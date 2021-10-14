Русско-украинское противостояние в Будапеште и чудеса с цифрами в Белоруссии. Все результаты дня в фигурном катании

Наши фигуристы-мужчины его основательно провалили.

Budapest Trophy

Мужчины. Короткая программа

1. Александр Самарин (Россия) — 74,46

2. Иван Шмуратко (Украина) — 73,22

3. Маттео Риццо (Италия) — 72,94...

5. Дмитрий Алиев (Россия) — 69,70

Танцы. Ритм-танец

1. Эллисон Рид/Шаулюс Амбрелявичюс (Литва) — 72,05

2. Тина Гарабедян/Симон Пру Сенекаль (Армения) — 71,70

3. Елизавета Шанаева/Девид Нарижный (Россия) — 69,55

Александр Самарин и Дмитрий Алиев умудрились ошибиться на всех элементах. Саша пошел на четверной лутц и допустил степ-аут, затем выдал каскад времен первой «Матрицы» двойной + тройной тулуп и завершил минусами на тройном акселе.

Дмитрий имел прекрасный шанс вернуть себе своеобразное лидерство в сборной, но еще до Самарина самоликвидировался из фаворитов — ошибка на каскаде четверной лутц + тройной тулуп, падение с четвертого тулупа и одинарный аксель вместо тройного. Какое-то «немужское государство» получилось.

Кадр дня — реакция Самарина и его тренера Светланы Соколовской на финальные оценки. По-видимому, их повеселило вплоть до истерики, что с такими баллами россиянин умудрился выиграть короткую программу.

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Ice Star

Мужчины. Короткая программа

1. Константин Милюков (Белоруссия) — 88,18

2. Андрей Мозалев (Россия) — 84,68

3. Николай Козлов (Белоруссия) — 56,64

Женщины. Короткая программа

1. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 68,6

2. Анастасия Гулякова (Россия) — 62,01

3. Анастасия Шаботова (Украина) — 58,37

В Минске представительство слабее, но чудеса не меньшие. Как говорится, важно, не кто как катает, а кто считает. И это белорусские судьи подтвердили во всей красе. Андрей Мозалев действительно выступил неидеально — изобразил что-то непонятное на сальхове, но в остальном был безупречен.

Его соперник, бывший соотечественник Константин Милюков заслужил быть выше, но за несколько дней у него резко выросла вторая оценка. На Finlandia Trophy в субботу 31,97 в компонентах, а в четверг в Минске — уже 40,26. Эти +7,29 и стали решающими. Если бы в Белоруссии провели Олимпиаду, на ней бы наверняка выиграл белорус — даже без четверных. Теперь остается с интересом ждать завтрашней развязки.

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Из плохих новостей можно отметить полный развал Анастасии Гуляковой. Она сподобилась только на двойной аксель в конце программы, до этого не докрутила флип и не справилась с лутцем. 62 балла, за победу будет бороться сложно — хотя еще недавно Гулякова была претенденткой на то, чтобы щекотать нервы пулу лидеров с ультра-си.

Кубок России

Юниоры

1. Григорий Федоров (ЦСКА) — 223,81

2. Федор Зонов (СШОР Санкт-Петербург) — 223,65

3. Максим Белявский (ЦСКА) — 223,18

Юниорки

1. Алина Горбачева (СШ Тверская область) — 199,88

2. Мария Захарова («Хрустальный») — 198,20

3. Ксения Нелюбова (Центр олимпийской подготовки Сочи) — 194,70

В Марий Эл завершился второй этап Кубка России — закрывали его юниоры и юниорки. Интереснее получилось у парней. Судьи резко стали ювелирами и расположили троих призеров в 0,63 балла. Очень кстати для Григория Федорова на Кубке существуют бонусные баллы. Без них выиграл бы его напарник по ЦСКА и мастер пятерных Максим Белявский, который в итоге уехал с бронзой.

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У девушек участница «Гран-при» Мария Захарова из «Хрустального» уступила одной из самых симпатичных юниорок России Алине Горбачевой с необычной судьбой — родом она из Краснодарского края, тренируется в Подмосковье, а представляет Тверскую область.

Asian Open Trophy

Самый престижный по статусу турнир — «челленджер» серии ISU в Пекине, хотя россиян там нет.

Важное для нас: у пар выиграли Суй Вэньцзинь и Хань Цун, выполнив все элементы на плюсы и набрав 79,27 балла. Выброс тройной флип — на +2,39. Личные рекорды наших пар пока такие:

Тарасова/Морозов — 78,33

Мишина/Галлямов — 73,76

Павлюченко/Ходыкин — 73,21 (на Кубке России)

Бойкова/Козловский пока не выступали — первый старт будет 18-19 октября в Санкт-Петербурге.

Китайцы определенно вырвались вперед. Хорошая новость — все остальные их пары далеко.

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Каори Сакамото выиграла у женщин с очень высоким результатом 76,70 балла без ультра-си. Ее прокат — пример того, как можно конкурировать с технически более одаренными фигуристками за счет того, что выжимаешь максимум из своих возможностей. Двойной аксель на пятерки и четверки, все вращения и дорожки на четвертый уровень и 34,73 в компонентах. Опасный прокат для россиянок. Опять же, результаты наших:

Туктамышева — 81,53

Косторная — 78,61

Валиева — 74,93

Трусова — 74,75

Не так уж и плохо выглядит Сакамото в такой компании.

У мужчин короткую программу на разметке для шорт-трека выиграл новичок года, вице-чемпион мира Юма Кагияма. 97,80 с четверными сальховом и тулупом. На такие цифры наши способны, но либо на напряжении всех сил, либо на территории России.

Первенство «Мегаспорта»

Ну и главное событие дня, десерт, из-за которого прильнули к YouTube миллионы и вы кликнули эту статью, — первенство на призы ЗМС А. Крыловой и О. Овсянникова.

На фоне рекламных самодельных плакатиков кукурузных палочек и пиццы на тренировочном катке «Мегаспорта» выступал сборник Артур Даниелян. На фоне сегодняшних провалов наших он мог оказаться лучшим, но в итоге заочно уступил Мозалеву. 81,68 — он тоже не справился с сальховом.

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Российские девушки — Щербакова, Хромых, Самодурова — вступают в дело в субботу.