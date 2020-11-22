Как получить золотую медаль — инструкция от Елизаветы Туктамышевой
Сегодня в «Мегаспорте» прошло награждение призеров российского этапа «Гран-При». Елизавета Туктамышева стала первой среди женщин и снова показала, что она фигуристка особенная. Девушка не только прекрасно катается, но и к вручению наград подходит очень изобретательно.
Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Приблизиться к пьедесталу и правильно оценить высоту
Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сделать мощный рывок, чтобы конкурентки поняли, что еще есть куда расти
Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сориентироваться в пространстве, похоже, что обычно все медалисты стоят лицом в одну сторону
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Поправить платье под бурные аплодисменты зрителей после преодоления препятствия
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Слегка пригнуться, чтобы президент Федерации фигурного катания дотянулся до головы чемпионки
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Поправить волосы, иначе лента от медали испортит всю красоту прически
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Порадоваться за соперниц
Опрос
проголосовало: 97337Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю