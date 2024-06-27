Лучших корейских фигуристок обвиняют в изнасиловании юниора. Но одна из них говорит о романтических чувствах

Запутанная история любовного треугольника в сборной Южной Кореи.

К историям о домогательствах и даже изнасилованиям в спорте, увы, за последнее время пришлось уже привыкнуть. Наверняка и раньше подобные инциденты случались регулярно, возможно, даже чаще, чем сейчас. Однако раньше они не были настолько публичны. И все же нынешняя история с кореянками выбивается из общего ряда. В ней все наоборот — взрослых девушек обвиняют в запретной связи с юношей. Фигуристок уже успели отстранить от сборной, однако в деле появился новый важный поворот — одна из фигуранток заявила о тайной романтической связи. Неужели это все меняет?

Олимпийские сборы команды Южной Кореи закончились пьяной оргией

Наверное, нехорошо припоминать обстоятельства вечеринки, на которой участники хотели забыться. Тем не менее говорить об этом приходится. Все произошло в небольшом итальянском городе Варезе на Апеннинах, где сборная Республики Корея по фигурному катанию в мае этого года проводила тренировочные сборы. Одни были посвящены подготовке к Олимпиаде, но некоторые спортсмены, как выясняется, воспринимают этот процесс своеобразно. В корпуса пронесли алкоголь, но мало того, что спортсмены выпивали, так еще и участвовали в непристойных действиях по отношению к несовершеннолетнему. Серебряный призер чемпионата мира-2023 Хэ Ин Ли с неназванной подругой вступила в интимную связь с 15-летним юношей. Деталей инцидента пока мало, однако сообщается, что парень «почувствовал себя сексуально оскорбленным».

Учитывая деликатность рассматриваемого дела и возраст участников, имя юноши также скрывается. Однако разве что-то можно оставить в секрете в узком мире фигурного катания, где все друг друга знают? Фигурист, которого домогались Хэ Ин Ли с подругой, — это, скорее всего, чемпион мира среди юниоров Мин Гю Со. А подруга — это победительница Юношеской олимпиады Ю Ен. Комитет спортивной этики Союза конькобежцев Кореи провел заседание, в ходе которого приняли решение отстранить Хэ Ин Ли на три года. Ю Ен отстраняют на год. Досталось и самому Гю Со. За проникновение на женскую половину общежития ему вынесли выговор с предупреждением. Для вице-чемпионки мира отстранение на три года — настоящая трагедия, поскольку Ин Ли всерьез рассчитывала на медаль Милана-2026.

Ю Ен. Фото Global Look Press

Интимная связь с юниором по «взаимному согласию»?

Девушки решили обжаловать первоначальное решение Союза конькобежцев Кореи, правда, пока неясно, в каких именно инстанциях. Хэ Ин Ли понимая, что рискует, вероятно, единственным олимпийским шансом в карьере, решила обратиться к публике, чтобы рассказать свою версию произошедшего. Как утверждает девушка, связь между ней и Гю Со действительно была. Но все было по взаимному согласию на фоне романтических чувств. Хэ Ин Ли уже наняла адвоката — им стал юрист Гарам Ким. «Спортсменка глубоко раскаивается и размышляет о последствиях употребления алкоголя. Но федерация неправильно поняла факты, потому что не знала, что эти двое находились в романтических отношениях. Соответственно, мы подали заявку на повторное рассмотрение в Комиссию по этике и планируем полностью объяснить детали, связанные с сексуальными домогательствами», — заявил адвокат.

Сама же 19-летняя Хэ Ин Ли опубликовала в соцсетях большой пост с извинениями. «Я даже не знаю, что сказать всем моим фанатам, которые разочаровались во мне. Как член национальной сборной я должна была показывать лучший пример подрастающему поколению, отдавая себя тренировкам полностью. Но я сделала ошибку. Когда я сейчас думаю об этом, то понимаю, что мне ни в коем случае нельзя было употреблять алкоголь. Я глубоко сожалею об этом каждый день, — написала спортсменка. — В новостях пишут, что я домогалась юниора. Но это неправда. Он был моим парнем в прошлом году, но мы расстались, так как мои родители были против наших отношений. Я снова встретила его в тренировочном лагере. Возможно, потому, что у нас еще были чувства друг к другу, мы снова начали встречаться, но решили делать это тайно, чтобы не узнали наши родители».

Хэ Ин Ли. Фото Global Look Press

В историях с домогательствами общество принимает двойные стандарты

Хэ Ин Ли пишет, что, даже когда Федерация фигурного катания Кореи проводила расследование, она не хотела никому рассказывать о своей тайной любви. Однако поняла, что, только если она раскроет детали отношений, на ситуацию смогут взглянуть под другим углом. Тем не менее с учетом новых обстоятельств возникает несколько важных вопросов. Так по словам фигуристки, они встречались год назад, то есть тогда Мин Гю Со и вовсе было всего 14, а Хэ Ин Ли — 18. Мало того что даже этически для таких юных лет разница слишком существенная, так еще и возраст сексуального согласия в Южной Корее — 16 лет. С точки зрения закона кореянку уже ничего не оправдывает. Кроме того, непонятна какая роль во всей этой истории Ю Ен. Неужели девушка решила пригласить провести вечер со своим парнем еще и свою подругу?

И наконец, главное: если все было по взаимному согласию, тогда почему звездный юниор «почувствовал себя сексуально оскорбленным»? В соцсетях девушек сейчас пишут о корейской вариации Ромео и Джульетты. Однако что если бы ситуация была противоположной — 18-летний юноша вступил в связь с 14-летней девушкой, да еще и вместе со своим товарищем? Как в таком случае реагировали общество и законодатель? Увы, в борьбе с домогательствами многие до сих пор забывают, что нежелательные контакты могут быть и с обратной стороны. Наоборот, в комментариях пишут, что юноша должен быть благодарен девушкам, обратившим на него внимание, и завидуют его бурной молодости. Нет ли в таком подходе к вопросу двойных стандартов? Так или иначе, парень тоже нанял адвоката и готовится к суду.