«Мне постоянно желают смерти». Уехавшая из России фигуристка жалуется на угрозы в соцсетях

22-летняя уроженка Москвы называет себя полькой и дает отпор хейтерам.

Выступающая за Польшу российская фигуристка Екатерина Куракова призналась, что получает пожелания смерти от болельщиков из России. Уроженка Москвы представляет другую страну с 2018 года.

Что сказала спортсменка

По словам Екатерины, после выступлений регулярно появляются агрессивные комментарии в ее адрес. При этом Куракова выразила благодарность Польше за предоставление гражданства.

«К сожалению, люди в России недовольны. Они постоянно желают мне смерти. В этом сезоне комментариев от хейтеров стало гораздо больше, возможно, из-за результатов. Раньше я на это не реагировала, но сейчас есть вещи, которые действительно задевают. Я прочитала пост о том, что я «позор Польши». Это ужасно задело мое сердце, потому что никто даже представить себе не может, как я благодарна за то, что могу представлять эту страну и называть себя полькой. Если кто-то считает это позором, то пусть так и будет. Я знаю, что сделаю все, чтобы Польша гордилась мной. Я хочу отплатить вам за то, что я от вас получила», — цитирует Екатерину Przeglad Sportowy.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

Не первое заявление Кураковой

Фигуристка часто привлекает к себе внимание не результатами на льду, а высказываниями. Куракова говорит о том, что была рада уехать из России. В 2021-м она заявила, что на родине ей не давали шансов и мешали развиваться.

«В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16-18 лет. Со мной должно было случиться то же самое. Мне сказали прямо, что это уже конец, на крупные соревнования я больше не поеду. Но я продолжала в себя верить и считать, что заслуживаю шанса», — сказала она Onet.

Более того, Екатерина жаловалась, что российские чиновники пытались запретить ее переход. И тогда девушке пришлось включить связи.

«Сначала в России пытались заблокировать мой шаг. Там знали, что я все же хорошая спортсменка, а поэтому могу стать конкуренткой. Но когда я начала оформлять вид на жительство в Польше, они ничего не могли сделать, хотя мое решение их, конечно, не обрадовало», — рассказала спортсменка.

Как выступает Екатерина