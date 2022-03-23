Наш ждет самый неожиданный чемпионат мира за долгие годы. Предсказать чемпионов практически невозможно!

Интриги турнира, на котором не будет российских фигуристов.

В среду во Франции стартует чемпионат мира по фигурному катанию. На этом турнире не будет российских спортсменов, которых временно отстранил Международный союз конькобежцев (ISU). Также не полетят в Монпелье фигуристы из Китая. Это очень серьезные потери, которые скажутся на качестве и статусе предстоящих соревнований. Тем не менее пропускать трансляции ЧМ не стоит. Так как нас ждет один из самых непредсказуемых турниров за долгие годы. Попробуем проанализировать, у кого больше всего шансов попасть на желанный пьедестал в открывшееся окно возможностей.

У Сакомото и Ю Ен отличный шанс победно завершить успешный сезон

Перед Олимпиадой в Пекине большинство было уверено, что шансов попасть в призовую тройку женского одиночного ни у кого, кроме фигуристок из России, нет. Но разве мог хоть кто-то предсказать заранее те события Игр в Китае, которые произошли? От Каори Сакомото требовалось выдать две безукоризненные программы, а дальше остается только ждать ошибок соперниц. Делай что должен и будь что будет — этот золотой принцип отлично работает в спорте, где далеко не все зависит от самого тебя.

Также и перед ЧМ вряд ли кто мог предположить, что россиян на турнире не будет. Но это свершившийся факт, и легитимность будущего чемпиона даже после очевидно политического характера решения оспариваться не будет. Значит, для той же Сакомото и других сильных спортсменок, ожидавших конца эпохи доминирования группы Этери Тутберидзе, открывается уникальный исторический шанс.

Ю Ен. Фото Global Look Press

Каори занимает самое высокое место в рейтинге ISU и по праву считается главным фаворитом этого старта. Если она сможет откататься так, как ей удалось в Пекине, то золото у нее, по сути, в кармане. И пусть без единого ультра-си. Практика показывает, что даже в наступившую эру четверных при стабильном и качественном исполнении программ многооборотные прыжки и не требуются.

Следом за Сакомото — три девушки, которые будут брать свое как раз таки техникой. Это кореянка Ю Ен, американка Алиса Лью и японка Вакаба Хигути. У всех трех в арсенале есть тройной аксель, и с большой долей вероятности им парад сложных элементов и ограничится. Однако Лью и Ен исполняли также четверной лутц, а кореянка и вовсе одна из немногих в мире девушек, кому покорился четверной риттбергер. Более того, она первой сделала прыжок на тренировке. Но сомнительно ждать излишнего риска на таком важном турнире.

Самая непредсказуемая дисциплина — парное катание

В каком конкретно порядке расположатся Ен, Лью и Хигути, сказать трудно. Более того, далеко не факт, что им удастся удержать свое место в тройке. Всерьез претендует на медали бельгийка Луна Хендрикс. По ходу сезона она уже не раз доказывала, что с ней стоит считаться даже нашим девушкам. В их отсутствие для нее и вовсе не остается неоспоримых авторитетов.

Может удивить и Карен Чен, оставшаяся в шаге от пьедестала год назад. Мэрайя Белл в 25 открывает для себя вторую молодость. Чем не повод побороться за медаль? Не забываем и про экс-россиянок Екатерину Куракову, Анастасию Губанову и Екатерину Рябову. Небольшой шанс есть даже у них. Тем и хорош предстоящий ЧМ — выбыли очевидные времена и открывается огромный простор для самых неожиданных сюжетов. Представьте, как сейчас переживают букмекерские конторы!

Рику Миура и Рюити Кихара. Фото Global Look Press

Но еще больше головной боли у них вызывает парное катание. Эта дисциплина в последние годы от и до — прерогатива России. Оспаривать этот тезис готов только Китай, но он самоустранился. Теперь здесь безвластие и анархия, а значит, в таких условиях кто угодно может взять вакантную корону. Будет здорово, если чемпионами станут японцы Рику Миура/Рюити Кихара.

Своим невероятным прогрессом за последний год они точно этого заслужили. Или грузины пермского происхождения Карина Сафина/Лука Берулава. Для них даже место в тройке будет невероятным успехом, однако за медаль нужно будет бороться с двумя сильными американскими дуэтами — Эшли Кейн-Гриббл/Тимоти Ледюк и Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер. Первым номером для сборной США наверняка будет Ледюк: первый в истории чемпион мира — небинарная личность — отличная история для заокеанских газет. Неожиданно удивить могут канадцы, итальянцы и немцы.

В мужском одиночном и танцах почти без изменений

А вот мужское одиночное из-за отсутствия сборной России пострадало меньше всего. У нас сейчас смена поколений, и Марк Кондратюк с Евгением Семененко, безусловно, талантливые парни, но их время для по-настоящему больших свершений еще не пришло. В какой форме доехал бы до Монпелье пропустивший половину сезона Михаил Коляда, также загадка. Так что вряд ли нашим удалось бы вписаться в битву фаворитов.

Главным из них теперь становится Юма Кагияма — наследник короля Юдзуру Ханю. Сам Ханю карьеру пока не заканчивает, но во Францию не приехал из-за травмы. Сложности со здоровьем не позволили доехать до ЧМ и Нэтану Чену. Зато будет Сема Уно, который вряд ли доволен собой по итогам Пекина. Он явно ехал с мечтами о большем, нежели две бронзовые медали.

Юма Кагияма. Фото Global Look Press

Претенденты второго эшелона — итальянец Даниель Грассль, канадец Киган Мессинг, грузин Морис Квителашвили и кореец Джун Хван Ча. Квителашвили и Грассль делают упор на технику, Мессинг и Хван Ча — скорее на презентацию. Но в плане компонентов с ними наверняка поспорят латвиец Денис Васильевс, француз Кевин Аймо и итальянец Маттео Риццо. Это признанные мастера второй оценки, которым не дают раскрыться проблемы с четверными. И только в танцах на льду фаворит очевиден.

Неизвестно, что должно произойти, чтобы французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не взяли у себя дома пятый титул. Особенно в отсутствие Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. Серебро и бронзу наверняка разделят два американских дуэта, а дышать им в спину будут итальянцы, канадцы и испанцы. У которых свои задачи, например, взять наконец-то вторую квоту. Чтобы не принимать каждый раз соломоново решение, отцепляя либо Уртадо/Халявина, либо Смарт/Диас.

Расписание чемпионата мира

23 марта

13.05 Женщины. Короткая программа

20.30 Пары. Короткая программа

24 марта

13.00 Мужчины. Короткая программа

20.15 Пары. Произвольная программа

25 марта

13.00 Танцы. Ритм-танец

20.00 Женщины. Произвольная программа

26 марта

12.55 Мужчины. Произвольная программа

19.05 Танцы. Произвольный танец

Время московское.