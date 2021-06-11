Фигуристы прыгают аксели на роликах! Побеждают ребята из Бразилии и Аргентины, есть российская чемпионка

Прыгает на роликах даже Александра Трусова.

У фанатов фигурного катания сейчас утомительное межсезонье. В апреле заканчиваются последние крупные старты, и до сентября следить практически незачем, если не считать новости и слухи о трансферах, а также обзор фото купальников фигуристок на пляже. Но вот только на самом деле аксели и поддержки не уходят в небытие с первыми днями лета! И речь даже не про детские соревнования и «Кубки Деда Мороза», которые ранее популяризировала наша газета. Летом есть полноценные чемпионаты Европы и мира. По фигурному катанию, только не на коньках... а на роликах.

По представительству стран и континентов ролики обходят ледовые коньки

Фигурное катание с самого начала предполагало занятия на льду в зимнее время и использование для этого коньков — спортивного ботинка с железным лезвием. Только благодаря прогрессу желание продолжать тренировки в летний период, а также в странах, где нет снежной зимы (и денег на постройку крытой ледовой арены), стал развиваться альтернативный вид спорта — фигурное катание на роликах. Как следует из названия, здесь фигурист использует роликовые коньки. Это реальная и официально признанная даже в России дисциплина — с 2012 года фигурное катание на роликах входит в Единый всероссийский спортивный классификатор, а с 2017 года вид курирует ранее созданная Федерация роллер-спорта России. Она проводит чемпионаты России по фигурному катанию и сотрудничает с Международной федерацией роллер-спорта.

По аналогии с Международным союзом конькобежцев, который объединяет разные дисциплины катания на коньках, федерация роллер-спорта включает в себя подразделения роликобежного спорта (спидскейтинг), фристайла, фигурного катания и скейт-кросса. Впервые пробовать исполнять сложные элементы на роликах начали еще в 80-е и 90-е годы XIX века — примерно в одно время с любителями коньков. Активно развиваться фигурное катание на роликах начало в 1920-х, тогда же в Европе и США стали проводить первые соревнования. Пробный чемпионат мира организовали в 1947-м, в те же годы стали создаваться международные соглашения по правилам и регламенту турниров. Вначале приезжало не больше 10 участников на одну дисциплину, сейчас же это по массовости и представительству в различных регионах едва ли не более популярный вид спорта, чем привычное нам фигурное катание на коньках. Где еще вы встретите чемпионов мира из Бразилии и Аргентины? А в роликовых коньках такие были в недавнем прошлом. В 2017-м на ЧМ в китайском Нанкине победил бразилец Филипе Верле, в 2014 и 2015 годах — аргентинец Луис Де Маттиа.

В России есть двукратная чемпионка Европы по фигурному катанию на роликах

Кстати, Россия тоже вполне себе успешна в новой дисциплине. 22-летняя девушка из Зеленограда Анастасия Носова занималась классическим фигурным катанием до 16 лет, после чего получила травму и вынуждена была завершить карьеру. Затем она случайно попала на соревнования по катанию на роликах и решила попробовать себя там. Носова выиграла свой первый же чемпионат России, после чего дважды выигрывала чемпионат Европы, стала первой в истории чемпионкой мира среди юниоров, а также дважды серебряным призером чемпионатов мира. Конкуренция в международной женской одиночке на роликах повыше, чем в коньках, — здесь с нашей Носовой на равных и девушки из Италии, Франции, США и Германии.

Анастасия Носова. Фото facebook.com

Впрочем, Носова скорее энтузиаст. В Европе и США вид спорта близок к переходу в профессиональный статус, проводятся коммерческие старты, есть спонсорские соглашения со спортсменами, различные шоу. У нас же в стране о существовании фигуристов на роликах знают единицы, о чем говорит, например, отсутствие страницы об Анастасии в русскоязычной Википедии, в то время как в англоязычной она есть. Хотя фигуристы, предпочитающие коньки, о роликах все-таки в курсе. К примеру, некоторые практикуют тренировки на роликах летом для разнообразия и отработки элементов в стрессовых условиях. Либо тогда, когда возможности выйти на лед физически нет. Так, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова прошлой весной во время самоизоляции выкладывала видео из своего частного дома, где она исполнила аксель в полтора оборота на роликах. Катки были закрыты, за пределы ближайших улиц власти перемещаться запрещали. Так что ролики стали неплохой альтернативой для так скучающей по любимому делу Трусовой.

Элементы на роликах исполняются примерно так же, как на ледовых коньках

К тому же отличия между классическими фигурными коньками и роликовыми не столь существенные. Надо понимать, что спортсмены используют далеко не те привычные нам ролики из супермаркета или дешевые модели из спортивных магазинов. Это профессиональная экипировка с определенными особенностями. Существует два подвида роликов для фигуристов — ботинки на двухрядных роликах (quad) и на рядных роликах (inline). Так, двухрядные коньки снабжены подвесками, похожими отчасти на подвески скейтборда. Поэтому конек управляется в них наклонами тела, что невозможно на простых моделях. Рядные ролики для большей маневренности имеют рокеринг рамы — то есть колеса установлены специально на разном уровне. При этом и у тех, и у других есть стопор в передней части, выполняющий ту же функцию, что и зубец ледовых коньков.

Большое развитие рядные ролики получили в 2000-е годы. Теперь на них можно исполнять те же трюки, что и на льду. Самые популярные модели — Pic Skates и Double L's Snow White — теоретически способны отправить роллера даже в полет на четверной прыжок. Только техника таких прыжков пока до конца не отработана, да и риск травмы все же выше, чем на ледовых коньках. Особенно если тренироваться на асфальте. Система оценок у роликового спорта такая же, как и в современном фигурном катании на ледовых коньках. Все элементы программы имеют базовую оценку. Дополнительно судьи присуждают каждому элементу одну из семи градаций качества (GOE), которые могут быть положительными или отрицательными. Фигуристы исполняют прыжки, вращения, шаги, а также тодес и поддержки (для парного катания). При этом ролики сохранили анахронизм ледовых коньков — обязательные фигуры. Чтобы набрать больше баллов, роллер должен как можно точнее проехать по разметке. Диаметр кругов — 2,4 м для петель и 6 м для остальных фигур. Фигуры те же, что и на льду.