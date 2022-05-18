На замерзшем озере и с украденной хореографией. Самые необычные выступления Алины Загитовой

К 20-летию олимпийской чемпионки.

18 мая Алине Загитовой исполняется 20 лет. И хоть олимпийская чемпионка с 2018 года не выступает на соревнованиях, она продолжает радовать публику своими номерами в шоу.

За свою карьеру Загитова исполняла массу программ. А хореограф группы Даниил Глейхенгауз называл фигуристку своей музой. Многие называют выступление Алины в произвольной программе на Олимпиаде-2018 одним из самых значимых в ее карьере. Она вошла в историю как девочка в красной пачке.

В честь 20-летия спортсменки «СЭ» решил вспомнить самые необычные выступления в карьере Алины.

Прокат на замерзшем озере

В феврале 2020 года Загитова выступала в достаточно уникальных условиях — на замерзшем озере в Доброграде, да еще и в минусовую температуру. Каталась Алина в привычных костюмах, а по территории передвигалась в шубе.

Условия были действительно удивительные: на озере в лесу в настоящую зиму без реагентов и дождей. Покрытие готовили с помощью геотекстиля, заливки горячей и холодной водой и в итоге наморозили 50 сантиметров льда. Откаталась фигуристка, как всегда, эффектно и практически идеально: первое выступление не обошлось без ошибки — падения на тройном флипе, зато во втором, практически ночном, все было чисто.

Как ей самой было кататься в таких условиях — осталось неизвестным. После выступления Алина не присутствовала на пресс-конференции. Но это выступление точно запомнилось и самой фигуристке, и болельщикам.

Внезапный провал на чемпионате Европы

После короткой программы на первенстве Европы в Минске была ожидаемая картина — лидировала Загитова, хоть и со снижением баллов в каскаде и не самыми высокими для себя баллами (75.00). Однако недокрут на втором прыжке в каскаде лутц + риттбергер не был весомым поводом усомниться в итоговой победе Алины. Но не тут-то было.

Алина Загитова. Федор Успенский, Фото «СЭ»

В произвольной программе Загитова допустила ряд грубых ошибок. Сначала фигуристка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц + тройной тулуп, затем ошиблась в каскаде тройной лутц + тройной риттбергер, не выполнив второй прыжок. Она попыталась присоединить риттбергер к тройному флипу, но допустила «бабочку».

В итоге Алина получила за произвольную программу лишь 123,34 балла. Явно не тот результат, который ожидали болельщики. И не тот, на который рассчитывала сама олимпийская чемпионка. Так и случилась сенсация — победа Софьи Самодуровой, откатавшейся чисто в обеих программах.

Триумф на чемпионате мира

Это была вишенка на торте в столь тяжелом для Загитовой сезоне. Первый год после Олимпиады. Алина допускала помарки почти на каждом старте, пару раз провалила произвольную программу — на чемпионатах России и Европы. Да, были феноменальное катание на турнире серии ISU Challenger в Оберстдорфе и рекордные баллы. Но сезон-то шел тяжело.

Как потом рассказывала сама фигуристка, с чемпионата мира она и вовсе думала сняться.

«Очень сложно проходила подготовка к чемпионату мира, вес играл роль. Наложилось и то, что у меня не получались прыжки. Я просто не хотела позорить Россию. Я выступаю не только за себя, но и за свою страну. Со мной много разговаривали тренеры, люди хотели, чтобы я поехала туда, было много слов поддержки. После этого я поняла, что не могу подвести людей, Россию и саму себя», — рассказала Загитова в программе Первого канала.

Но не снялась. Она боролась за каждый элемент и выдала феноменальное катание. Победа на чемпионате мира позволила ей собрать фигурный «Большой шлем»: она выиграла все крупные международные турниры.

Скандальный показательный номер

В июне 2019 года Загитова выступила с веселым и задорным номером под композицию Билли Айлиш «Bad guy». Программа получилась очень яркой, но вызвала безумный ажиотаж. Сначала в Сети обсуждалось, что Алина выступала под песню исполнительницы, о которой буквально за несколько дней до этого высказывалась Евгения Медведева. Она отметила, что следит за творчеством Айлиш и постоянно слушает именно эту композицию.

В комментариях на странице хореографа Даниила Глейхенгауза тут же начали появляться сообщения, в которых команду Тутберидзе стали обвинять в плагиате. Хореограф пресек обсуждения, написав: «Отвечу один раз, дальше буду удалять. Интервью не видел, музыку выбрали еще до отпуска, как вернулись — начали ставить». Но это полбеды.

Спустя некоторое время американский хореограф Джоджо Гомез обвинила в плагиате Глейхенгауза, якобы многие движения были скопированы у нее. Это действительно так — достаточно сравнить ролики с хореографией Гомез и прокат Алины. Только вопрос здесь уже не к самой фигуристке, а к хореографу. Который в итоге принес извинения американской танцовщице, обвинившей его в плагиате.

Тем не менее номер получился очень необычным и запоминающимся. Как и сама Алина Загитова.