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Сегодня, 13:30

Скандальный фигурист Ангелопол нашел себе уже четвертую партнершу за год. Сможет ли Валерий перезапустить карьеру?

Фигурист Ангелопол нашел себе четвертую партнершу за год
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
Фото Global Look Press
Пока вокруг спортсмена больше шума, чем толку.

Валерий Ангелопол всерьез планирует вернуться в спорт. По крайней мере, сейчас он усиленно тренируется вместе со своей новой партнершей — Дарьей Каревой. Информация о том, что скандальный танцор, вероятнее всего, будет кататься в дуэте с ней, появилась несколько недель назад, однако теперь все подтвердил и сам Валерий. Ангелопол — талантливый спортсмен, о котором раньше говорили как об одном из самых перспективных в российских танцах на льду. Однако пока что вокруг себя он генерирует не победы, а конфликты и скандалы. И перспективы новой пары зависят во многом от того, сможет ли человек с настолько тонкой душевной конструкцией наладить взаимоотношения с очередной партнершей.

Подтвердил начало тренировок с новой напарницей

Думали, Валерий Ангелопол уже оставил свои попытки закрепиться в фигурном катании? Как бы не так. Автор самого цитируемого «пацанского цитатника» российского спорта нашел себе новую партнершу. Ей стала 16-летняя Дарья Карева, ранее выступавшая в одиночном катании. На уровне слухов эта информация была известна с начала месяца, однако теперь все официально. Ангелопол поздравил Дарью с днем рождения и в поздравлении подтвердил их текущий статус. «Мы с Дашей решили объявить о нашем сотрудничестве именно сегодня, в такой замечательный день! Пусть сбудется все задуманное», — написал Ангелопол в соцсетях и принялся нахваливать свою новую подругу по спорту. Конечно, учитывая, какими были отношения Валерия с предыдущими партнершами, даже самые милые пожелания смотрятся наигранно. А вот крепкие, как стальной канат, нервы Каревой точно понадобятся — иначе с Ангелополом не сработаться.

Валерий Ангелопол (слева). Суперталант русского фигурного катания потерял партнершу третий раз за год. Что вообще происходит?

В конфликте между Валерием и Василисой Кагановской наверняка были виноваты обе стороны. Но давайте посмотрим на их дальнейшую жизненную траекторию. Василиса с Максимом Некрасовым, судя по комментариям их тренеров, усиленно тренируются и готовятся войти в сезон с козырей. Ангелопол после скандального разрыва с Кагановской пробовался с Ариной Ушаковой, Александрой Шинкаренко — и каждый раз все шло по одному кругу. Разговоры о том, что нашел родственную душу, контакт налажен с первых же тренировок. После чего проходит несколько месяцев, Валерий теряет интерес к дальнейшей работе и сообщает о разрыве девушкам как о свершившемся факте. Складывается ощущение, что он просто не умеет идти на компромиссы и подстраиваться под других людей. Причем речь идет не только о партнерше на льду — с тренерами отношения у Ангелопола не менее напряженные.

Рассорился с Линичук из-за отношения к работе

Наталью Линичук приглашали в академию «Ангелы Плющенко» во многом под Валерия. Евгений Плющенко спасал Ангелопола в самый критичный момент его карьеры — когда под влиянием тренера Анжелики Крыловой его пытались фактически «отменить». Поддержал как мог — льдом, финансами, специалистами. Вернуть Линичук из Америки спустя столько лет едва ли было самой простой задачей. Однако не прошло и года, как специалист заявила: больше не собирается работать с капризным подопечным.

«Я приостановила работу с Ангелополом из-за непрофессионального отношения к работе со стороны Валерия. В скандалах и дешевом цирке я не участвую, если ты чего-то стоишь — докажи это на тренировках и соревнованиях. Желаю Валерию удачи и душевного равновесия», — сказала Линичук в июле сразу после того, как стало известно о распаде пары Ангелопол/Шинкаренко. Тренер выбрала сторону Александры, хотя та и перешла в группу Крыловой.

Евгений Плющенко, Валерий Ангелопол. Плющенко спасает нерукопожатного фигуриста. Зачем Евгению скандальный танцор Ангелопол?

Удалось ли решить конфликт между Натальей и Валерием — неизвестно, но в июльском интервью она поведала о главной проблеме Ангелопола. На протяжении многих лет парню говорили, насколько он талантливый и перспективный. И вместо того чтобы использовать эти слова как мотивацию, Валерий все больше убеждался в своей гениальности и отказывался слушать какую-либо критику в свой адрес.

«За свой многолетний опыт работы я никогда не встречала феномен, чтобы без труда, пота, упорства и ежедневных тренировок можно было стать лидером. На этой почве с Валерием у нас возникли разногласия, потому что он делал все, чтобы стать таким феноменом», — жаловалась на, видимо, уже бывшего ученика Линичук. Переговорив с Плющенко и Яной Рудковской, Наталья вроде бы нашла выход и предложила Ангелополу занятия с психологом. Но он отказался и, судя по всему, в грубой форме.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сразу ждать результата от дуэта с Каревой наивно

Мечтать об олимпийском золоте, а остаться с титулом победителя финала Кубка России — вот тот финал, который напрашивается для истории Валерия Ангелопола. Специалисты справедливо оценивали его навыки владения коньком, артистичность и чувство ритма. Но что толку от таланта, если он не поддается огранке? К тому же танцы на льду — это история про двух людей. А Валерию, видимо, рядом не особо кто-то и нужен. Александр Энберт говорил, что Ангелопол просто ищет своего человека. По его мнению, лучше сразу заканчивать сотрудничество, если оно ни к чему позитивному не ведет, нежели тратить свое и чужое время. Но сколько так можно искать? Четыре партнерши меньше чем за год — тот ли это путь, который приведет к успеху?

Валерий Ангелопол и&nbsp;Василиса Кагановская. Фигуриста, требовавшего деньги от партнерши, хотят «отменить». Тренеры его отвергают, а федерация сторонится

Тем более что Карева — точно не идеальный вариант для Валерия в плане турнирных перспектив. Девушка только перешла в танцы на льду, ей надо всему учиться с нуля. Только вот, видимо, альтернатив у него в текущих обстоятельствах было уже немного. Ангелопол всеми силами работал на свою дурную репутацию. И теперь, чтобы посрамить всех недоброжелателей и скептиков, ему нужно работать в три раза больше — но уже на льду. И проявить терпение, поскольку результат в танцах на льду не приходит сразу, тем более когда речь идет о начинающей партнерше без танцевального опыта. Шансов, что все сложится, откровенно немного, но Карева — последняя возможность для Валерия все-таки зацепиться за спорт и доказать, что выписанные ему раньше времени авансы не были пустыми словами. Ангелополу уже 20, и время работает не в его пользу.

Фигурное катание
Василиса Кагановская / Валерий Ангелопол
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