На тренировке уже произошло ЧП. Как в Таллине стартует турнир соперниц Трусовой и Щербаковой

Чемпионат четырех континентов собрал несколько интересных персонажей, большинство из которых катается в масках.

Еще несколько дней назад «Тондираба» ломилась от наплыва русскоязычных зрителей, которые стояли в очередях на выступления Камилы Валиевой, Марка Кондратюка и наших пар, а теперь на носу новый турнир.

После короткой передышки в Таллин прибывают участники чемпионата четырех континентов. ISU решил сэкономить — и впервые провести «Европу» и этот турнир спаянными в одном городе. Не факт, что этим оказались сильно довольны сами фигуристы, хотя некоторые из них тренируются в Европе — они выиграли больше всех.

За кем стоит следить: кореянка Ён Ю, одиночница из Индии

По представительству чемпионат четырех континентов не будет каким-то суперважным предолимпийским стартом, но здесь есть на кого посмотреть. Всех сильнейших привезла сборная Южной Кореи. 17-летняя Ён Ю — одна из главных соперниц наших одиночниц, которые только что заколачивали в местный лед четверные.

Вряд ли она бросит вызов Валиевой — если это кто-то в принципе может сделать. Но вот с Трусовой и Щербаковой трикселистка, у которой на тренировках даже получался четверной риттбергер, зарубиться способна.

У мужчин выступает подопечный Брайана Орсера Юн Хван Ча. Японцы представлены Маи Михарой и легендарным 38-летним танцором Дайсуке Такахаси, который томится запасным олимпийской сборной (но мало ли что?).

У американцев стоит всмотреться в пару Одри Лю/Миша Митрофанов, нашумевшую темнокожую американку Старр Эндрюс. Особенно болеем за сборную Казахстана, которую завтра утром привезет в Таллин наш Сергей Воронов. У алмаатинца Михаила Шайдорова хорошие шансы зацепиться за медали.

Наконец, здесь есть рубрика «экзотика» — это и 21-летняя одиночница из Индии Тара Прасад, и новозеландские танцоры, и филиппинки. Почти все из них так или иначе связаны с Северной Америкой, но их судьба все равно интересна. Тем более что фигурной части ISU нужно расширение географии.

Полный состав можно посмотреть здесь.

Атмосфера турнира: маски у азиаток, ЧП с заливочной машиной

Пока у «Тондирабы» точно нет того ажиотажа, с которым встречали россиян. Хотя билеты стоят те же 15 евро и выше. По арене лениво ходит врач, который делает ПЦР-тест за 55 евро. Так называемый экспресс-тест на антиген стоит 15 — и его надо делать каждый день. Неплохой способ заработать.

У арены можно отметить только одно — сплошной лед, на котором можно отрабатывать падения и вращения. В последнее время так снег и гололед убирают только здесь и в Санкт-Петербурге. По сравнению с российскими городами и Москвой в этом смысле Таллин — этакий поселок, где все отдано на откуп стихии. Что не отменяет его средневековой красоты.

Таллин умеет проводить турниры по фигурному катанию. Все тротуары у арены тоже льдом залили. pic.twitter.com/UAoIiGHVRa — Lublineс93 (@Lublinec931) January 19, 2022

Несмотря на спокойствие на арене и отсутствие напряжения Евро, уже сегодня на «Тондираба» произошло первое ЧП. После тренировки танцоров на запасной арене главным героем стал водитель машины для заливки льда. Сдавая назад, он умудрился врезаться в борт в том месте, где он открывается.

Минут 10 вокруг машины ходили волонтеры и люди из ISU. Мое предложение помочь и завести с «толкача» было проигнорировано. В итоге под колеса положили тряпки и половики, и машина, немного обкорнав борт, вылезла с катка. Борт потом заклеивали скотчем, но к тренировке девушек он уже был в порядке — по крайней мере закрывался.

Происшествие на #FourContinentsChampionship чемпионате четырех континентов — заливочная машина врезалась в борт! pic.twitter.com/HftHd8QMNM — Lublineс93 (@Lublinec931) January 19, 2022

Если танцоры из североамериканских стран катались по крайней мере по льду без масок, то азиатские одиночницы ввели новые стандарты — вышли на тренировку прямо в масках. В одной из разминок четыре из пяти фигуристок были в них, что делало практически нереальной задачу отличить кореянок и японок друг от друга.

Уже в четверг можно будет проверить, отличаются ли они результатами.

Расписание чемпионата четырех континентов

Показывать турнир будет YouTube-канал ISU

20 января

13.35. Танцы на льду, ритм-танец

16.00. Пары, короткая программа

18.30. Женщины, короткая программа

21 января

13.30. Мужчины, короткая программа

19.20. Танцы на льду, произвольный танец

22 января

13.30. Женщины, произвольная программа

19.50. Пары, произвольная программа

23 января

13.00. Мужчины, произвольная программа

18.30. Показательные выступления