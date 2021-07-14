Загитова и Медведева ушли в отпуск и ждут повышения возрастного ценза. Это может помочь им вернуться

Алина и Женя выступают в Сочи — шоу «Руслан и Людмила» Татьяны Навки и «Анна Каренина» Ильи Авербуха проходят параллельно.

Межсезонье — довольно скучное время для фанатов фигурного катания, которое скрашивают разве что переходы спортсменов из одного тренерского штаба в другой. В остальном же приходится довольствоваться фотографиями с пляжей, видео с восстановленными прыжками или вспоминать события прошлого сезона.

В случае с Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой по-другому — они летом заняты в шоу на курорте в Сочи. Не в одном, а в разных: Загитова играет роль Людмилы в спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила», а Медведева променяла олимпийский образ Анны Карениной на нежную Китти Щербацкую в шоу Ильи Авербуха.

Примеры успешных возвращений в спорте

Женя уже объявила, что участие в спектакле не помешает ее подготовке к олимпийскому сезону — на Игры-2022 двукратная чемпионка мира точно не едет, но о завершении карьеры не говорит. Алина подобных заявлений не делала, но в списках на этапы «Гран-при» она тоже отсутствует. Можно предположить, что в борьбе за Пекин мы эту фигуристку тоже не увидим.

С Олимпиады в Пхенчхане дороги двух спортсменок сплелись между собой — при упоминании фамилии Загитовой вспоминают Медведеву и наоборот. Женя и до Олимпиады была титулованной фигуристкой, но наибольшую популярность ей все-таки принесли Игры. Алина выстрелила как раз там. И сейчас параллель для сравнения очень удобная — обе в одно и то же время выступают в Сочи и играют если не главную, то одну из значимых ролей. И обе находятся в подвешенном состоянии относительно спортивной карьеры.

Можно, конечно, говорить, что всем понятно, что никаких новых сезонов в большом спорте уже не будет. Но в истории есть неплохие примеры возвращенцев, выступавших потом успешно. Далеко ходить не надо — Евгений Плющенко закончил выступать в 2006 году после победы на Олимпийских играх, но через три года возобновил карьеру. Потом он сделал это еще раз, но уже ради домашней Олимпиады.

То же самое, но за много лет до Плющенко сделали знаменитые британцы Джейн Торвилл/Кристофер Дин. После победы на Играх-1984 со своим знаменитым «Болеро» фигуристы три года выступали в профессионалах и выиграли три чемпионата мира. Но потом решили вернуться — бронзовая медаль еще одной Олимпиады.

Как Загитовой и Медведевой возобновить карьеру

История Медведевой и Загитовой — другая. Отбросим все проблемы со здоровьем, личную жизнь или раздумья о необходимости продолжать карьеру — посмотрим только на факты. Для начала для подготовки к соревнованиям нужна хорошая физическая форма и хотя бы полный набор тройных прыжков — реально ли подготовиться к этому во время шоу? Алина и Женя выступают в спектаклях практически каждый день с двумя выходными на неделе как минимум до конца лета. Это значит, что всего до осени они поучаствуют минимум в 40 шоу. Им не нужно кататься все часы, что идет один спектакль, но главные роли подразумевают большую занятость в проекте.

Евгения в качестве подготовки к шоу активно разучивала парные элементы типа поддержки и тодеса с Александром Энбертом. Алина тренировалась в Новогорске вместе с остальной группой Этери Тутберидзе. Но это вряд ли сравнится с полноценной отработкой прыжков и вращений — если бы фигуристки восстановили все свои каскады, то что-то из этого точно бы просочилось в соцсети. Но так как мы не говорим о возобновлении карьеры прямо в сентябре, то это и не особо важно.

Если же рассматривать постолимпийский сезон и последующие, то начинать восстанавливаться придется как раз в следующем году. А это, скорее всего, значит отсутствие шоу — нагрузка там большая, но совсем другая, чем для соревнований.

Второй момент — это конкуренция. Прошлый чемпионат мира фактически был выигран без элементов ультра-си и с меньшим количеством баллов, чем в 2019 году, но это не отменяет технического прогресса. Уже не только Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева знамениты своими четверными. В это межсезонье сразу несколько американских фигуристок-юниорок начали прыгать по несколько четверных в программе. И здесь есть два варианта развития событий — можно учить ультра-си, что, скорее всего, нереально из-за проблем со здоровьем и трудностью овладения четверными не в юном возрасте. Елизавета Туктамышева показала, что это реально, но пока стабильно она прыгает только тройной аксель, который начала делать еще лет в десять. А чистых четверных на соревнованиях мы не видели.

Второй вариант — это надеяться на идеальное исполнение собственных программ с тройными и высокие компоненты и ждать удачного случая для отбора на главные старты. Потому что понятно, что при условии исполнения всеми фигуристками архисложных постановок с ультра-си надеяться не на что.

Та же Туктамышева, по сути, действует по этому принципу — безусловно талантливая фигуристка дождалась своего часа, поехала на чемпионат мира спустя шесть лет и выиграла серебро. Александра Трусова не справилась психологически в Стокгольме, Алена Косторая не смогла преодолеть проблемы со здоровьем. А у Лизы получилось.

Алину и Женю вряд ли такое устроит — Туктамышеву, вероятно, держит еще и то, что она ни разу не была на Олимпийских играх. А Загитова и Медведева там участие принимали. Хотя вторая так и не стала чемпионкой, но мало кому выпадает хотя бы один шанс выступить на Олимпиаде. А у Жени он был — драматичный, но, если посмотреть без привязки к этому просто на сухую статистику, достаточно удачный. Алина и вовсе выиграла. Похоже, ситуация с возвратным цензом для них уже не так актуальна.