Фигуристы лишились чемпионата Европы. Из-за эпидемии в сборной России?

Международный календарь ISU разваливается — есть ли нам смысл проводить чемпионат страны в декабре?

Чемпионат Европы и финал «Гран-при» в этом сезоне не состоятся. Международный союз конькобежцев (ISU) до последнего заверял, что шансы провести эти старты крайне высоки, и обещал принять максимально возможные усилия, чтобы сохранить их в календаре. Но, видимо, этих усилий оказалось недостаточно. При этом чемпионат мира пока стоит в календаре в назначенные сроки — разговоров о его переносе либо отмене на данный момент нет.

В Загребе ковидный госпиталь — чемпионат Европы было бы негде проводить

«Совет ISU решил отменить чемпионат Европы по фигурному катанию ввиду ухудшения ситуации с пандемией COVID-19 во всем мире и, как следствие, возрастающего риска для организаторов и участников. Кроме того, финал «Гран-при» сезона-2020/21, который был перенесен с первоначально запланированной даты 10-13 декабря в Пекине, теперь окончательно отменен», — говорится в сообщении ISU на официальном сайте организации.

Чемпионат Европы должен был пройти с 25 по 31 января в хорватском Загребе. Ранее «СЭ» уже писал о проблемах, которые возникли у принимающей стороны. На катке, где планировался чемпионат Европы, открыли ковидный госпиталь. Страна входит в первую тройку на континенте по темпам роста заболеваемости, и меры по борьбе с пандемией в Хорватии только усиливаются. Второй каток — старый «Дом Спортова», на котором ЧЕ уже несколько раз проводили, — нуждается в реставрации после мартовского землетрясения.

«Наверное, это было обдуманное решение, — заявила «СЭ» знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова. — Надо проводить чемпионат России. Люди готовились, катались. Надо проводить то, что мы можем провести. Надо подумать, как мы будем мотивировать спортсменов. Никто чемпионат мира пока не отменяет. Надо думать, чем заменить чемпионат Европы».

Резервных катков у оргкомитета, судя по всему, не было. Поэтому турнир банально негде было проводить. Чиновники из ISU обдумывали варианты переноса соревнований в другую страну, но, видимо, решение требовалось срочное, а гарантий, что где-либо в Европе в январе будет безопасно проводить крупный старт, нет никаких.

На решение мог повлиять банкет на «Гран-при» в Москве

Не стали в ISU продумывать варианты с переносом чемпионата Европы по срокам либо откладывать этот вопрос на более поздний срок. И не исключено, что столь резкое и радикальное решение чиновников из союза связано со сложностями, которые возникли в том числе у российской сборной. Еще две-три недели назад настроение по поводу проведения ЧЕ было оптимистичное, даже когда появились новости об открытии госпиталя на катке. В ISU искали пути решения проблемы, ссылаясь на необходимость реанимировать международный сезон. Некоторые страны, например Великобритания, уже даже составили свою сборную и отправили заявку в ISU.

Фигурное катание — редкий крупный вид спорта, в котором в эпоху пандемии не проводили ни одного серьезного международного турнира. Юниорские старты ISU отменил в числе первых, затем из расписания вычеркнули чемпионат четырех континентов. Осталась только серия «Гран-при», но ее проводили всего четыре страны вместо шести и в формате национальных стартов — с минимальным количеством иностранцев.

Единственной страной Европы, которая полноценно поддерживала фигурное катание на плаву все это время, была Россия. Успешные этапы Кубка России, яркий московский этап «Гран-при» вселял в ISU надежду, что реально будет провести на должном уровне и чемпионат Европы. Но в последние недели в сборной России началась эпидемия — слетели из-за подтвержденного коронавируса или простуды почти половина спортсменов.

Известный американский журналист Филип Херш написал несколько писем в ISU с требованиями расследовать нарушение норм дистанцирования на «Гран-при» в России и отменить чемпионат Европы — чтобы не рисковать здоровьем фигуристов из других стран. Больше всего вопросов вызвал банкет после соревнований в Москве. На фото из соцсетей видно, что речи о масочном режиме на нем не было.

Финал «Гран-при» отменили по инициативе Китая

Ситуация с массовыми заболеваниями в российской сборной сильно ударила по аргументации в пользу сохранения чемпионата Европы. Один из членов совета ISU на анонимной основе еще осенью говорил в беседе с «СЭ», что многие представители союза со скепсисом относятся к турниру и его необходимости в сложное коронавирусное время. Причина скепсиса — фурор России на прошлом ЧЕ-2020 в Граце. Тогда россияне выиграли все золото и 10 медалей из 12 возможных. Раз Россия не видит для себя конкурентов на ЧЕ и турнир больше напоминает открытый чемпионат страны, то зачем его проводить другим странам?

C финалом «Гран-при» ситуация еще более очевидная. Турнир в текущих реалиях был необходим разве что только как тестовое мероприятие перед Олимпиадой в Пекине. Но китайцы от его проведения отказались, а в переносе не было смысла. К тому же вовсю ходят слухи о возможном переносе зимней Олимпиады на 2023 год — оргкомитет в Китае пока что не справляется в срок.

— Отмена финала «Гран-при» очевидна, потому что непонятно было, что происходит с этапами. Верим и надеемся, чтобы прошел чемпионат мира, — сказал Авербух «СЭ». — Я думаю, будет принято решение о еще одном соревновании, может, это немного преуменьшает сейчас значение чемпионата России, но накануне мирового первенства снова будет определяться сборная команда.

Чемпионат России нужно переносить на более поздний срок

Национальный чемпионат в текущих реалиях выглядит настолько же бессмысленным, как и финал «Гран-при». Как минимум треть участников до сих пор болеет, и если в итоге доберется до Челябинска, то явно не в лучшей форме. Так есть ли смысл форсировать подготовку той же Елизавете Туктамышевой с Анной Щербаковой, когда собирать состав на чемпионат Европы уже не нужно?

— Чемпионат России — это главный турнир сезона, он в любом случае важен, и титул чемпиона России тоже очень важен, — считает Авербух. — Но, конечно, надо дождаться решения федерации. Какие будут критерии, будет ли определяться сборная, куда она будет определяться? Но очень жаль, что уже второй сезон получается очень сложный для фигуристов. Хочется всем ребятам пожелать терпения.

Если судить по текущим новостям, то чемпионат мира все-таки состоится. Но вероятен его перенос — возможно, на апрель/май, после командного ЧМ в Японии. Это будет самый важный и, по сути, единственный международный старт для наших ребят. Так, может, не стоит устраивать им сейчас отбор на этот турнир в разгар пандемии и сдвинуть чемпионата России на более поздний срок? Альтернатива — это повышение статуса финала Кубка России, который запланирован на конец февраля.