«Нужно заняться некоторыми своими делами». Косторная и Куница пропустят два сезона

Но обещают вернуться.

Фигуристка Алена Косторная заявила о пропуске двух ближайших сезонов. Спортсменка выступает в паре с мужем Георгием Куницей, который тоже не будет соревноваться в этот период. Однако дуэт не собирается завершать спортивную карьеру.

Что сказала Косторная

Спортсменка рассказала о решении приостановить спортивную карьеру в среду, 6 ноября. Причем речи о завершении карьеры нет.

«Мы пропускаем два сезона, после чего планируем вернуться. Это действительно не пустые слова, мы хотим кататься и не завершаем карьеру. Почему два сезона? Нужно заняться некоторыми своими делами», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Причем, какими именно делами ей нужно заняться, Алена не уточнила.

Как долго выступают вместе

21-летняя спортсменка начинала карьеру в одиночном разряде, но с января 2023-го стала выступать в паре с Куницей, который перед ней сменил пять партнерш. Молодых людей связывает не только спорт, но и личные отношения. 12 августа 2023-го прошла свадьбы Косторной и Куницы.

«Я желаю Алене только успехов. Очень жалко, что она не продолжила спортивный путь в одиночном разряде, потому что она очень талантливая фигуристка. Кейс уникален тем, что Косторная добилась многого в фигурном катании, ее знают, ее любят, и она стала чемпионкой Европы и чемпионкой финала «Гран-при», — сказала «СЭ» продюсер Яна Рудковская.

В прошлом сезоне Косторная и Куница впервые выступали вместе на этапах «Гран-при» и чемпионате России, на котором заняли только 9-е место.

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Что за болезнь у Косторной?

В сентябре пара выступила на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, однако 30 сентября фигуристка расстроила болельщиков новостью, что их дуэт с Куницей пропустит часть сезона из-за ее болезни.

«Дорогие друзья, не нарушая традиций понедельника — немного грустных новостей. Как вы знаете, я перенесла серьезное заболевание и на полное восстановление требуется намного больше времени и сил, чем мы могли ожидать. В связи с этим мы вынуждены пропустить значительное количество соревнований включая этапы «Гран-при» и чемпионат России. Я прохожу реабилитацию и восстанавливаю свое здоровье под наблюдением врачей, которые разрешили определенные нагрузки и пребывание на льду», — написала Косторная в Telegram-канале.

Алена не назвала точный диагноз, однако уточнила, что врачи разрешили ей небольшую физическую нагрузку и участие в ледовых шоу. В последних публикациях у себя в социальных сетях она как раз поделилась фотографиями с шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик» — в нем фигуристка играет главную роль и выступает в паре с мужем.

Алена Косторная и Георгий Куница. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Какие могут быть причины пропуска сезона?

Болельщики на данный момент высказывают различные варианты, что за «дела» у Косторной. Из неприятных — усугубление проблем со здоровьем Алены, которое требует настолько длительного лечения. Однако тогда бы она, скорее всего, рассказала обо всем открыто.

Возможен вариант смены спортивного гражданства. О возможности такого развития событий в сентябре говорил американский журналист Дэйв Лис в подкасте This and That. Правда, сама Косторная не раз подчеркивала, что не планирует выступать под другим флагом.

«Никуда переходить мы не будем, не собираемся, не думаем. Прежде всего мы спортсмены Российской Федерации, и мы будем кататься только за Российскую Федерацию. Как бы нам ни было сложно, тяжело, пусть мы даже на сороковых местах будем, значит, будем на сороковых выступать и с низов подниматься наверх. Но по легкому пути мы никогда не пойдем», — цитировал Алену ТАСС.

Есть у болельщиков и еще одна версия, которая также укладывается в понятие «дела». Не исключено, что супруги просто хотят или уже ждут пополнения в семействе. Напомним, сразу после Олимпиады-2022 на сезон без объяснения причин приостановила карьеру Александра Степанова. А затем после рождения малыша триумфально вернулась на лед и теперь вместе с Иваном Букиным является лидером сборной России в танцах на льду.