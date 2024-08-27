Новая дисквалификация российской фигуристки. Пять лет за мельдоний и попытки похудеть

Неприятная новость для российского фигурного катания и «Ангелов Плющенко».

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку из Волгоградской области Варвару Горобченко на пять лет. Об этом сообщается на сайте агентства. В допинг-пробе Горобченко были обнаружены мельдоний и сибутрамин. Срок отстранения спортсменки отсчитывается с 15 мая 2023 года и завершится аж 14 мая 2028 года. То есть наказание для малоизвестной 17-летней представительницы Волгоградской области суровое — пять лет.

Как выяснил «СЭ», Горобченко относится к тем детям, которые тренируются одновременно и в своем регионе, и в школе «Ангелы Плющенко», в группе Юлии Липницкой. Практика таких сборов для академии довольно распространена — человек приезжает, проводит месяц в Москве, уезжает обратно. В основном Горобченко выступает как раз на региональных соревнованиях. Например, в октябре 2023 года выиграла у себя дома первенство города Волжского и взяла серебро на первенстве города Смоленска.

Правда, есть и вопросы к «Ангелам». Например, самый крупный турнир в карьере Варвары — международный Кубок дружбы в Белоруссии, где вместе с ней выступали Петр Гуменник, Виктория Сафонова и другие. Он прошел в декабре 2023-го, и там в официальных протоколах Горобченко значится как фигуристка Angels of Plushenko. Он же стал последним для нее турниром. Отстранение отсчитывается с мая 2023 года, то есть межсезонья, в которое Горобченко перешла в московскую школу — если верить протоколам. Поэтому вполне возможно, новая академия приняла фигуристку, которая к тому моменту уже подписала себе приговор. Во всяком случае в этом еще предстоит разобраться. Дата забора пробы официально в решении РУСАДА не упоминалась.

Мельдоний — препарат уже известный, для сердца, сибутрамин встречается реже, но понятно, зачем фигуристки принимают «анорексигенное лекарственное средство, препарат амфетаминового ряда, психостимулятор, усиливающий чувство насыщения». Ранее в «Ангелах Плющенко» уже случился кейс белоруски Варвары Кисель, которая получила дисквалификацию за фуросемид — но всего два года и вернется уже через четыре месяца.

В деле Горобченко явно имеются отягчающие обстоятельства, поскольку стандартное наказание за первый допинговый инцидент — от двух до четырех лет. Пять лет — это срок для рецидивистов, особо циничных нарушителей или тех, кто пытался обмануть антидопинговые инстанции. Подробные разъяснения на этот счет пока не даны, и, возможно, из-за того что речь о несовершеннолетней, обстоятельства дела в итоге останутся засекречены.

Мария Шарапова. Фото Global Look Press

Прецедент Шараповой

Мельдоний — один из самых известных и загадочных допинговых препаратов последних восьми лет. Казалось бы — польза от него неочевидна, а скандал в свое время был таким громким, что в мире спорта не осталось людей, которые бы не стремились обходить это кардиологическое лекарство за километр. Тем не менее инцидентов с «латвийской витаминкой» меньше не становится, а некоторые попавшиеся на голубом глазу продолжают говорить, что ничего не слышали о запрете на мельдоний, милдронат и другие его производные. Причем недоумение пострадавших вполне обоснованное, ведь запрет на препарат главным образом связан с политическими причинами.

После Олимпиады в Сочи ВАДА бросилось искать «тайное оружие русского спорта» и в 2015 году включило в программу мониторинга поддерживающий препарат мельдоний (милдронат), который по воздействию на организм сильно напоминал витамины, но был почему-то отнесен ВАДА к классу регуляторов метаболизма. Изобретено данное лекарство было еще в СССР на основе продуктов распада ракетного топлива и производилось в основном в Латвии. Серьезных исследований его эффективности не проводилось, но врачи на территории бывшего Советского Союза очень любили прописывать это лекарство для профилактики кардиологических заболеваний, в том числе в спорте.

В Западной Европе и Северной Америке мельдоний был диковинкой, хотя там у него существовали аналоги (например, кардиопротекторы на основе нитроглицерина). Но после крымских событий ВАДА заинтересовалось именно «латышской витаминкой». Окончательное решение о ее запрете приняли после того, как во время Европейских игр-2015 в Баку лекарство обнаружилось в пяти сотнях проб спортсменов из стран бывшего СССР. В сентябре 2015-го всемирное агентство объявило, что с 1 января 2016-го мельдоний войдет в запрещенный список. Сделано это было снова без научных изысканий — борцы за чистоту спорта даже не удосужились установить точные сроки вывода препарата из организма. И это спровоцировало невероятный хаос.

Главный аргумент сторонников запрета: мельдоний является лекарством и не должен употребляться здоровыми спортсменами. В России с этим категорически не соглашались, но не сумели отстоять свою позицию. А уже в начале весны 2016-го, то есть спустя пару месяцев после запрета мельдония, положительные тесты на этот препарат сдали несколько десятков спортсменов из нашей страны и других государств восточного блока. Столь масштабного «улова» на одном и том же препарате за такой кроткий срок не было еще никогда. При этом абсолютно все пойманные утверждали, что прекратили прием мельдония еще осенью.

В скандал оказалось втянуто множество звезд — теннисистка Мария Шарапова, пловчиха Юлия Ефимова, фигуристка Екатерина Боброва, конькобежец Павел Кулижников, мастер шорт-трека Семен Елистратов, боксер Александр Поветкин и другие. Главным образом они представляли Россию, но имелись и иностранцы. Но все пойманные весной 2016-го отделались небольшим отстранением и были прощены, так как выяснилось, что сроки выведения мельдония из организма могут составлять почти полгода. Единственной наказанной оказалась Шарапова, которая сама призналась в приеме препарата после его запрета, — за ошибку своих менеджеров Мария получила 15 месяцев дисквалификации.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Криминальные версии

Самое удивительное, что инциденты с мельдонием в тестировании на допинг после этого не закончились. Следующим скандалом стал положительный тест керлингиста Александра Крушельницкого на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. Накануне Токио-2020 на зловредном препарате попался известный украинский гимнаст Олег Верняев. Были и другие странные случаи, не только на просторах бывшего СССР. Так что в России начали появляться криминальные версии распространения «витаминки», особенно когда дело касалось массовых залетов. В 2017 году по время молодежного чемпионата Европы по гандболу попались три россиянки — Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина. Девушки получили по 20 месяцев отстранения, а на врача сборной было заведено административное дело. Возникли подозрения, что доктор-вредитель выполнял чей-то заказ.

В 2021-м накануне Олимпиады в Токио мельдоний напомнил о себе скандалом в сборной России по академической гребле. На кардиопрепарате на сборах в Греции попались Никита Моргачев и Павел Сорин. Через два года по итогам расследования было установлено, что Моргачев и Сорин не употребляли запрещенку сознательно и стали «жертвами действий третьего лица». Никита заявил в СМИ, что в результате допроса на полиграфе подозрение пало на одного из гребцов, не входивших в заявку на Игры. Якобы лекарство в изотоник двум спортсменам подсыпал один из запасных нашей команды.

Фото Global Look Press

Ну а весной 2023 года стало известно, что положительные тесты на мельдоний сдала группа игроков команды Молодежной хоккейной лиги «Толпар» (Уфа). Пойманные спортсмены обвинили в инциденте тренера по физподготовке, который якобы угрожал им проблемами с карьерой в случае отказа принимать «витамины». Между тем стали появляться данные, что метаболиты мельдония могут формироваться в организме из-за употребления обычных продуктов — в частности, коровьего молока и мяса, если животных подкармливали препаратом под названием эмидонол. Две российские спортсменки — велогонщица Наталья Студеникина и биатлонистка Валерия Жаббарова — были оправданы по делам о «латвийском препарате», доказав, что стали жертвами «зараженных» продуктов.

Дошло до того, что положительную пробу на мельдоний (триметилгидразиний) в нашей стране сдал... конь. Всадница Елена Лосева дала своей лошади восстановительный препарат эмидонол, не найдя его среди запрещенных в базе международной федерации FEI Clean Sport. А после этого получила двухлетнюю дисквалификацию за мельдоний у животного... В 2020 году российский ученый Азамат Темердашев опубликовал исследование, в котором доказывалось: из-за эмидонола источниками мельдония в человеческих анализах могут стать куриное мясо и коровье молоко. В 2021-м эти выводы подтвердила группа исследователей во главе с Марио Тевисом. Однако к изменению статуса препарата в черном списке данная информация не привела. Ведь разбираться с научными проблемами не столь интересно, как «мочить» «русских допингеров».