанции. Впрочем, верные поклонники дойдут всегда — хотя бы до парковки. В фигурном катании есть такой герой — Юрий Ожигин. Не пропускал ни одного «Ледникового периода», а в последнее время дежурит у «Мегаспорта» ради пополнения коллекции селфи. Человек-мем.

Губанова триумфально вернулась

У мужчин на чемпионате Москвы выиграл Андрей Анисимов из «Москвича» с результатом 222,15. Лидер после короткой программы Артем Ковалев из «Ангелов Плющенко» снялся после короткой программы. Причина неизвестна, но вполне возможно, дело не в здоровье. Многие, к примеру, снимаются с подобных турниров, потому что короткой программы достаточно для защиты разряда.

Добавим, что в четверг соревновались не только в Москве. Знаменательное событие произошло в Петербурге — Анастасия Губанова вернулась на лед после почти годичного перерыва и с ходу выиграла короткую программу на чемпионате города. Она на 0,15 балла опередила Софью Самодурову, обе получили более 70 баллов и были бы недалеко от Усачевой в очном противостоянии.

Может быть, Настю добавить в список участниц чемпионата России? Раз уж мы выбрали логику «приглашаем сильнейших».