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Как получить золотую медаль — инструкция от Елизаветы Туктамышевой

Дарья Исаева
Дарья Исаева
фотокорреспондент
Сегодня, 17:45
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Сегодня в «Мегаспорте» прошло награждение призеров российского этапа «Гран-При». Елизавета Туктамышева стала первой среди женщин и снова показала, что она фигуристка особенная. Девушка не только прекрасно катается, но и к вручению наград подходит очень изобретательно.
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Приблизиться к пьедесталу и правильно оценить высоту

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сделать мощный рывок, чтобы конкурентки поняли, что еще есть куда расти

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Анастасия Гулякова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сориентироваться в пространстве, похоже, что обычно все медалисты стоят лицом в одну сторону

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поправить платье под бурные аплодисменты зрителей после преодоления препятствия

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Слегка пригнуться, чтобы президент Федерации фигурного катания дотянулся до головы чемпионки

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Поправить волосы, иначе лента от медали испортит всю красоту прически

Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алена Косторная. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Порадоваться за соперниц

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