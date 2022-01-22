Наша соперница провалилась, японка выиграла через слезы и травму. Есть ли угроза россиянкам?

Эмоциональная развязка чемпионата Четырех континентов по фигурному катанию у женщин, где выступают соперницы россиянок по олимпийскому турниру.

Фигурное катание. Чемпионат четырех континентов

Женщины

1. Маи Михара (Япония) — 218,03

2. Ли-Ин Хэ (Южная Корея) — 213,52

3. Йелим Ким (Южная Корея) — 209,91

Ен Ю — без ультра-си

Главная персона, на которую стоило обратить внимание россиянкам перед Олимпиадой, — Ен Ю — на главном предолимпийском турнире провалилась. 17-летняя кореянка, которую на английский манер упорно объявляли как «молодая ты» (Young You), была очень близка к трикселю и даже успела поставить ногу на лед, но не сумела выехать и упала.

Но даже с этим прыжком Ю не сумела бы добраться до подиума. Ю явно не в лучшей физической форме, и, хотя она выиграла чемпионат Южной Кореи, корейские руководители могли бы задуматься о замене на Олимпиаду. И тогда трикселистка вообще исчезнет из списка угроз россиянок, оставив Каори Сакамото практически в одиночестве. Правда, как рассказали мне в корейской федерации, для замен уже слишком поздно, и «нет варианта», при котором Ен Ю заменят после результатов турнира. То же самое и в случае с Японией.

Любопытно, что ее на турнир выводила не тренер, а официальный представитель корейской команды. Это все равно что Валиеву, к примеру, на Евро выводила бы пресс-атташе федерации Ольга Ермолина. Зато на трибуны подтянулись корейские болельщики, и даже у волонтеров были флажки с «инь» и «яном». А надо было «ёном».

Японка Михара сотворила подвиг. Соперники поторопились с олимпийским составом?

Ее партнерши по команде Ли-Ин Хэ и Йелим Ким как раз прыгнули выше потолка. Они не исполняли ультра-си, но показали, как можно набирать высокие баллы, катая чисто свой контент. Вряд ли они могли бы помешать россиянкам — только при очень жесткой судейской бригаде и ошибках Щербаковой и Трусовой. Но чистый прокат с тройными — пролог к изучению более сложного контента.

Настоящей героиней дня была Маи Михара. У нее удивительная карьера. Большие авансы в юности, еще один титул чемпионки четырех континентов в 2017-м, но затем постоянные четвертые и пятые места на чемпионатах Японии, которые не позволяли пробиться на большие турниры. Вот и от Олимпиады Михара осталась буквально в шаге, проиграв в декабре Мана Кавабе всего лишь четыре балла, потерянные на одном каскаде. Михара является первой запасной сборной Японии и при определенных обстоятельствах может выступить в Пекине.

И Михара в Таллине сделала все возможное, чтобы ее заметили. 218,03 — ее личный рекорд, она исполнила идеально все прыжки в обеих программах, самым сложным из которых был каскад из тройных лутц + тулуп и тройной лутц + двойные тулуп + риттбергер во второй половине программы. В произвольной была японская музыка, в короткой — из фильма «Отверженные», то есть западная. Кореянки сегодня тоже катались под красивые национальные мотивы.

В концовке Михара даже ударилась в слезы — во-первых, получила небольшое повреждение, потому что терла колено в ожидании оценок. Во-вторых, как рассказала она сама, переживала за сорванное вращение — если б не оно, японка пробила бы гроссмейстерскую отметку 220. А потом, забавно стесняясь, говорила в микрофон на всю арену, говорила, что это «главная медаль в ее жизни», и получала подарки. Забавные эти японки и кореянки — никуда не ступят без своего пресс-атташе и боятся даже медаль из рук получить.

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Олимпийская проекция

Возможно, корейцы и японцы все-таки поторопились с составом? Но это уже не наши проблемы. Тем более что одних в команднике нет, а другие представляют угрозу в произвольной программе только в случае фатальных ошибок наших в произвольной программе.

Но что нужно понимать нам — зарубежные судьи, которые будут работать на командном турнире Олимпиады (а российские по жеребьевке чудом на него не попали), готовы помогать иностранкам. Четвертый номер сборной Японии получила 218 баллов без ультра-си — значит, Сакамото с идеальными прыжками может дотянуться и до 230. Расслабляться и считать, что все уже «схвачено», не стоит.

У мужчин вчера и вовсе кореец Джунхван Ча и японец Кадзуки Томоно получили по 98-99 баллов в короткой программе. Брайан Орсер может быть доволен — возможно, он везет на Олимпиаду нового медалиста. Но вот про Олимпиаду и то, что его нет в олимпийских списках тренеров сборной Японии и Юдзуру Ханю, в WhatsApp отвечать он не стал. Видимо, интрига раскроется уже в Пекине.