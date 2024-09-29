Один из лучших фигуристов мира близок к завершению карьеры. Кевин Эмоз врезался в борт в последнем прокате

Страдающий от ментальных проблем французский одиночник провалился на очередном турнире.

27-летний Кевин Эмоз — не только довольно успешный, хоть и невезучий, французский фигурист, но и образчик этакого манерного стразово-колготочного стиля фигурного катания, за который его наверняка не очень любит Алексей Ягудин. Минимум четверных (только тулуп), много феминности — хотя очень насыщенные самовыражением программы и эмоциональная экзальтация после выступлений с визгом и прыжками на тренера.



Однако в последнее время у Эмоза много проблем. Только что на турнире во Франции он выдал жуткий прокат, в ходе которого развалил программу, упал четыре раза, прилетел в борт, а местами просто бросал кататься.

Ментальные проблемы и «непобедимость»

Эмоз — самый одаренный одиночник Франции до появления чемпиона Европы Адама Сяо Хим Фа. Он пять раз выигрывал чемпионат страны, но на международной арене раз за разом терпел неудачи. Иногда по причине собственного психологического состояния, иногда просто не хватало технического набора. Так, даже на уровне чемпионата Европы Кевин никогда не забирался выше четвертого места. В 2023 году он вслед за «деревом» на Евро завоевал его на мире, но совсем с другим настроением — установив личный рекорд и набрав 282 балла.

Однако многие фанаты Эмоза крайне не любят. Вопрос тут даже не в ориентации или внешности, хотя француз говорил, что его убежденность в своих ценностях дает ему «непобедимость». Во-первых, после скандала с приставанием к ребенку, в которых обвиняли фигуриста Моргана Сипре, Эмоз решил защитить тренеров, которые покрывали ловеласа. Во-вторых, Кевин абсолютно безвольно слил два (а теперь три) своих последних выступления.

Первый из этих трех сеппуку-ударов — чемпионат Франции-2023, 188 баллов (русские девушки набирают за 220), седьмое место и паузы в катании из-за нежелания продолжать программу.

Тогда писали, что дело в джетлаге, также валили на разрыв с любимым человеком и даже болезнь кота... Судя по переговорам с тренерами после проката, имели место ментальные проблемы: француз говорил, что «боится ошибиться» и «у него проблемы с карьерой». По форумам ходили разные версии — но Эмоз не нашел в себе сил отказаться от вызова в сборную на Евро и поехал, отобрав квоту у соотечественника.

Время для залечивания ран

На чемпионате Европы все получилось еще позорнее — Эмоз стал 31-м в короткой программе и вылетел с турнира, не попав в топ-24 на произвольную. Причем половину проката он просто катался взад-вперед по катку вместо вращений.

После этого Эмоз все же обратился ко Вселенной.

Кевин Эмоз. Фото Global Look Press

«Жить с ощущением, что никогда не оправдаю всех ожиданий от меня, никогда не буду достаточно хорош, никогда не сделаю достаточно. Страх потерпеть неудачу и мечтать о чем-то недостижимом. Учиться слушать себя и давать себе время, необходимое для залечивания ран. Я не хочу забывать эти шрамы. Я хочу иметь возможность смотреть на них без чувства стыда. Расти, превзойти себя, любить, двигаться вперед.

Это не конец чего-то, а просто начало чего-то еще более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться того, что я являюсь самим собой. Сегодня я намерен поставить свое психическое здоровье в центр внимания, чтобы я мог блистать как спортсмен и жить как человек. Я хочу поблагодарить многих людей после этого чемпионата Европы за всю любовь, которую я получил лично или в сообщениях. Любовь, которую я получил, заставила меня осознать, что я больше чем просто спектакль, это то, во что я никогда раньше не верил. Мы скоро увидимся снова... Я вам обещаю.

P. S. Эти чемпионаты не отражают мою работу и те ценности, которые я хочу донести через свое катание", — заявил Эмоз.

В межсезонье фигурист отдыхал, участвовал в шоу, восстанавливался ментально и говорил, что проработал проблемы.

И казалось, это правда так. После короткой программы на турнире в родном Озере он шел первым. Но в произвольной началось то, что и не заканчивалось. Можно включить прокат и показывать в рубрике «без комментариев».

После проката Эмоз не плакал, а снял коньки, сел нога на ногу в зоне ожидания оценок и молча слушал своих тренеров (тех самых, на которых обрушился народный гнев).

Возможно, иногда стоит вовремя заканчивать. Тем более что в шоу он точно будет востребован, а спорт должен приносить радость, а не страдания.