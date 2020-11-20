Щербакова снялась с «Гран-при России». Почему это катастрофа для турнира

Главная потеря турнира в Москве. Надо ли искать в ней потайной смысл?

Снятия с российских турниров по фигурному катанию по недоброй традиции продолжаются не только за считаные дни, но и часы до старта. На этот раз потеря очень ощутимая — двукратная чемпионка России и двукратная победительница этапов Кубка страны — 2020 Анна Щербакова. До этого снялись Александра Степанова и Иван Букин, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Артур Даниелян, Александр Самарин и Евгения Медведева.

Но более тяжелую потерю для турнира, чем потеря Анны, сложно придумать — ученица Этери Тутберидзе была единственной, кто мог бросить вызов Александре Трусовой, и быструю замену в отличие от Кубка России здесь не сделаешь. Да и заменять некем. Камила Валиева и Дарья Усачева — юниорки и не могут выступить в Москве из-за возрастных ограничений ISU, а больше никто даже близко к Трусовой не подбирался. Именно Щербакова лидирует наряду с Трусовой в зачете Кубка страны, и на каждом этапе заочно она была на пару баллов слабее Александры — притом что прыгала гораздо более легкий контент.

По медицинским показаниям

«Хрустальный» остался без своих представительниц на «Гран-при России» — сюжет, в который еще весной было сложно поверить. Значит, команде Тутберидзе надо расширять скамейку?

Отдельно стоит сказать о причинах снятия. Вчера по соцсетям ходили слухи о положительном тесте на коронавирус у Щербаковой. Якобы она не вышла в четверг на официальную тренировку. Проверить это не представлялось возможным — пишущие СМИ на прокат не допускались, права на доступ к информации забрали себе телевизионщики.

Официально причину называть не будут, но понятно, что за формулировкой «по медицинским показаниям» скрывается что-то неприятное. В группе тренеров Свинина и Жук тоже изначально вроде кто-то заболел «простудой», а через две недели оказалось, что вся она прошла через вспышку коронавируса. Болеют сейчас и судьи, работавшие в Казани. Фигуристки, снимавшиеся в этом году с некоторых турниров, делали это после измерения температуры в аэропорту — бывали и такие истории. Так что пандемия рядом и, вероятно, ближе к фигуристам, чем мы думаем.

По данным «Р-Спорт», появившимся во время написания этой заметки, у Щербаковой диагностирована пневмония. Правда, коронавируса у фигуристки вроде как все-таки нет. Но это, возможно, в нынешней ситуации дела не меняет.

Ремейк казанского этапа Кубка России

Уход Щербаковой из заявки «Гран-при», по сути, лишает нас борьбы за победу между лагерями Плющенко и Тутберидзе — теперь мы, по сути, увидим ремейк Кубка России в Казани. Реальных соперниц у Трусовой нет, и, кстати, это лишний аргумент для нее попробовать какой-нибудь новый нестандартный прыжок.

И это показывает, что женское одиночное катание в России сейчас совсем не так интересно, как мы склонны это представлять. Одна «травма» множит на ноль интригу в борьбе за победу, и оказывается, что не зря Первый канал поставил в сетку вместо женской произвольной программы «Ледниковый период». В отличие от этого, у мужчин примерно равные шансы на победу и медали имеют шесть-семь человек. Интригу в борьбе женщин теперь могут придумать только судьи — и для турнира, пожалуй, будет лучше, если по крайней мере в короткой программе ее удастся создать.

А произошедшее с Щербаковой лишний раз показывает, насколько все хрупко даже в организации предстоящего чемпионата России. Кажется, переболеть вирусом перед декабрьским турниром в Челябинске выглядит даже более выгодной тактикой, чем сдать положительный тест за день до старта и лишиться главного старта сезона. Хотя, конечно, ни о каком специальном заражении или снятии с московского «Гран-при» по другим соображениям не может быть и речи. Это те материи, с которыми шутки плохи.