Тутберидзе услышала инстаграмеров. Как эффектно поменялось платье Валиевой?

Команда «Хрустального» снова проницательно прислушивается к критике.

На завершающемся в Москве этапе Кубка России лучшая юниорка мира Камила Валиева установила рекорд сезона, набрав 254,86 балла. Внимание привлек не только ее дебютный тройной аксель, но и смена платья в произвольной программе. В третьем старте сезона 14-летняя фигуристка пробует уже третий вариант платья. Если кто не запамятовал — россиянка исполняет великое и непростое для катания «Болеро» Мориса Равеля.

На открытых прокатах платье Валиевой было максимально простым — но уже сформировалась цветовая гамма и стала понятна общая идея. Тем не менее, это был скорее пробник.

На второй этап Кубка Валиева вышла в бордово-коричневом комбинезоне с необычным рисунком. Одеяние украшали большие глаза на спине.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Не все, как говорится, поняли задумку режиссера. Платье подверглось критике в соцсетях и получало обидные прозвища — глаза кому-то напоминали муху, кому-то — богомола.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но оно точно было одним из самых обсуждаемых в этом сезоне.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В итоге объяснять суть пришлось самой фигуристке — она изображает змею. А дизайнер Ольга Рябенко добавила, что идею со змеей придумала Тутберидзе.

Перед пятым этапом Валиева сменила «лук» на льду. Чемпионка мира среди юниоров вышла в облегченном облачении черного цвета. Змеи на спине уже нет, немного изменились красные перчатки, которые при повороте ладонями напоминают открытую пасть.

Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Данный вариант намного ближе к классике, что также разделило реакцию болельщиков. Теперь уже прошлая опция кажется прорывной, нестандартной, а нынешняя — какой-то обыденной и не чемпионской. Что лишний раз показывает, насколько мода — субъективная штука.

Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Разумеется, вряд ли штаб Тутберидзе и Валиева приняли решение о смене костюма после прочтения своих лент в Instagram — особенно это проблематично, когда у тебя его пытаются угнать или заблокировать. Тренеры в постоянном контакте с техническими специалистами, перед соревнованиями те приезжают на катки участников.

И тем не менее — ранее в «Хрустальном» доработали программу Анны Щербаковой, изменив в ней музыку в концовке. И тоже в соцсетях много говорили о мрачности постановки. Сам Даниил Глейхенгауз признавался, что следит за комментариями в Instagram.

Камила Валиева. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Тренерский штаб снова показывает близость к людям. Тутберидзе, как говорится в мемах, кандидат от народа. И снова доказывает, что активно реагирует на критику. В том числе и поэтому ее подопечные ставят рекорды на этапах Кубка России.