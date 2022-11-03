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Сегодня, 10:45

От подающего надежды мальчика до великого фигуриста. Как изменился за 40 лет Евгений Плющенко

Отдел фото «СЭ»
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Фото Getty Images
Фото Фото из личного архива Евгения Плющенко
Фото Фото из личного архива Евгения Плющенко
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Фото Getty Images
Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, архив «СЭ»
Фото Global Look Press
Фото Getty Images
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сегодня у российского чемпиона юбилей.

Знаменитому фигуристу, двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко исполняется 40 лет. К знаковой дате мы собрали фотографии главных моментов карьеры и жизни спортсмена — от его детства до современности.

Евгений Плющенко — один из самых известных фигуристов-одиночников в истории нашей страны, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира. На фоне многих своих коллег он выделяется впечатляющим спортивным долголетием.

Несмотря на многочисленные травмы, Евгений выступал на топ-уровне с 1995 по 2014 годы — почти два десятилетия. Причем все это время под руководством единственного тренера — Алексея Мишина, который занимался карьерой талантливого юноши с 11 лет, после его переезда из Волгограда в Петербург.

В спортивной жизни Плющенко было много ярких событий. И непримиримая борьба с бывшим напарником по тренировкам Алексеем Ягудиным. И триумф на Олимпиаде в Турине. И скандальное поражение на Играх в Ванкувере. И участие в заявочной кампании Сочи-2014.

И трудная поездка на домашнюю Олимпиаду, где Евгению после завоевания командного золота пришлось сняться с личных соревнований и лечь на операцию. После завершения карьеры он повлиял на смену руководства национальной федерации, а затем занялся проектом собственной академии фигурного катания... В общем, Плющенко мало кого оставляет равнодушным. Он точно вошел в историю нашего спорта и продолжает творить ее до сих пор.

Евгений Плющенко в детстве. Фото Фото из личного архива Евгения Плющенко
Фото из личного архива Евгения Плющенко

С 4 лет Евгений стал заниматься фигурным катанием в Волгограде, а в 11 перебрался в Санкт-Петербург к знаменитому тренеру Алексею Мишину.

Алексей Мишин и Евгений Плющенко. Фото Фото из личного архива Евгения Плющенко
Фото из личного архива Евгения Плющенко

В 14 лет Плющенко считался одним из самых перспективных фигуристов страны.

Евгений Плющенко. Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»
Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Девяностые и начало нулевых — яркое соперничество двух замечательных фигуристов России на самом высоком уровне: Плющенко и Алексея Ягудина.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. Фото Getty Images
Фото Getty Images

На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Евгений уступил Ягудину золото.

Евгений Плющенко. Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, Getty Images
Фото Андрей Голованов и Сергей Киврин, архив «СЭ»

Яркие номера Плющенко на льду радовали любителей фигурного катания по всему миру.

Евгений Плющенко. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Евгений Плющенко. Фото Getty Images
Фото Getty Images

20 лет назад фигурист показал свой знаменитый номер в костюме культуриста под песню Sex Bomb.

Евгений Плющенко. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В то время Плющенко выглядел так.

Евгений Плющенко. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

В 2006 году Евгений стал олимпийским чемпионом Турина.

Евгений Плющенко. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»
Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Помимо спортивной карьеры, Плющенко с удовольствием принимает участие в различных социальных проектах. Например, он садился за руль такси в рамках благотворительной акции.

Евгений Плющенко. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В 2008 году вместе с Димой Биланом и скрипачом Эдвином Мартоном он представлял Россию на конкурсе песни «Евровидение».

Евгений Плющенко и Эдвин Мартон. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Там судьба свела фигуриста с продюсером Яной Рудковской.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская.

С тех пор Евгений и Яна вместе идут по жизни.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко.

У звездной пары растет талантливый Гном Гномыч — юный фигурист Александр Плющенко.

Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном Сашей.

В 2014 году Плющенко стал двукратным олимпийским чемпионом, завоевав золото Сочи в командном турнире.

Евгений Плющенко.

Помимо спортивных медалей, у Плющенко много правительственных наград, в 2008 году он стал лауреатом престижной премии World Sports Awards.

Евгений Плющенко.

Также Евгений хорошо играет в хоккей и футбол.

Евгений Плющенко.

Яркие шоу фигуристов в постановке Плющенко всегда пользуются успехом у зрителей.

Евгений Плющенко и Юлия Липницкая.

Двукратный олимпийский чемпион воспитывает звездных учеников в своей школе «Ангелы Плющенко».

Евгений Плющенко и Мария Мазур. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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