Чуть не отрезал коньками пальцы Билану. Как Плющенко помогал России выиграть «Евровидение»

Олимпийский чемпион познакомился с Яной Рудковской благодаря заявочной кампании Сочи-2014, которая натолкнула продюсера на идею выступления фигуриста на песенном конкурсе в Белграде.

В субботу, 22 мая, в Роттердаме пройдет финал «Евровидения-2021». Туда уже по итогам первого полуфинала отобралась представительница России Манижа с песней «Русская женщина». Всего же 22 мая в конкурсе выступят 26 стран — хозяйка Голландия, «Большая пятерка» (основатели конкурса) — Германия, Италия, Испания, Франция и Великобритания — и еще 20 конкурсантов, вышедших в финал по результатам отборочных раундов.

При чем тут вообще «Евровидение» и спорт? Россия побеждала здесь всего один раз — в 2008 году выиграл певец Дима Билан. С тех пор россияне четыре раза были в импровизированной тройке, но первого места не получали. Победу в Белграде Билан добывал не один — вместе с ним на сцене выступали венгерский скрипач Эдвин Мартон и Евгений Плющенко. Рассказываем, как получилось, что олимпийский чемпион по фигурному катанию оказался на песенном конкурсе и почему его выступление можно считать уникальным.

Судьбоносное знакомство с Рудковской

Во время национального отбора Билан выступал под аккомпанемент акустической гитары, а вот для самого конкурса аранжировку изменили. Продюсер певца Яна Рудковская пригласила помочь с выступлением Плющенко, а тот, в свою очередь, — Мартона.

Евгений и Эдвин познакомились еще в 2002 году на известном в фигурном катании шоу Art On Ice. Мартона позвали на открытие, а Плющенко восхитился игрой музыканта. Так они и познакомились и впоследствии несколько раз сотрудничали. Скрипач подготовил аранжировки музыкальных композиций Tosca и «Крестный отец» для олимпийских программ спортсмена. А на гала-концерте после соревнований Эдвин даже вышел на лед вместе с Евгением — такое было сделано впервые в истории.

— Мы стали первопроходцами. Никогда до туринской Олимпиады музыкант не выходил на лед вместе с фигуристом. В шоу такое случалось, а на соревнованиях — никогда. Перед показательным выступлением я попросил организаторов, чтобы Эдвина пригласили на каток. И мы вместе вышли на олимпийский лед, — вспоминает в своей книге «Другое шоу» сам Плющенко.

С Яной Рудковской Евгений познакомился на фестивале «Русская зима», который проходил в Лондоне на Трафальгарской площади. В 2007 году олимпийский чемпион приехал туда, чтобы поддержать заявку на проведение игр-2014 в Сочи. Там же была и Яна. Фигурист сам подошел к ней под предлогом познакомить ее с другими спортсменами. И, как потом сказала сама продюсер, для них это была любовь с первого взгляда.

До романа и последующей свадьбы с Рудковской Плющенко уже был в браке с дочерью бизнесмена Марией Ермак. Яна тоже была замужем за миллиардером Виктором Батуриным. Но оба союза не сложились — между супругами возникали постоянные ссоры и конфликты. Со своим первым мужем продюсер развелась только в 2008 году, уже после знакомства с Евгением.

Уникальное выступление на «Евровидении»

Уже весной того же года у Билана и Плющенко сформировался первый совместный проект — запись ролика с олимпийским гимном Сочи-2014. Дима исполнял в нем часть песни вместе с Филиппом Киркоровым, Юлией Савичевой, Валерией и другими певцами. Евгений же мелькнул в кадре ненадолго, выполняя прыжок, — спортсмены из разных зимних видов спорта делали в этом видео коронные элементы.

После такого успешного проекта у Яны Рудковской появилась идея привлечь олимпийского чемпиона к участию в «Евровидении». Плющенко знал весь этот мир уже многие годы, а в то время он как раз отошел от спортивной деятельности. В 2010-м он выступил на Олимпиаде в Ванкувере, но тогда, в 2008-м, были только призрачные надежды на это.

Евгений же, в свою очередь, предложил позвать на сцену песенного конкурса Эдвина Мартона, с которым он уже сотрудничал долгое время. Для репетиций на самом «Евровидении» подготовили площадку с искусственным, пластиковым льдом, на котором едва могли стоять три человека. А один (Плющенко) катался с трудом. Но ему все равно пришлось выполнять какие-то базовые шаги и вращения — раскрыться до конца было трудно.

Все трое выступали в белой одежде, а Билан частично повторял движения Плющенко во время исполнения песни. Как объяснял Евгений, эта песня — про всех них, их жизнь, победы и поражения:

— Эта песня также и про меня, про Диму, про Эдвина. Естественно, были подъемы, много побед, но много и поражений было. Никогда нельзя опускать руки. Когда я представляю Россию, я хочу стоять на пьедестале только на первом месте и слышать свой гимн.

Впервые за всю историю «Евровидения» на сцене оказался лед, на котором еще и выступал фигурист, — это привело к проблемам. Например, операторы и режиссеры не знали, кого конкретно снимать в данный момент времени. Поэтому Плющенко сначала появлялся на телевизионной картинке крайне редко.

После этого оказалось, что за ночь кто-то умудрился сломать этот самый искусственный лед — тут пришла на помощь Яна Рудковская, которая за несколько часов смогла заказать из Чехии новый. На репетиции перед финалом Евгений вывихнул палец — потребовалась помощь врачей, а во время выступления Плющенко едва не проехался коньком по пальцам Билана, настолько они сблизились.

Несмотря на все это, Дима Билан уверенно прошел в финал конкурса, а через несколько дней уже праздновал первую победу России на «Евровидении». Подобного успеха вновь добиться пока не удалось — остается только ждать, что когда-нибудь это произойдет.