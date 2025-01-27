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Сегодня, 11:30

Малинин — снова первый на чемпионате США! Зашел на семь четверных, но не обошлось без падения

Малинин стал трехкратным чемпионом США по фигурному катанию
Егор Сергеев
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Фигурист Илья Малинин.
Илья Малинин.
Фото Getty Images
В топ-4 еще два русских фигуриста.

Чемпионат США. Мужчины
1. Илья Малинин — 333,31.
2. Эндрю Торгашев — 286,49.
3. Камден Пулкинен — 252,92.
4. Максим Наумов — 248,16.
5. Джимми Ма — 236,78.

Звездный одиночник Илья Малинин в третий раз подряд стал победителем чемпионата США. В произвольной программе он чисто исполнил шесть четверных прыжков, в том числе четверной аксель, и доказал: помимо него стабильно успешных фигуристов в этой дисциплине за океаном нет.

Без шансов для остальных

Малинин продолжает движение по уникальному пути. В произвольной программе он зашел на семь квадов: флип, аксель, лутц, риттбергер, лутц (в каскаде), тулуп (в каскаде), сальхов (в каскаде). И его прокат снова поразил воображение. Без падения не обошлось, и на этот раз подвел четверной риттбергер. Ошибка вышла из-за недокрута — арбитры это подтвердили.

Получилось 219,23 балла за произвольную и 333,31 по итогу — уникальный результат Но даже при таких космических цифрах Илье есть куда расти. Например, на прошлогоднем чемпионате мира он получил больше.

Илья Малинин выиграл финальный этап &laquo;Гран-при ISU&raquo;. Малинин выиграл финал «Гран-при». Бросил вызов самому себе, заявив семь квадов

Интересно, что будет, когда Малинин закроет гештальт и выполнит чистую семиквадку? Пока его главные соперники на международных соревнованиях выполняют три-четыре четверных прыжка в произвольной программе, он сетует на неидеальный прокат при шести чистых квадах. Удивительная спортивная наглость.

«Прокат получился не таким идеальным, как я хотел, но, думаю, я выдал хороший, надежный старт. Показал, что работает в этой программе. Я все еще не полностью раскрыл свой потенциал. Думаю, предел, к которому я могу стремиться, гораздо дальше.

Испытываешь давление, когда пытаешься сделать четверной аксель на каждом соревновании. Возможно, люди хотят видеть что-то лучшее и большее, но я хочу быть уверенным, что я стабилен», — цитирует русского американца NBC Sports.

Фигурист Максим Наумов
Максим Наумов.
Фото Getty Images

Еще двое русских — в топ-4

Максим Наумов — сын чемпионов мира 1994 года Евгении Шишковой и Вадима Наумова — дрогнул на стартовом сальхове, запланированном как четверной, но вышло всего два оборота. К счастью для него, обошлось без падения. А вот дальше Макс пришел в себя и пересилил волнение: сделал все идеально, включая два трикселя и каскады с тройным лутцем во второй половине программы. 165,75 балла без квада — сумма вполне приличная. А итоговые 248,16 позволили Наумову занять четвертое место.

Максим Наумов. «От работы в Starbucks до медали чемпионата США дошел за девять месяцев». Интервью с фигуристом — сыном чемпионов мира Наумова и Шишковой

Эндрю Торгашев продолжает удивлять. Он начал прокат с мощных квад-тулупов — соло и в каскаде с двойным тулупом, затем выполнил два трикселя, с остальными прыжковыми и непрыжковыми элементами тоже справился на отлично.

Сын еще одних советских фигуристов, Илоны Мельниченко и Артема Торгашева, не просто завоевал серебро, а набрал сумасшедшие баллы, соответствующие уровню мирового топа — итоговые 286,49. И они позволяют ему с надеждой отправиться на ближайшие главные старты и заявить о себе и там.

Фигурное катание
Илья Малинин
Максим Наумов
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