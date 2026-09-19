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Дуэт танцоров Кагановская и Некрасов снялся с контрольных прокатов после столкновения на разминке и травмы партнера

«Две недели в гипсе». Танцевальный дуэт Кагановская и Некрасов снялся с контрольных прокатов после столкновения на разминке

Егор Сергеев
корреспондент
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Максим повредил руку.

Неприятный эпизод произошел на контрольном прокате сборной России по фигурному катанию. Анна Щербакова и Егор Гончаров столкнулись с Василисой Кагановской и Максимом Некрасовым на разминке перед ритм-танцем — последним в результате пришлось сняться с выступления.

Что случилось?

Авария произошла случайно — Гончаров не удержал равновесие после вращения и влетел прямо в ноги катящимся позади фигуристам. Кагановская и Некрасов синхронно упали, причем Максим сразу же схватился за руку. Вскоре он отправился в травмпункт — на ритм-танец пара уже не вышла.

В разговоре с прессой Егор объяснил случившееся кратко. «Меня немного вынесло из твизла», — сказал фигурист.

Щербакова проявила больше сочувствия — пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Неприятный инцидент. В этом сезоне обязательные элементы у танцоров — «золотой вальс» в одну сторону, дорожка — в другую. Поскольку все хотят размять эти два главных элемента, к сожалению, столкновения будут происходить весь сезон, мне так кажется. Надеюсь, все обойдется без травм. Очень неприятно так падать в начале разминки. Желаю, чтобы у Максима и Василисы все было в порядке, они не получили никаких серьезных травм. Мы за хороший, здоровый спорт», — заявила девушка.

Позднее тренер пострадавшего спортсмена Алексей Горшков рассказал, что Некрасов избежал серьезного повреждения. Но совсем без последствий не обошлось. «Перелома, к счастью, нет. Максим вывихнул руку, две недели проведет в гипсе. Контрольные прокаты придется полностью пропустить», — сказал Горшков РИА «Новости».

Подтвердила данную информацию чуть позже и Кагановская. «Спасибо всем большое за поддержку и теплые сообщения. С нами все в порядке, обошлось без серьезных травм, чему мы очень рады. Но завтра мы не выступим с произвольной программой, чтобы полностью восстановить здоровье», — написала фигуристка в социальных сетях.

Печальная традиция

К сожалению, подобные аварии в фигурном катании далеко не редкость. В 2024 году сами Щербакова и Гончаров оказались в роли пострадавших — во время разминки на чемпионате России в Омске в них врезался дуэт Елизаветы Шичиной и Павла Дрозда. Больше всего досталось Анне — она около минуты не могла подняться со льда. Но обошлось без госпитализации.

«Чуть-чуть голова болит, надеюсь, завтра будет все хорошо. Врачи осмотрели. Спросили, какие симптомы, дали лед. На правое ухо приложили. На медосмотр не поеду, думаю, все нормально», — говорила девушка.

Партнер тогда также не стал никого обвинять. «Невнимательности не было, обе пары попытались объехать друг друга и в итоге столкнулись. Такое бывает, когда два велосипедиста пытаются разъехаться и сталкиваются», — отметил Гончаров.

Анабель Морозов.Фигуристку унесли со льда после столкновения с соперницей. Инцидент на «Гран-при России»

Но бывали и более скандальные и жесткие эпизоды. На Гран-при в Красноярске в 2023 году столкнулись Аннабель Морозов/Игорь Еременко, а также Елизавета Шанаева и уже упомянутый выше Дрозд. Закончилось все плохо: Морозов получила серьезное рассечение ноги, через боль выступила в ритм-танце, но на произвольную программу уже не вышла.

Продолжение истории получилось некрасивым — виновные не стали извиняться сразу. «Я ничего не заметила. Я даже не почувствовала. Услышала только «ой, больно» и нецензурное слово. Может, она с партнером столкнулась? Если со мной, я извинюсь», — сказала Елизавета вскоре после случившегося.

Позднее она объяснила свою позицию — действительно не знала, что Аннабель получила настолько серьезное повреждение. Выздоровления от лица пары пожелал Дрозд.

«Пока нас не начали расспрашивать по поводу всего этого, мы не поняли, что там, оказывается, действительно порез. От себя мы еще раз хотим пожелать здоровья, надеемся, что с Аннабель все уже лучше», — сказал Павел.

Морозов действительно избежала тяжелых последствий, но в России больше не выступала — вскоре улетела тренироваться в США и через полгода после столкновения сменила спортивное гражданство на американское.

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Василиса Кагановская /Максим Некрасов
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