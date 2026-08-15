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Фигурное катание

15 августа, 10:30

Одержала 39 побед и уважает россиянок. Кто главная соперница наших фигуристок?

Соперница российских фигуристок выиграла 39 из 39 юниорских турниров
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Мао Симада.
Фото Global Look Press
17-летняя Мао Симада — «японская машина», которую стоит опасаться.

Совсем скоро российские фигуристы стартуют в первом международном сезоне за пять лет — на турнире серии «челленджер» в Токио. За олимпийский цикл в мировом фигурном катании много что изменилось — правила, главные имена, да и россиян подзабыли. Это особенно актуально для женского катания, где произошел переворот — россиянки уже не безоговорочно доминируют, а лишь одни из многих, а любой прыжок ультра-си уже большое событие.

У японок тоже смена поколений — ушла Каори Сакамото. Но ей на смену приходит новая восходящая звезда — и настоящая машина.

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Кто такая Мао Симада?

В начале стоит сделать оговорку для любителей правильного произношения зарубежных фамилий. С шипящими японскими звуками давно нет консенсуса — все привыкли одновременно к «суши» и «Мицубиси». Забавно, но в русском языке есть буква, которая передает мягкий шипящий звук куда точнее — Щ. Но использовать ее как-то не принято. Поэтому условимся, что мы говорим о Мао Симаде, а не Щимаде или Шимаде. Кстати, японские источники пишут, что имя она получила в честь великой японской фигуристки Мао Асады.

В 17 лет уроженка Токио начинает первый полноценный сезон на взрослом международном уровне после практически идеальной юниорской карьеры. Она четырехкратная чемпионка мира среди юниоров — это рекорд. Владеет тройным акселем и четверным тулупом и выиграла все 39 стартов в юниорской категории, в которых участвовала. А летом 2026 года победила уже на двух первых соревнованиях среди взрослых — в Нагое и Оцу. Цифры абсолютно фантастические для любой страны.

Фото Global Look Press

Вот все эти 39 побед:

Сезон-2022/23 — 10 побед

  • Kinoshita Trophy 2022, юниоры — 196,50
  • Юниорский Гран-при, Чехия (Острава) — 212,65
  • Юниорский Гран-при, Польша (Гданьск) — 217,68
  • Чемпионат Западной Японии среди юниоров — 199,35
  • Чемпионат средних школ префектуры Киото — 132,66 за произвольную
  • Чемпионат Японии среди юниоров — 199,19
  • Финал юниорского Гран-при, Турин — 205,54
  • Всеяпонские соревнования среди средних школ — 197,06
  • Чемпионат мира среди юниоров, Калгари — 224,54
  • Triglav Trophy, юниоры, Есенице — 212,32

Сезон-2023/24 — 10 побед

  • Kinoshita Trophy 2023, юниоры — 192,05
  • Западнояпонские соревнования школьников, юниорская категория — 137,59 за произвольную
  • Юниорский Гран-при Японии, Осака — 213,86
  • Юниорский Гран-при Армении, Ереван — 209,81
  • Чемпионат Западной Японии среди юниоров — 212,85
  • Чемпионат Японии среди юниоров — 201,33
  • Чемпионат средних школ префектуры Киото — 140,79 за произвольную
  • Финал юниорского Гран-при, Пекин — 206,33
  • Юношеские Олимпийские игры, Канвондо — 196,99
  • Чемпионат мира среди юниоров, Тайбэй — 218,36

Сезон-2024/25 — 9 побед

  • Kinoshita Trophy 2024, юниоры — 202,55
  • Summer Cup 2024, юниоры — 208,10
  • Юниорский Гран-при Латвии, Рига — 204,86
  • Юниорский Гран-при Польши/Solidarity Cup, Гданьск — 224,68
  • Чемпионат Восточной Японии среди юниоров — 198,93
  • Чемпионат Японии среди юниоров — 201,32
  • Финал юниорского Гран-при, Гренобль — 199,46
  • Всеяпонский чемпионат старших школ — 214,98
  • Чемпионат мира среди юниоров, Дебрецен — 230,84, ее личный рекорд

Сезон-2025/26 — 10 побед

  • Summer Cup 2025, юниоры — 219,28
  • Tokyo Summer Figure Skating Competition 2025, юниоры — 215,59
  • Юниорский Гран-при Таиланда, Бангкок — 199,07
  • Юниорский Гран-при ОАЭ, Абу-Даби — 201,17
  • Чемпионат Японии среди юниоров — 196,78
  • Aichi Figure Skating Competition, юниоры — 71,24; Симада участвовала только в короткой программе и заняла первое место
  • Финал юниорского Гран-при, Нагоя — 218,13
  • Всеяпонский чемпионат старших школ — 202,99
  • Национальный спортивный фестиваль Японии/National Sports Festival, юниоры — 209,88
  • Чемпионат мира среди юниоров, Таллин — 208,91
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Да, среди турниров много внутренних японских стартов, но на международной арене у нее также 100%-ный показатель — 18 из 18.

Единственные поражения в карьере Симада потерпела на взрослых чемпионатах Японии, в которых выступала последние четыре года. Но даже там ее результаты впечатляют:

  • 2022 — 3-е место
  • 2023 — 3-е
  • 2024 — 2-е
  • 2025 — 2-е.
Фото Getty Images

Сильные стороны

Кататься Мао начала в четыре года, а с 2020-го тренируется в Kinoshita Academy у самого известного и жесткого японского тренера Миэ Хамады — прозвучит грубо, но это японский аналог Этери Тутберидзе.

Парадокс карьеры Симады в том, что синхронно с ее взрослением ввели повышение возрастного ценза на год — и ей каждый год не хватало нескольких месяцев для отбора на взрослые соревнования. Таким образом она пропустила Олимпиаду-2026. Японская пресса писала: спортсменка признается, что ей завидно смотреть на Олимпиаду со стороны, хотя дополнительный год позволил довести до более взрослого уровня катание и компоненты. Хамада считает, что продолжительное пребывание в юниорах помогло ученице приобрести главное качество — способность переносить то, что получается на тренировке, непосредственно на соревнования.

Главное оружие Симады — не только редкий для элиты набор прыжков (она на выходных сделала тройной аксель и четверной тулуп на Kinoshita Summer Cup), но также прекрасные вращения — часто она получает за них только +5 и +4, а вес вращений в современной системе подсчета растет. Ее можно покритиковать за, так сказать, окаменелость лица в некоторых сегментах программ, но для юниорки у нее очень взрослое катание и мощные дорожки шагов. Ставит программы ей один из лучших хореографов мира — Лори Никол, и образы японская девушка пробовала разные. И очень сложные, как произвольная сезона-2024/25 под японскую национальную музыку о сменах времен года, так и зажигательные, как короткая сезона-2023/24 под Americano с партиями скрипки.

Фото Getty Images

Что говорит о россиянах?

Интересно, что японцы не только прекрасно осведомлены о возвращении россиян на международные старты, но и комментируют это событие. Причем крайне корректно. Вот что сказала о российских спортсменках Симада:

— Мне не терпится увидеть четверные прыжки. Думаю, я многому смогу научиться, — отреагировала она на вопрос Nikkan Sports о конкуренции с россиянками.

В Японии проводят прямую связь между выходом во взрослые Симады и возвращением россиян: тренер Миэ Хамада после августовского Summer Cup объяснила необходимость стабилизировать четверной тем, что на международную арену возвращаются россиянки. При этом тренер признала, что надежность тулупа пока далека от идеальной — в отличие от тройного акселя, на котором Симада ошибается значительно реже.

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И надо признать, для россиянок Симада будет очень неудобной соперницей. На первый сезон главной целью Симада называла попадание в финал Гран-при. Она заявлена на Skate Canada и Finlandia Trophy, причем в Финляндии должна встретиться в том числе с олимпийской чемпионкой Алисой Лю. Над ней ничего не довлеет: сама она говорила, что если в юниорах любое второе место было бы поражением, во взрослых «не нужно играть на сохранение результата», то есть можно рисковать.

Она не попрыгунчик или катальщица, а умеет сочетать разные аспекты. С другой стороны — зачем Александре Трусовой, Камилле Нелюбовой и Анне Фроловой возвращаться, если бояться сильной оппозиции?

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Фигурное катание
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