Елизавета Худайбердиева: биография чемпионки России

История российской фигуристки.

Елизавета Худайбердиева

Дата рождения: 2 октября 2002 года

Место рождения: Мытищи, Россия

Рост: 170 см

Вид спорта: фигурное катание, танцы на льду

Партнер: Егор Базин

Семейный статус: в разводе

Детство

Худайбердиева родилась в Мытищах, городе-спутнике Москвы. Ее отец является узбеком, и Елизавета время от времени сталкивалась с оскорблениями в школе из-за своего происхождения.

Фигурным катанием девушка начала заниматься в четыре года. Делать растяжку ей помогала мама, которая занималась художественной гимнастикой.

Изначально Елизавета выступала в одиночном катании, но позже перешла в танцы на льду из-за нелюбви к прыжкам.

«Когда я переходила в танцы, для родителей это был удар. Папа очень хотел, чтобы я, видимо, была на месте Алины Загитовой, чтобы стала олимпийской чемпионкой и прыгала до небес. Помню, я приехала на этап Кубка России в Самару, заряженная, все межсезонье мы работали с тренером, Ольгой Сергеевной Сапроновой, я у нее единственная взрослая была по кандидатам. Мы выучили два тройных в недокрут, думали, сейчас приедем, будем за пятерку бороться. Я стала 24-я или 31-я, уже не помню. Я откатала произвольную, села на трибуну, и выступала тогда Полина Цурская. Она уже тогда делала каскад лутц — тулуп три — три с руками наверх. И после Полины делает такой контент еще 15 человек. Я приехала домой и поняла, что не смогу их нагнать, даже если захочу, и надо либо заканчивать, либо что-то пробовать», — рассказывала Худайбердиева в интервью «Чемпионату».

В школе Елизавета перевелась на экстернат, а в 15 лет поступила в университет физической культуры на заочное отделение.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Юниорские соревнования

Первым партнером Худайбердиевой в танцах стал Никита Назаров. В сезоне-2016/17 они заняли первое место на турнире Mentor Torun Cup, а также стали третьими в финале Кубка России. В следующем сезоне Худайбердиева и Назаров заняли третье место на этапе юниорского «Гран-при» в Австралии, а затем — второе место в Польше.

В 2018 году пара одержала победу на этапах юниорского «Гран-при» в Словакии и в Чехии, а в финале стала третьей. Также этот год принес спортсменам триумф на турнирах Tallin Trophy, Halloween Cup и Мемориале Панина-Коломенкина. В сезоне-2018/19 Худайбердиева и Назаров заняли третье место на первенстве России, а затем поехали на юниорский чемпионат мира. Там фигуристы стали вторыми, уступив канадцам Маржори Лажуа и Закари Лаге.

После окончания сезона дуэт распался. Худайбердиева дала противоречивый комментарий о ситуации.

«Любовь живет три года. Иронично, не так ли? Иногда кажется, что «крылатые» фразы и взаправду реальны: «все ради победы», «на войне все средства хороши», «все течет, все меняется», «хотели как лучше...» Ровно три года назад я впервые приехала по адресу Парковая, 2. А сегодня я серебряный призер юниорского чемпионата мира со своим партнером Никитой Назаровым. Бывшим партнером. Да, жизнь не из зефира и радуги, оказывается... Я просто хочу сказать спасибо за все, что ты сделал для меня. Это наша история, огромная часть нашей жизни. Боль, слезы, отчаяние, злость, гнев, счастье, радость, ненависть, уважение, разочарование, пустота... Весь этот спектр эмоций мы пережили. Как бы дальше ни развилась жизнь, я всегда буду благодарна. Всегда буду помнить твой труд ради общей нашей победы. Но это стало невозможным, и моей вины в том нет. Ты знаешь, мне было трудно. Но если ты все еще считаешь это «показухой» — нет, это не она. Ведь пока мы даже не здороваемся, надеюсь, что пока. Удачи нам с тобой во всем, быть может, так оно и нужно? P. S. Жизнь продолжается, давайте просто вспомним, какими классными и милыми мы все-таки были? Наслаждайтесь», — написала Елизавета в соцсети (впоследствии пост пропал).

Сезон-2019/20 Худайбердиева провела в паре с Андреем Филатовым. Вместе они выиграли Мемориал Панина-Коломенкина, а также этапы юниорского «Гран-при» в Латвии и Италии. В финале они заняли четвертое место, тем же результатом завершилось первенство России.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Профессиональный уровень

В 2020 году Худайбердиева встала в пару с Егором Базиным. На первом этапе взрослого Кубка России они заняли первое место, а на следующем — второе. На чемпионате страны танцоры стали пятыми.

В сезоне-2021/22 Худайбердиева и Базин выиграли два этапа Кубка России, а также победили на турнире Volvo Open Cup. На чемпионате России пара выиграла бронзовые медали. Фигуристы попали в запас состава сборной на Олимпийские игры-2022 в Пекине, но так и не вышли на лед.

Сезон-2022/23 Худайбердиева и Базин начали с двух выигранных этапов «Гран-при России». Главная победа в карьере Елизаветы и Егора случилась на чемпионате России. Пара заняла первое место, при этом результат был неоднозначным: Елизавета допустила падения в ритмическом и произвольном танцах.

В сезоне-2023/24 Худайбердиева и Базин вновь выиграли два этапа «Гран-при России», но титул чемпионов страны защитить не удалось. Елизавета и Егор на этот раз заняли второе место, уступив дуэту Александр Степанова — Иван Букин. Таким же результатом завершилась зимняя Спартакиада сильнейших, соревнования которой прошли в феврале 2024 года.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Достижения

На взрослом уровне (в дуэте с Егором Базиным):

Чемпионка России: 2022/23

Volvo Open Cup: 2021

На юниорском уровне (в дуэте с Никитой Назаровым):

Tallin Trophy: 2018

Halloween Cup: 2018

Сколько зарабатывает Худайбердиева

Чистые доходы Худайбердиевой от призовых за сезон-2023/24 составили 1 664 000 рублей плюс премии от ФФККР. По данным Metaratings, с учетом коммерческих турниров она заработала 2,34 миллиона. Отдельной статьей дохода было участие в ледовых шоу в России и Китае.

Личная жизнь

В 2022 году Худайбердиева вышла замуж за продюсера Первого канала Кирилла Благова, который старше ее на 15 лет. Спустя год пара рассталась.

«После развода я не афиширую свою личную жизнь, но и не скрываю! Мне всего 22. К большому сожалению, случилось так, как случилось. Но я ни секунды не жалею и всегда вспоминаю жизнь в браке как один из лучших своих периодов. Сила в любви, друзья. Не бойтесь любить, влюбляться и разрешайте быть любимыми», — прокомментировала ситуацию Елизавета.

Интересные факты и цитаты

— Смотрела как-то российский футбол. Мне не нравится стиль нашего футбола — пинать в никуда. Смотрела недавно «Локомотив» — «Спартак», и это было очень печально, там не было больше трех передач. Потом мы на контрасте на следующий день посмотрели «Ювентус» — «Интер», и я такая: «О, ничего себе!» Там есть люди, которые быстро бегают, круто владеют мячом. (Из подкаста «Ход коньком» в апреле 2022 года).

— Меня путают с Алиной Загитовой. И блондинками, и брюнетками. Для меня кринж года, когда ко мне подходят и говорят: «Алина, можно с вами сфотографироваться?» И потом отмечают Алину на фото (смеется). (Из эфира YouTube-канала «СЭ» «Кваксель» в марте 2024 года)

Весной 2024 года Александр Галлямов и Елизавета Худайбердиева устроили баттл в Telegram. Причина — слова чемпионки России в танцах в парах во время эфира на «Квакселе» об активности чемпиона мира в своем канале.

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