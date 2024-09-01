«Баху сказал бы, что фигуристы с четырех лет в этом спорте. Они не заслужили происходящего». Позиция Глейхенгауза

Тренер-хореограф группы Этери Тутберидзе — о переходе фигуристов в другие сборные и об олимпийских перспективах россиян.

Даниил Глейхенгауз на «Ночи московского спорта» показал мастер-класс по общению с болельщиками и прессой — ответил на все вопросы в преддверии сезона и даже пообещал две программы под композиции на русском языке. «СЭ» собрал самые яркие цитаты.

Об открытии Олимпиады:

— Открытие смотрел. Был красивый момент с флагом... Но в целом это не мое. Не все мне понравилось. Самому было бы интересно в будущем развиваться и от постановок одному человеку или паре идти в шоу, может, не только связанные с коньками. Я также стараюсь придумывать сценарии. Я в процессе. Сейчас все время занимает тренерская деятельность, но я нахожу промежутки времени, чтобы подумать о чем-то глобальном.

Об Олимпийских играх:

— За Олимпиадой следил, смотрел спортивную гимнастику, немного тенниса. Но в это время было много работы, и трансляции приходилось искать в Интернете. Это была первая Олимпиада за долгое время, которую я почти не видел.

Зимняя Олимпиада с нашими? Надежда умирает последней, она есть. Очень хочется. Спортсмены не заслуживают того, что с ними происходит. Им тяжело это воспринимать, потому что поколение, на которое они равнялись, уже к их возрасту выигрывало чемпионаты Европы и мира. От нас ничего не зависит, мы ждем, когда нам дадут возможность выступить. Если возможность дадут — конечно, надо ехать и показать, что на самом деле мы из себя представляем.

Томас Бах. Фото Reuters

О том, что бы сказал Баху:

— Это спортсмены, которые посвятили с 4 лет всю свою жизнь спорту. Они всегда мечтали стать олимпийскими чемпионами или хотя бы представлять страну на Олимпиаде. И они это заслужили. Мне кажется, несмотря ни на что, это неправильно — не давать им такой возможности.

О смене гражданства фигуристами группы Тутберидзе:

— На данный момент этого не происходит, как вы видите. Но все возможно, мы никому не запрещаем. Это должно идти от спортсмена и от родителя. Это их жизнь, их решение, можно его поддержать или нет, но насильно заставить не можем никого. У нас пока об этом разговоров не было, все наши спортсмены идут в сезон, чтобы выступить на чемпионате России.

С мотивацией в любом случае спортсменам немного тяжелее, чем нам, тренерам. У нас карьера дольше, были Олимпиады, и надеюсь, еще будут. А у спортсменов вся жизнь в этом маленьком промежутке, и им хочется выигрывать чемпионаты России — и ехать на Европу и мир. Конечно, с этим сложно справиться. Не могу сказать, что есть глобальная проблема — никто ничего не хочет делать. Это в меру, в разговорах между собой, мы всегда поддерживаем наших спортсменов. Сейчас такой период, когда надо искать возможности поработать, может, не форсировать, спокойнее идти, учить новые вещи.

Майя Хромых. Фото Федор Успенский, «СЭ»

О будущем Хромых:

— Мы сейчас не говорим о том, что она заканчивает. Она сказала, что пока берет паузу, у нее побаливает спина, ей даются тяжело многие вещи, которые не всегда связаны с прыжками. Она отдыхает от этого, она находится с нами в общении. Сейчас занимается тренерской деятельностью, она будет работать с совсем маленькими детьми.

О пятерном прыжке:

— Мы пионеры женских четверных? Честно говоря, я пока не уверен в том, что это будет так же, как с четверными. Как и четверной аксель Ильи Малинина, это что-то невероятное. Если к четверному акселю придут все и будут прыгать его, тогда я, скорее, удивлюсь.

Что касается пятерных, не вижу возможности делать их постоянно в программе. В целом это уже совсем куда-то далеко. Возможно, я просто отстал. (Смеется.)

Возможно, я просто отстал и пятерные в какой-то момент нужно будет прыгать. Мы пока никому не предлагаем пятерной, даже на удочке не пробовали.

О шоу Загитовой:

— Я еще не смотрел целиком шоу Загитовой в Казани. Но знаю, что она не спала, готовилась. Я от всей души поздравляю, что она сделала огромный проект. Потому что одно дело — кататься на льду, а другое — это создать декорации, свет, музыку и остальное. Только низкий поклон и благодарность.

Даниил Глейхенгауз. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

О программах:

— От этого сезона я жду чистого катания от спортсменов. Мне интересно посмотреть на реакцию зрителей на некоторые программы, потому что никогда не использовал в постановках и в музыке русский текст. Сейчас будут две программы, где будет русский текст. Мне интересно было поработать с этим впервые, интересно, как воспримут это зрители.

Это ожидаемо, что многие выбирают «Дюну». Фильм произвел фурор, саундтрек отличный. Не сильно переживаю, что у кого-то, помимо Пети Гуменника, будет «Дюна». То, как я нарезал музыку, не будет ни у кого другого.