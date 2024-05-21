В российских танцах будет два новых дуэта. Какие у них перспективы и будет ли от этого толк?

Параллельно стало известно об уходе пары в сборную Узбекистана.

Вновь весело в танцах на льду, где вместо исчезнувших дуэтов собрали два новых. И хотя речь идет о пока молодых ребятах, учитывая общую ситуацию в российских танцах, любое известие о создании пары, а не о распаде — скорее плюс. А вот другое событие положительным назвать уже сложнее. Спортивная пара Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев решили сменить спортивное гражданство и выступать за Узбекистан. Пусть важного значения для сборной Екатерина и Дмитрий не имели, сам факт, учитывая, как много в последнее время подобных новостей, заставляет задуматься.

Авербух разбил дуэты в своей группе и нашел новые сочетания

В тематических пабликах о фигурном катании уже шутят, что срок годности молока и хлеба и то дольше, чем средний срок жизни дуэта в российских танцах на льду. Один-два сезона вместе, максимум три — после чего партнеры начинают задумываться о переменах и меняют спортивных спутников как перчатки. Причем порой все как в бразильском сериале — размен идет крест-накрест. Но на этот раз немного о позитиве. В команде Ильи Авербуха работают над созданием двух новых молодых дуэтов. О том, что Полина Пилипенко встала в пару с Владиславом Михайловым, а Анета Коцюбинская — с Глебом Чернышевым, в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России рассказала тренер из группы Авербуха Елена Масленникова. «В сезоне Полина выступала с Глебом, но мы решили попробовать другое сочетание и не прогадали. Обе пары получились интересные», — рассказывает Масленникова.

15-летняя Полина Пилипенко перешла в танцы на льду еще в 2020 году. Ее первым партнером стал Степан Николаев, спустя сезон она попробовалась с Иваном Тельновым. Не сошлось, поэтому затем Пилипенко два года каталась с Павлом Драко. А в прошлом году Полина и правда выступала вместе с Глебом Чернышевым, которому теперь штаб Авербуха передал Анету Коцюбинскую. И если честно, по какой причине пару Пилипенко/Чернышев разбили, не до конца ясно, ведь они выиграли два своих последних совместных старта — всероссийские соревнования «Жигули» и «Кумпарсита» по юниорам. Тем не менее Чернышев — талантливый танцор и уже с опытом, парню осенью исполнится 21 год. Так что Полина в надежных руках и под руководством Масленниковой наверняка проявит себя и в этом сочетании.

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Пара Гейниш/Чигирев меняет спортивное гражданство

Что касается Анеты Коцюбинской, то она в прошлом сезоне выступала с Алексеем Тамеевым. Впрочем, это был не единственный партнер Анеты — еще в декабре она каталась в паре с Кириллом Носаревым, а год назад и вовсе с Георгием Трубкиным. Первым же партнером девушки был Павел Череватюк. О Коцюбинской не так много известно, впрочем, танцы на льду — это не одиночное катание, и рано на лидирующие позиции здесь не выходят. У Коцюбинской в среду день рождения, девушке исполняется 17. Тут хочется вспомнить хит ABBA и подтвердить, что у спортсменки все впереди. Тем более что ее новый партнер Владислав Михайлов хоть и старше всего на год, но уже успел запомниться специалистам — его пара с Александрой Шинкаренко нравилась многим. Вместе с Александрой Владислав провел четыре с лишним сезона, практически всю карьеру в танцах, не считая детского эксперимента с Самирой Газизовой на одном-единственном старте.

В этом плане грустно, что скатанный дуэт прекратил свое существование, ведь какими бы ни были удачными новые сочетания, им придется адаптироваться друг к другу, а значит, вся работа, по сути, будет идти с нуля. Удачи Масленниковой и Авербуху. А вот Екатерина Гейниш с Дмитрием Чигиревым тоже решились на перемены, однако другого характера — пара собралась менять спортивное гражданство и хочет выступать за сборную Узбекистана. Как утверждает источник ТАСС, Екатерина и Дмитрий уже даже подали официальные документы в ФФККР на переход. Серьезных достижений на российском уровне у Гейниш с Чигиревым не было, их максимум — пьедестал чемпионата Москвы и победа на Кубке города. Так что, с одной стороны, права Татьяна Тарасова, которая заявила по этому поводу, что «десятая вода на киселе может идти куда угодно». Но, с другой стороны, не так ли много утекает в последнее время этой самой воды? Не будет ли засухи?