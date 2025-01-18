Уникальный прыжок и приезд Трусовой. Чего ждать от чемпионата России по прыжкам?

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет в новом формате.

18-19 января на «Юбилейном» состоится третий в истории чемпионат России по прыжковым элементам. На нем не будет привычных коротких и произвольных программ, зато покажут самые рискованные элементы фигурного катания — прыжки и длинные каскады. Без субъективных оценок за компоненты, только сухие баллы за выполненные элементы. С каждым годом совершенствуется не только формат турнира, но движутся вперед и сами спортсмены. Разбираемся в новых правилах, элементах и очередной попытке довести формат до идеала.

Правила подстроили под взрослых

В этом году организаторы учли ошибки предыдущего турнира, когда весь пьедестал заняли представители подрастающего поколения. На сей раз на турнир пригласили только взрослых фигуристов, опираясь на результаты чемпионата России. В прыжковом батле примут участие 16 мужчин, 8 девушек и 6 спортивных пар.

Состав участников чемпионата России по прыжкам-2025

Мужчины: Владислав Дикиджи, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Петр Гуменник, Марк Кондратюк, Макар Игнатов, Даниил Самсонов, Иван Попов, Дмитрий Алиев, Роман Савосин, Андрей Мозалев, Матвей Ветлугин, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Артур Даниелян

Женщины: Аделия Петросян, Дарья Садкова, Алина Горбачева, Софья Муравьева, Софья Акатьева, Анна Фролова, Вероника Яметова, Ксения Гущина

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Андреева/Александр Акимов (заменили Наталью Хабибулину/Илью Княжука), Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артем Грицаенко, Ясмина Кадырова/Илья Миронов

Еще одно принципиальное изменение — это отсутствие дуэлей в личном турнире, теперь соревнования проводятся по принципу «на вылет», но с общей таблицей. Участники с худшими результатами будут отцепляться вплоть до финального раунда. Благодаря такому новшеству невозможно повторение прошлогодней ситуации, когда Евгений Семененко не смог выйти в финал из-за дуэли с Арсением Федотовым, а серебро забрал Иван Попов с более слабым набором прыжков.

Четыре оборота — уже не предел

На первом прыжковом чемпионате четверной аксель в таблице элементов был лишь формальностью, но в этот раз вполне вероятно, что мы увидим этот уникальный прыжок в исполнении чемпиона России Владислава Дикиджи. «Есть, может, такая задумка (прыгнуть четверной аксель. — Прим. «СЭ»), это будет зависеть от многих обстоятельств. У нас есть такое в планах, что просто будем прыгать его», — рассказал тренер фигуриста Олег Татауров. Раньше на официальных соревнованиях успешно выезжать прыжок в четыре с половиной оборота удавалось лишь американцу Илье Малинину, но летом Владислав решил навязать Илье заочную борьбу и выложил видео с удачной попыткой квакселя лишь с небольшим недокрутом, а сейчас уже исполняет сложнейший прыжок в каскаде с тройным тулупом. Помимо Дикиджи такой прыжок неоднократно пытались исполнить Глеб Лутфуллин и Николай Угожаев, но все их попытки — с сильными недокрутами и падениями. Четверной аксель может оказаться первым в истории в России, хотя есть споры о том, насколько турнир можно считать полноценным — у ISU таких нет. Плюс Дикиджи — главный претендент на участие в отборочном олимпийском турнире. Не стоит ли поберечься?

В парах мы вновь увидим попытки четверного выброса от Александры Бойковой и Дмитрия Козловского. Дуэт готовит ультра-си к прыжковому турниру на тренировках, но на публике далеко не всегда исполняет его чисто. Шанс еще на один парный суперэлемент остается и у Анастасии Мухортовой с Дмитрием Евгеньевым. В недавнем интервью ребята рассказали о диалоге с Максимом Траньковым: «Я подхожу после тренировки, на которой Бойкова и Козловский сделали четверной выброс, и говорю: «Макс, как думаешь, а мы можем сделать?», он ответил: «Да, конечно, она же крутится у тебя так быстро, она сама скрутит». То есть моя работа, думаю, там будет не такой уж большой, главное, чтобы Анастасия там не пострадала», — комментирует Дмитрий.

Из девушек, вероятнее всего, на ультра-си пойдут лишь Алина Горбачева и ученицы Этери Тутберидзе: Аделия Петросян, Дарья Садкова и Софья Акатьева. Они уже показывали четверные прыжки в сезоне.

Алина Горбачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Битва столиц и Игнатова за бортиком

Командные соревнования в этот раз пройдут под флагами двух столиц — Москва против Санкт-Петербурга. В команду Северной столицы также войдут спортсмены, тренирующиеся в других регионах. Во второй день соревнований выступят лишь те участники, кто показал лучший результат в личном турнире.

Может сложиться ситуация, что в командник пройдет лучшая одиночница Петербурга Анна Фролова без четверных прыжков, а вот на квадистку мест не останется, так как все девушки, владеющие ультра-си, тренируются в Москве или Московской области. Поддерживать фигуристов планируют Королева Квадов Александра Трусова (Игнатова) и Императрица Елизавета Туктамышева. Стоит отдать должное Александре — она будет работать, если верить изданию Super, на третьем месяце беременности.

Помимо пяти основных раундов в финале командных соревнований заявлены новые форматы: чемпионский раунд и командные челленджи. Конкретных правил организаторы не предоставляли, но нечто подобное мы уже видели на Кубке Первого канала в прошлом сезоне. Судя по комментариям болельщиков и самих фигуристов, опыт получился удачным. Вновь авторский турнир федерации фигурного катания и Первого обещает привлечь внимание.

Расписание соревнований

18 января, суббота

14.00-20.30 — Личный турнир в трех видах: мужское одиночное, женское одиночное и парное катание

19 января, воскресенье

14.00-18.00 — Командный турнир