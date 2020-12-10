«Фигуристам из регионов не ставят тех баллов, на которые они накатали». Признание одиночницы из Сочи

Федерация не допустила Алину Забору до чемпионата России, хотя спортсменка выполнила норматив для участия на турнире. И это было ожидаемо.

Федерация фигурного катания России (ФФККР) объявила состав на чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Челябинске. Заявка стала скандальной, потому что на турнир не попали спортсменки, которые должны были ехать на него по заявленным ранее нормативам. Согласно озвученному в ФФККР перед стартом этого сезона регламенту до чемпионата страны необходимо допускать только тех спортсменов, которые выступали на двух этапах Кубка России. Но многие члены сборной заболели или получили травмы, и в результате их дозаявили в обход правил, лишив места на ЧР спортсменов, которые завоевали путевки по праву. «СЭ» пообщался с одной из таких девушек — Алиной Заборой, которая в таблице Кубка была 17-й и должна была ехать в Челябинск, но ее не включили даже в список запасных. Помимо разговора о чемпионате России Алина рассказала о том, с чем приходится сталкиваться спортсмену из регионов и почему система бонусов на Кубке России работает не совсем правильно.

На ЧР попали фигуристы, который не выполнили критерий. Это не особо честно

— Федерация фигурного катания России изначально объявила, что на чемпионат России поедут только те, кто откатал по два этапа и набрал необходимое количество очков для участия. Вы как раз должны были попасть на ЧР, если бы отбор провели строго по правилам. Но в ФФККР решили дать поблажки членам сборной, и в результате до Челябинска вас не допустили. Как вы восприняли эту ситуацию?

— На самом деле немного обидно. Все-таки хотелось попасть на чемпионат России. Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была.

— Возможно, справедливым решением было бы расширить квоту на пару человек и допустить всех?

— Как вариант, неплохое решение. Сейчас же из-за того, что попали топовые фигуристы, которые не выполнили необходимый критерий для участия на ЧР, к заявке есть вопросы. Это не особо честно.

— На чемпионатах мира раньше была предварительная стадия квалификации, где спортсмены с низким рейтингом боролись за попадание в короткую программу. Может, стоило и в Челябинске добавить еще одну стадию соревнований?

— Почему бы и нет. Но что уже теперь об этом говорить, решения приняты. Против федерации не пойдешь.

— Оставляете для себя надежду попасть на чемпионат России? Все-таки многие потенциальные участники до сих пор болеют, и их поездка в Челябинск пока под большим вопросом.

— Я желаю всем здоровья, конечно, но оставляю для себя такую возможность. Надеюсь, что может быть получится. Но это уже не от меня зависит.

— Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью «СЭ» заявил, что если соблюдать все правила, то вместо условной Медведевой или Косторной на чемпионат России поедет девочка, которая шансов на попадание в сборную не имеет и катание которой «мало кому интересно». Как вы отнеслись к этим словам?

— Я их не слышала, узнала только сейчас от вас. Звучат такие слова, конечно, не очень. Потому что каждый имеет шанс на то, чтобы попробовать себя. Понятно, что это адресовано девочкам из регионов. И наше катание им не интересно... Это грубо.

— Не теряется ли мотивация работать, когда слышишь подобное?

— Что вы, наоборот. Это мотивация работать над собой. Хочется теперь заинтересовать его своим катанием.

Если ты приезжаешь из региона — тебе в жизни не поставят бонусы

— Насколько, по вашим ощущениям, сложно выходить на лед спортсменке из региона? Все-таки судейство в фигурном катании субъективное, и есть мнение, что представителю малоизвестной школы редко ставят высокие баллы.

— Действительно, есть такая проблема. Если ты из региона или у тебя какая-то не особо популярная школа, то тебе не то чтобы специально занижают оценки, но не дают тех баллов, на которые ты на самом деле накатал.

— Вероятно, сложнее всего с GOE и компонентами?

— Да. Компоненты — это вообще отдельная история. Кроме того, ставят недокруты. Всматриваются в прокаты, ищут огрехи. А с топовыми фигуристами могут закрыть глаза на небольшие ошибки, компоненты сразу ставят. Обидно, конечно, когда ты знаешь, что откатал намного лучше, чем в итоге получил баллов.

— Еще один момент для обсуждений — это бонусные баллы. На этапах Кубка их получали только лидеры соревнований. Между ними и остальными участниками и так большой разрыв в оценках, а в итоге конкуренция вообще терялась. Система правильно работает?

— Не могу сказать, правильно или нет, но бонусы — коварная вещь. Ты стремишься, как и все, их получить. Но, если ты приезжаешь из региона, тебе никогда в жизни их не поставят. И ты прекрасно это понимаешь. А топовым спортсменам даже напрягаться не нужно, чтобы их получить. В результате, конечно, конкуренция падает. И так у лидеров баллы высокие, а с бонусами так вообще сверхвысокие оценки.

Были совместные тренировки с Липницкой

— Вы редкий представитель фигурного катания, который не тренируется в Москве или Санкт-Петербурге. Не задумывались о переезде в одну из столиц?

— Нет, даже не пыталась. Я переехала из Волгограда в Сочи и решила тренироваться здесь, меня все устраивает.

— Почему решили выбрать такой необычный путь?

— В Сочи после Олимпиады осталось много спортивных объектов, и сразу стало понятно, что будут развивать в том числе и фигурное катание. Стали набирать специалистов, подготовили условия. Тренироваться очень комфортно.

— Ты ехали тренироваться сразу у Алексея Урманова?

— Нет, я сначала работала с другим тренером. К Урманову перешла только в начале этого сезона, работаем вместе недавно.

— То есть не застали то время, когда он работал с Юлией Липницкой?

— Почему же, я видела их работу. У нас бывали совместные тренировки с его группой, когда делили лед, мастер-классы. Поэтому Юлю я видела.

— Как вам работается с Урмановым?

— С Алексеем Евгеньевичем очень хорошо работать, мне очень нравится в его команде. Несмотря на то что бывает плохое настроение как у него, так и у нас, мы всегда на тренировке атмосферу разряжаем. Тренер где-то пошутит и нас успокоит, где-то расскажет что-то интересное. Он хорошо умеет смягчать обстановку. Нет такого, что на нас кто-то кричит, тренировки всегда проходят очень тихо и спокойно. И интересно.

— Группа большая, много спортсменов тренируется?

— Немаленькая — человек 15 в старшей группе и вроде бы семь в младшей.

— Но вы, как я понял, сильно выделяетесь по уровню, и не хватает хорошего спарринг-партнера?

— Да, хотелось бы на катке видеть еще сильных девочек.

Восхищаюсь Щербаковой, она очень хороший человек

— Насколько для вас важны были этапы Кубка России?

— Кубок России всегда был для меня одним из самых главных стартов во всех сезонах. Но в этом сезоне на третьем этапе Кубка я получила невероятный опыт. В короткой программе я попала в одну разминку с сильнейшими фигуристками планеты, и покататься с ними вместе для меня было уникальной возможностью.

— Для фигуристов, которые в прошлые годы выступали на Кубках России, в этом году появился шанс выступить на одном старте с мировыми лидерами?

— Это достаточно интересный был, необычный опыт. Но я не ощущала такого, что звезды сборной России — это привилегированные спортсмены. Ты выходишь вместе с ними, как и со всеми другими, неважно, будь они чемпионы мира и всего-всего или нет. Выходишь и спокойно катаешься.

— Удалось с кем-то пообщаться?

— Вне льда, на разминке, мы часто общаемся. Когда сидим в раздевалке и переодеваемся, часто шутим, рассказываем друг другу какие-то истории. Общаемся со всеми одинаково, проблем не возникает. С Аней Щербаковой общалась, Дашей Усачевой, Лизой Нугумановой. Девочки со всеми разговаривали, хотя обстановка была немного напряженная. Но своими шутками атмосферу разрядили.

— Напряженная обстановка в соревновательном плане?

— Да, конечно. Все хотели занять высокие места.

— На этапе в Сочи Щербакова делала четверной флип — как в прокате, так и на тренировках.

— Я на самом деле просто восхищаюсь Аней. Речь не только про прыжки, а в целом про катание и ее образы на льду. Приятно на нее смотреть. И сама по себе она очень хороший человек. На тренировках на ее прыжки я не особо обращала внимания, кто как работает, все-таки стараюсь концентрироваться на себе. Хотя и прекрасно понимала, что катаюсь вместе с лучшими девочками мира в одной разминке, следила в первую очередь за собой. Но квады — это очень круто. Когда видишь хорошие попытки у других девочек, появляется мотивация самой их учить.

— Планируете попробовать ультра-си?

— Желание есть. У меня уже были попытки четверного сальхова, тройного акселя. И даже неплохие. Но пока что эти элементы еще в разработке, работы много.

— На что объективно рассчитываете в спорте? Ведь конкуренция в женском одиночном сейчас дикая.

— В следующем году опять поеду на этапы Кубка России, попробую все-таки отобраться на чемпионат страны. Это основная задача. Нужно восстановиться, набрать нужную форму и показывать более высокие результаты, уверенные прокаты. О чем-то большем, чем чемпионат страны, мне говорить пока что сложно, нужно постепенно решать задачи. Чемпионат России — это начальная точка. А дальше как пойдет.

— Резервные варианты продумываете, на случай если с фигурным катанием не получится?

— Я планирую в будущем работать тренером. Потому что я полностью погружена в тренировки, фигурное катание — это моя жизнь. И мне нравится работать с детьми, когда бывает свободное время, я выхожу на массовое катание, беру маленьких деток, и мы с ними занимаемся.