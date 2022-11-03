От подающего надежды мальчика до великого фигуриста. Как изменился за 40 лет Евгений Плющенко

Сегодня у российского чемпиона юбилей.

Знаменитому фигуристу, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполняется 40 лет. К знаковой дате мы собрали фотографии главных моментов карьеры и жизни спортсмена — от его детства до современности.

Евгений Плющенко — один из самых известных фигуристов-одиночников в истории нашей страны, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. На фоне многих своих коллег он выделяется впечатляющим спортивным долголетием.



Несмотря на многочисленные травмы, Евгений выступал на топ-уровне с 1995 по 2014 годы — почти два десятилетия. Причем все это время под руководством единственного тренера — Алексея Мишина, который занимался карьерой талантливого юноши с 11 лет, после его переезда из Волгограда в Петербург.

В спортивной жизни Плющенко было много ярких событий. И непримиримая борьба с бывшим напарником по тренировкам Алексеем Ягудиным. И триумф на Олимпиаде в Турине. И скандальное поражение на Играх в Ванкувере. И участие в заявочной кампании Сочи-2014.



И трудная поездка на домашнюю Олимпиаду, где Евгению после завоевания командного золота пришлось сняться с личных соревнований и лечь на операцию. После завершения карьеры он повлиял на смену руководства национальной федерации, а затем занялся проектом собственной академии фигурного катания... В общем, Плющенко мало кого оставляет равнодушным. Он точно вошел в историю нашего спорта и продолжает творить ее до сих пор.

Фото из личного архива Евгения Плющенко

С 4 лет Евгений стал заниматься фигурным катанием в Волгограде, а в 11 перебрался в Санкт-Петербург к знаменитому тренеру Алексею Мишину.

Фото из личного архива Евгения Плющенко

В 14 лет Плющенко считался одним из самых перспективных фигуристов страны.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Девяностые и начало нулевых — яркое соперничество двух замечательных фигуристов России на самом высоком уровне: Плющенко и Алексея Ягудина.

Фото Getty Images

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Евгений уступил Ягудину золото.

Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, архив «СЭ»

Яркие номера Плющенко на льду радовали любителей фигурного катания по всему миру.

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

20 лет назад фигурист показал свой знаменитый номер в костюме культуриста под песню Sex Bomb.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В то время Плющенко выглядел так.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В 2006 году Евгений стал олимпийским чемпионом Турина.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Помимо спортивной карьеры, Плющенко с удовольствием принимает участие в различных социальных проектах. Например, он садился за руль такси в рамках благотворительной акции.

Фото Global Look Press

В 2008 году вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном он представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение».

Фото Global Look Press

Там судьба свела фигуриста с продюсером Яной Рудковской.

С тех пор Евгений и Яна вместе идут по жизни.

У звездной пары растет талантливый Гном Гномыч — юный фигурист Александр Плющенко.

В 2014 году Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото Сочи в командном турнире.

Помимо спортивных медалей, у Плющенко много правительственных наград, в 2008 году он стал лауреатом престижной премии World Sports Awards.

Также Евгений хорошо играет в хоккей и футбол.

Яркие шоу фигуристов в постановке Плющенко всегда пользуются успехом у зрителей.

Двукратный олимпийский чемпион воспитывает звездных учеников в своей школе «Ангелы Плющенко».