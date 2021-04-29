В Питере выбирают своего фаворита на официальном турнире, а мы выберем виртуально.

Один из трендов нынешнего сезона в фигурном катании, который практически закончился, — командные турниры. В начале февраля катком по телерейтингам прошел Кубок Первого канала с мощной и все еще принципиальной афишей Загитова vs Медведева. Две недели назад Россия впервые в истории выиграла командный Кубок мира. Да и эскалация темы переходов и противостояния академий (не только в женском одиночном, но и в парном катании) волей-неволей вынуждают мыслить командными категориями.

И вот для любителей командников и особо выдающихся гурманов в ближайшие два дня есть необычное блюдо — это первенство Петербурга среди клубов. Участниками будут около двух десятков школ, включая самые крутые — СШОР Евгения Рукавицына, Людмилы Великовой и других тренеров и «Звездный лед», ассоциирующийся с Алексеем Мишиным.

Но, к сожалению, великой битвы Туктамышевой с Нугумановой и Коляды с Алиевым мы не увидим. Дело в том, что по регламенту участники поделены на несколько категорий, самая старшая из которых не превышает 10 лет. Таким образом, престижный титул будут разыгрывать дети. Для родителей и самих детей, желающих попробовать себя в фигурном катании, результаты все равно будут весьма важны при выборе школы — но, конечно, тысячи фанатов это событие не привлечет. Хотя мы все равно оставляем ссылку на трансляцию.

А какая школа выиграла бы командный чемпионат России?

Поэтому используем событие как инфоповод для определения ответа на вопрос: а какая академия в нынешнем сезоне выиграла бы командный чемпионат России, если бы таковой проводился?

Поскольку самого турнира нет, мы его проведем заочно прямо сейчас, в вашем присутствии и на быстрой перемотке, в течение 5 минут. И если вы думаете, что со званием лучшей школы в России все очевидно, мы знаем имя победителя на букву Х и он выиграет в одну калитку, как Россия на командном Кубке мира, то вы заблуждаетесь. Итак, следите за руками.

Главный турнир в российском фигурном катании — безусловно, чемпионат России. По аналогии с командным чемпионатом мира мы берем его результаты во всех четырех категориях — у мужчин, женщин, пар и танцоров — и считаем набранные очки по академиям. Как и в недавно прошедшем турнире в Осаке, баллы получают топ-12 спортсменов по очковой системе от 12 до 1. Отдельно за короткую программу, отдельно за произвольную.

В нашем случае мы не будем ограничивать школы одним участником, как в олимпийском команднике, или двумя, как в некоторых видах командного чемпионата мира. Если школа настолько сильна, что на национальный чемпионат отобралось пять человек (как в случае «хрустальных» женщин), почему бы их всех не считать?

Все решили танцы

Результаты получились поистине плотными и непредсказуемыми. Если брать одиночников, то вроде бы здесь законодатель мод Михаил Коляда. Он дважды приносит по 12 очков Мишину и Ко. Но вот беда — Семененко почти не помогает, а за лидером сборной России толпа из сшоровцев и соперников из ЦСКА. Поэтому мужской вид выигрывают для своей школы Игнатов и Мозалёв. У СШОР 56 очков, ЦСКА — 42, «Звездного льда» — 27. «Хрустального», главного фаворита, в принципе нет. Проверить результаты всем желающим можно здесь.

Дальше приходят женщины — и, конечно, команда Этери Тутберидзе самбистским приемом укладывает соперников на лопатки. Ренат Лайшев пересчитывает очки, собранные Щербаковой, Валиевой, Усачевой и Хромых, — их 79.

Произвольная программа женщин.

Понятно, что с Косторной и Туктамышевой в лучшей форме результаты были бы другими, но условное наклонение — удел слабых. Все далеко позади, у «Звездного льда» 21 очко, «Ангелов Плющенко» и СШОР по 19, ЦСКА — 15. Путем нехитрых вычислений понимаем, что СШОР до «Хрустального» чуть не дотягивается — 79 на 75. Глейхенгауз открывает шампанское?

Пока штопоры можно отложить. У нас остались пары и танцы. И в этих видах есть несколько сильных школ, которые берут свое несколькими дуэтами, — это и «Воробьевы горы», и пермский «Старт», и московская СШОР №2, и клуб Тамары Москвиной, который кое-что уже взял усилиями Петра Гуменника.

Но ни одна из них не дотягивается до лидеров. Ближе всех — вторая СШОР, которая благодаря Павлюченко и Ходыкину и танцорам набрала бы на командном чемпионате России 61 балл. Для кого-то, возможно, удивительно, что «Старт» едва не обгоняет ЦСКА — 55 против 57.

Итак, «Хрустальный» коронован? Удивительно, но нет. Главное событие происходит в районе восьмых мест в танцах. Питерские танцы — вроде бы, как динозавры, вид вымерший. Но нет — пара Екатерина Миронова и Евгений Устенко в этом сезоне пробились на Гран-при и чемпионат России и заняли в Челябинске восьмые места в обеих программах, таким образом принеся СШОР победу над «Хрустальным». Любопытно, что партнеру приходилось в межсезонье подрабатывать курьером, а другому танцору из школы — грузчиком, чтобы просто на что-то жить. Абсолютно реальная история, рассказанная их тренером Еленой Соколовой.

Результаты в произвольном танце.

Итого у нас получается такой результат всероссийского командника:

1. СШОР — 85

2. Хрустальный — 79

3. СШОР №2 — 61

4. ЦСКА — 57

5. Старт — 55

6. Клуб Тамары Москвиной — 50

7. Звездный лед — 48

8. Воробьевы горы — 44

9. Уор №4 — 40

10. Ангелы Плющенко — 30

Юниоры накалили бы ситуацию еще сильнее

Но для более полной картины ситуации в школах и закручивания интриги можно посчитать результаты еще и у юниоров, на первенстве России. И, не поверите, при совместном подсчете взрослых и юниоров интрига тоже бы держалась до самого последнего вида. Благодаря своим девушкам фаворитом в таком чемпионате был бы ЦСКА, который только за счет Самоделкиной, Берестовской, Цибиновой, Осокиной, Фроловой и других юниорок взял бы 99 очков. Это легко перебивает даже золотой дубль Акатьевой и Петросян из «Хрустального» и неплохие выступления Самсонова.

ЦСКА вырывается вперед с 18-очковым отрывом от давних соперников. Казалось бы, и здесь все понятно. Но — все снова решили бы танцы. В «Хрустальном» они есть, причем решает все даже не первая пара, а вторая — занявшие 12-е место в произвольном танце Таисия Линчевская и Тимур Бабаев-Смирнов. «Хрустальный» и ЦСКА в итоге разделяет 1 очко — именно это, добытое ребятами. Ну либо любое другое, которое лично для вас наиболее важно.

Результаты в произвольном танце.

С учетом юниоров таблица преображается. И снова — посмотрите, какая плотность:

1. Хрустальный — 157

2. ЦСКА — 156

3. СШОР — 132

4. Старт — 105

5. Звездный лед — 93

6. Клуб Тамары Москвиной — 92

7. Ангелы Плющенко — 75

8. Воробьевы горы — 73

9. СШОР №2 — 72

10. УОР №4 — 63.

«Москвич» однозначно был бы намного выше, будь в обойме Синицина и Кацалапов, но в итоге он 11-й с 49 очками. Так, может, стоит задуматься о командном зачете на чемпионате России? Интригу он бы точно обострил.