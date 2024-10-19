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В США бывшего российского фигуриста Десятова отстранили за «ненадлежащее поведение». В 2022-м он получил американский паспорт

Фигуриста Десятова отстранили в США из-за неподобающего поведения
Егор Сергеев
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Фигуристы Иван Десятов и Изабелла Флорес
Иван Десятов и Изабелла Флорес.
Фото Getty Images
Санкции начали действовать с 18 октября.

Бывший российский фигурист Иван Десятов, выступающий за США в танцах на льду, временно отстранен от соревнований, сообщается на сайте Американского центра безопасного спорта.

Причина — «обвинения в ненадлежащем поведении». Что конкретно подразумевается под этой формулировкой, пока не известно. Варианты могут быть разными, например, угрозы со стороны подозреваемого, издевательства и сексуальное насилие.

На какие соревнование распространяется отстранение

Десятов, выступающий в паре с Изабеллой Флорес, не сможет заявляться на турниры под эгидой Американского олимпийского комитета и Американского паралимпийского комитета.

Санкции в адрес Ивана начали действовать с 18 октября. Дуэт в последний момент снялся с нациоанльного этапа «Гран-при».

Фигуристы Иван Десятов и Изабелла Флорес
Иван Десятов и Изабелла Флорес.
Фото Getty Images

Чем известен Десятов

23-летний фигурист — уроженец Москвы. Изначально он представлял Россию и катался в паре с Ириной Хаврониной, а затем начал выступления под флагом Белоруссии с Екатериной Андреевой. Дуэт просуществовал восемь лет, он выиграл чемпионат страны, но в итоге распался в 2022 году.

Затем Десятов рванул в США и получил американское гражданство. Там он стал партнером Флорес, на которой позднее и женился. Их первый совместный выход на лед состоялся летом 2022-го.

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Тоска по России

Весной 2024-го спортсмен дал резонансное интервью, в котором признался, что в Америке можно привыкнуть к культуре и языку, но сложно находиться без своих русских друзей.

«В новой стране можно адаптироваться, изучить язык и культуру. Но тяжело найти компанию. Я очень скучаю по своим друзьям, оставшимся в Москве. Здесь я познакомился со многими русскоязычными людьми, которые переехали в США. Большинство из этих людей являются украинцами, но проблем с этим нет», — сказал Десятов A Divine Sport.

А до этого Иван объяснил отъезд в США. По его словам, главной причиной переезда было желание выступать на международном уровне, так как спортсмены из Белоруссии и России не могут делать этого в данный момент.

Фигурное катание
Иван Десятов
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