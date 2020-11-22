Сегодня в «Мегаспорте» прошло награждение призеров российского этапа «Гран-При». Елизавета Туктамышева стала первой среди женщин и снова показала, что она фигуристка особенная. Девушка не только прекрасно катается, но и к вручению наград подходит очень изобретательно.

Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Приблизиться к пьедесталу и правильно оценить высоту

Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сделать мощный рывок, чтобы конкурентки поняли, что еще есть куда расти

Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сориентироваться в пространстве, похоже, что обычно все медалисты стоят лицом в одну сторону

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поправить платье под бурные аплодисменты зрителей после преодоления препятствия

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слегка пригнуться, чтобы президент Федерации фигурного катания дотянулся до головы чемпионки

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поправить волосы, иначе лента от медали испортит всю красоту прически

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Порадоваться за соперниц