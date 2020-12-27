Медведева вернулась на лед! Она прыгнула тройной и установила рекорд чемпионата

В последний день чемпионата России не было соревнований, но произошло немало событий

Как правило, воскресенье на турнирах по фигурному катанию — день формальный, но после челябинской феерии инерция должна была эту традицию опрокинуть.

Федерация приняла справедливое решение

Первым же инфоповодом стал исполком федерации. Даже новость на официальном сайте отдавала драматизмом. «Исполком ФФККР принял решение» — и двоеточие.

Итак, что же он принял? Во-первых, объявил, что чемпионы России гарантированно попадут в сборную на чемпионат мира. Если, конечно, не заболеют чем-нибудь и летально не заболеет сам чемпионат. Таким образом, федерация не девальвировала национальный титул и заслуженно выделила сам факт победы на турнире в Челябинске.

Тем, кто не оказался среди шести победителей (два одиночника и две пары), предлагается поучаствовать в дополнительных турнирах. Еще одно абсолютно верное решение — с точки зрения и справедливости (на чемпионат должны ехать те, кто в лучшей форме перед ним), и мотивации спортсменов, и популяризации фигурного катания. Руководство ФФККР держит фигуристов в тонусе, а турниры станут продолжением нашей собственной серии «Гран-при» — Кубка России, и наверняка напряжение на них только удвоится. Вариант с поощрением чемпионов и соревнованиями для остальных предполагал и предлагал «СЭ».

Здесь хочется оставить только два пожелания — если их читают. Чтобы турниры проходили не только в Москве — а в регионах. Санкт-Петербург вообще больших турниров не видел, есть Подмосковье, тот же Дмитров. Понятно, что вряд ли за два месяца антиковидные законы станут либеральнее, и приоритетными должны быть регионы, где можно провести турнир со зрителями. Но, в конце концов, не только «Мегаспорт» же у нас на всю страну.

И вторая возможная опция — это дать отборочным турнирам статус серии с подсчетом очков, чтобы не было возможности решить что-либо неспортивным методом. Кто лучше выступит — тот и едет. Первоначально говорилось о трех дополнительных турнирах — так новость опубликована в некоторых СМИ. Но на официальном сайте федерации в итоге вышла заметка без упоминания цифры, просто — «будут дополнительные турниры».

Медведева прыгнула тройной

Главным событием на льду стало возвращение Евгении Медведевой. Вчера она вместе с Ари Закаряном сидела на трибуне и наблюдала победу «Хрустального» в женской произвольной программе. Аплодировала почти всем — но, наверное, была одной из немногих в зале, кто не вставал. Сегодня Евгения представила показательную программу в рамках гала-шоу и даже сумела собрать тройной сальхов — докрученный и с хорошим выездом. По крайней мере, он точно получил бы положительную надбавку по GOE. Выступала двукратная чемпионка мира под песню Анны Герман «Эхо любви».

Даже своим трехминутным выступлением Женя установила рекорд — по количеству брошенных на лед игрушек. Судьба забытых артистов типа Алены Апиной ей явно не грозит. Трибуны приветствовали 20-летнюю фигуристку по-особенному: когда Медведева уходила после заключительного совместного номера, ей отдельно кричали «Женя!», а на трибунах было много людей с баннерами и шарфами EvgeniaMedvedeva.

Эмоции вокруг победы Щербаковой

Продолжается обсуждение выдающейся победы Щербаковой, выигравшей, несмотря на последствия пневмонии. Сегодня утром РИА «Новости» сообщили со ссылкой на маму спортсменки, что она выступала с температурой 38 градусов. Логичный вопрос: как можно попасть на арену с такой температурой, если на входе тепловизоры?

Президент федерации Александр Горшков также говорит о том, что формальных нарушений нет:

— Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно болела коронавирусом. Но сейчас у нее был отрицательный тест. Действительно была пневмония. Одышка после короткой программы — да, последствие, видимо. Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан представить справку об отрицательном тесте на коронавирус — это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне. Кроме того, как вы знаете, при входе на арену постоянно измеряли температуру каждого входящего.

По-видимому, это объясняется тем, что температура у Щербаковой повышалась вечером, когда она уже была на арене несколько часов. В общем, юридических последствий каким-то образом оспорить победу быть не должно. Да и кому это нужно?

Тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в общении с журналистами и волонтерами после показательной программы предположил, что форсировать работу Щербаковой никто не будет: «Поскольку никаких важных турниров в ближайшее время не предстоит, дадим Анне времени на восстановление столько, сколько потребуется, и спешить с возвращением к тренировкам не будем».

И это правильное решение.