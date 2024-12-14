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Щербакова вышла на лед впервые после травмы. В марте она перенесла три операции на голеностопе

Щербакова вышла на лед впервые после трех операций на голеностопе
Егор Сергеев
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Фигуристка Анна Щербакова
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
А еще она может получить золото чемпионата Европы 2022 года.

Фигуристка Анна Щербакова впервые вышла на лед после серьезной травмы голеностопа. Восстановление 20-летней олимпийской чемпионки заняло больше времени, чем ожидалось. Возвращение состоялось 13 декабря.

Команда Александры Трусовой победила команду Анны Щербаковой на&nbsp;Кубке Первого канала. Трусова выиграла у Щербаковой. Две соперницы по Олимпиаде и юниоры устроили шоу не хуже, чем за рубежом

Где выступила Щербакова

Анна приняла участие в фестивале «Московские сезоны» — порадовала зрителей выступлением на катке под открытым небом. Мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Москве» — по всей столице действует 23 бесплатных ледовых площадки. Во время зимних праздников будут выступать и другие фигуристы: обещают показать ледовые шоу «Щелкунчик», «Бременские музыканты», «Снежная королева», «Лебединое озеро» и другие постановки.

Для Щербаковой этот выход на лед стал первым после травмы, из-за которой она не каталась почти год. Фигуристка в своем Telegram-канале поделилась видео с места событий, хотя около недели назад признавалась, что пока не готова к выступлениям на льду — об этом она рассказала на пресс-конференции после Кубка Первого канала среди юниоров, где она курировала одну из двух команд. Вторая была под присмотром Александры Трусовой (Игнатовой).

«Сегодня только самые положительные эмоции, это было очень крутое противостояние, крутая борьба двух команд, было очень зрелищно. Все говорят, что Кубок Первого канала — это праздник, надеюсь, что сегодня праздник состоялся, мы с командной классно провели это время, поддерживали и болели за всех. Спасибо фигуристам, которые боролись в каждом прокате до последнего, это дорогого стоит» — сказала Анна по завершении турнира. Также Московский спорт сообщил, что 22 декабря состоится мастер-класс фигуристки на катке Северного речного вокзала.

Этери Тутберидзе и&nbsp;Анна Щербакова. Анна Щербакова: биография российской фигуристки

Она перенесла операцию еще в марте

Анна испытывала серьезные проблемы с голеностопом — в марте перенесла три операции, но восстановление все равно затягивалось. Несколько месяцев она находилась в защитном ортезе, который сняла только летом. К тренировкам вне катка девушка приступила спустя три с половиной месяца после хирургического вмешательства.

«Последние три месяца я провела дома, поэтому, конечно же, очень соскучилась по фигурному катанию и могу с уверенностью сказать, что все, кто здесь выступает (на финале «Гран-при России» среди любителей. — Прим. «СЭ»), сейчас могут сделать намного больше, чем я. Но это уже мелочи. Самое главное, что я могу ходить, выбираться ко льду и наслаждаться фигурным катанием», — рассказала Щербакова «Первому каналу».

Фигуристка Анна Щербакова
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Щербаковой могут отдать золото чемпионата Европы 2022 года

В пятницу же появилась и другая информация, касающаяся Щербаковой. По данным Спортс'', фигуристке в ближайшие несколько недель передадут золотые медали чемпионата Европы 2022 года. Тогда Щербакова заняла второе место, а первой стала Камила Валиева — из-за ее допинговой дисквалификации результат обнулился. Серебряные медали в таком случае перейдут Александре Трусовой (Игнатовой), а бронзовые — бельгийке Луне Хендрикс.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира 2021-го. Сейчас Анна не выступает на официальных соревнованиях.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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