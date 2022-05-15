Олимпийский чемпион простил избивших его хулиганов

Фигурист Дмитрий Соловьев и его обидчики пришли в суде к мировому соглашению.

К логическому завершению подходит одна из самых скандальных историй российского фигурного катания последнего времени. В декабре прошлого года олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев был госпитализирован после тяжелой травмы, полученной в уличной драке. Ночью незадолго до Нового года Соловьев вступился за свою девушку Анну Сидорову, но не справился с нападавшими, вследствие чего получил серьезные повреждения. Они поставили крест на мечтах о возвращении в спорт, но при этом Дмитрий не желает зла своим обидчикам. Так что же тогда случилось?

Расплаты не будет?

Несмотря на громкие заявления о больших сроках и неизменной каре, мы видим, что суд прекратил уголовное дело по факту избиения фигуриста Дмитрия Соловьева. Тверской районный суд Москвы сообщил, что дело закрыто из-за примирения сторон. Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, которые проходили в этом расследовании в качестве обвиняемых, освободили из-под стражи в зале суда. Крайне неожиданный поворот с учетом того, какой резонанс принял уличный конфликт прошлой зимой. «Я не даю комментариев по этому поводу», — заявил Соловьев попытавшимся узнать у спортсмена причины, заставившие пойти на мировое соглашение.

Инцидент имел место ночью, когда Дмитрий выходил вместе со своей второй половинкой Анной Сидоровой (вице-чемпионкой мира по керлингу) из караоке. Со слов Соловьева, Анна (либо одна из ее подруг — здесь показания истца расходятся) обратилась к двум незнакомцам, которыми оказались Смирнов и Яковцев, с просьбой передать ей зажигалку. В какой-то момент разговор не задался, и начался конфликт. Наверняка были шансы разрешить его мирно, и как утверждает Дмитрий, он даже несколько раз пытался так поступить, но разъяснения не работали. Дальше мы видим две взаимоисключающие версии. Соловьев утверждает, что первыми перешли на кулачный бой Смирнов и Яковцев. А два Владислава уверяли в том, что Дмитрий провоцировал оппонентов и начал толкаться. И только в ответ на агрессию Соловьева они применили силу. Только вот масштаб ее применения не рассчитали, и Дмитрий был госпитализирован в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Врачи диагностировали у 32-летнего спортсмена «умеренное субарахноидальное кровоизлияние вследствие черепно-мозговой травмы».

Дмитрий Соловьев и Ксения Бородина в шоу «Ледниковый период». Фото Дарья Исаева, «СЭ» Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Дмитрий вышел на лед спустя пару дней после выписки из больницы

После такого правоохранительные органы не могли не возбудить уголовное дело против нападавших, а спустя некоторое время суд и вовсе принял решение об аресте молодых людей. Следователи Центрального административного округа Москвы утвердили обвинение 18-летним юношам — им вменяли статью об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 112 УК РФ). По версии следствия, 21 декабря в Весковском переулке Москвы злоумышленники находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, из-за чего потеряли контроль над собой и нанесли фигуристу удары по телу и голове, в результате чего Соловьев был доставлен в больницу. Смирнов и Яковцев провели в СИЗО почти полгода, однако теперь таинственным для публики образом конфликт урегулирован. И это при том факте, что Соловьев, завершивший свою спортивную карьеру еще в 2018 году, всерьез планировал большое возвращение в дуэте с Еленой Ильиных.

После полученных повреждений в драке о спорте высших достижений уже не может быть и речи, так что нападавшие лишили Соловьева любимого дела, а также средства заработка. Хотя в ледовых шоу Дмитрий все-таки участвует. Соловьев вышел на тренировку на следующий день после того, как выписался из больницы. А на третий уже выступал в ледовом шоу Татьяны Навки. Неужели в этом не было риска усугубить травму? Дмитрий так не считал. «Я потихоньку восстанавливаюсь, выполняю все предписания врачей, в которые также входит минимальное использование телефона, — рассказал он своим подписчикам в соцсетях. — Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь. Обнимаю крепко».

Обвиняемые утверждали, что конфликт продолжался из-за Соловьева

После предновогоднего шоу Навки Дмитрия видели еще почти на десятке разных ледовых проектов, а на юбилее Татьяны Тарасовой он решился на несколько рискованных поддержек с партнершей по «Ледниковому периоду» Ксенией Бородиной. Возможно, резкие перемены в физическом состоянии заставили Соловьева иначе посмотреть на ситуацию и войти в положение обвиняемых, все это время твердивших о своей невиновности. «Человеку не понравилось, что мы стояли и разговаривали с его дамами, — объяснял один из задержанных. — Первым именно ударил мой друг, а толкнул — потерпевший. Потом у нас вроде как получилось словесно это все разрешить, но снова прилетело несколько ударов».

Люди из мира фигурного катания в декабре сразу встали на сторону Соловьева и утверждали, что Дмитрий никогда не лезет в драку первым. Однако со слов обвиняемых, они несколько раз пытались остановить конфликт, пока он не перерос в более острую фазу, но Соловьев не был настроен на конструктивный диалог. Более того, по мнению арестованных, и серьезных побоев не было, а полицию Дмитрий вызвал уже после того, как конфликт, казалось бы, все же решили путем диалога. Теперь, видимо, конфликтующие стороны все же нашли друг для друга приемлемый компромисс. Значит, перед нами счастливый финал — Соловьев сумел избежать тяжелых последствий для здоровья и восстановиться, а Смирнов и Яковцев не проведут лучшие годы жизни в местах не столь отдаленных.