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Медведева вернулась на лед! Она прыгнула тройной и установила рекорд чемпионата

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 17:00
27 декабря. Челябинск. Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 декабря. Челябинск. Евгения Медведева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В последний день чемпионата России не было соревнований, но произошло немало событий

Как правило, воскресенье на турнирах по фигурному катанию — день формальный, но после челябинской феерии инерция должна была эту традицию опрокинуть.

26&nbsp;декабря. Челябинск. Анна Щербакова, Даниил Глейхенгауз и&nbsp;Этери Тутберидзе.Щербакова и Тутберидзе — гладиаторы! Они и коронавирус сделали этот чемпионат России историческим

Федерация приняла справедливое решение

Первым же инфоповодом стал исполком федерации. Даже новость на официальном сайте отдавала драматизмом. «Исполком ФФККР принял решение» — и двоеточие.

Итак, что же он принял? Во-первых, объявил, что чемпионы России гарантированно попадут в сборную на чемпионат мира. Если, конечно, не заболеют чем-нибудь и летально не заболеет сам чемпионат. Таким образом, федерация не девальвировала национальный титул и заслуженно выделила сам факт победы на турнире в Челябинске.

Тем, кто не оказался среди шести победителей (два одиночника и две пары), предлагается поучаствовать в дополнительных турнирах. Еще одно абсолютно верное решение — с точки зрения и справедливости (на чемпионат должны ехать те, кто в лучшей форме перед ним), и мотивации спортсменов, и популяризации фигурного катания. Руководство ФФККР держит фигуристов в тонусе, а турниры станут продолжением нашей собственной серии «Гран-при» — Кубка России, и наверняка напряжение на них только удвоится. Вариант с поощрением чемпионов и соревнованиями для остальных предполагал и предлагал «СЭ».

Здесь хочется оставить только два пожелания — если их читают. Чтобы турниры проходили не только в Москве — а в регионах. Санкт-Петербург вообще больших турниров не видел, есть Подмосковье, тот же Дмитров. Понятно, что вряд ли за два месяца антиковидные законы станут либеральнее, и приоритетными должны быть регионы, где можно провести турнир со зрителями. Но, в конце концов, не только «Мегаспорт» же у нас на всю страну.

И вторая возможная опция — это дать отборочным турнирам статус серии с подсчетом очков, чтобы не было возможности решить что-либо неспортивным методом. Кто лучше выступит — тот и едет. Первоначально говорилось о трех дополнительных турнирах — так новость опубликована в некоторых СМИ. Но на официальном сайте федерации в итоге вышла заметка без упоминания цифры, просто — «будут дополнительные турниры».

27&nbsp;декабря. Челябинск. Евгения Медведва.

Медведева прыгнула тройной

Главным событием на льду стало возвращение Евгении Медведевой. Вчера она вместе с Ари Закаряном сидела на трибуне и наблюдала победу «Хрустального» в женской произвольной программе. Аплодировала почти всем — но, наверное, была одной из немногих в зале, кто не вставал. Сегодня Евгения представила показательную программу в рамках гала-шоу и даже сумела собрать тройной сальхов — докрученный и с хорошим выездом. По крайней мере, он точно получил бы положительную надбавку по GOE. Выступала двукратная чемпионка мира под песню Анны Герман «Эхо любви».

Даже своим трехминутным выступлением Женя установила рекорд — по количеству брошенных на лед игрушек. Судьба забытых артистов типа Алены Апиной ей явно не грозит. Трибуны приветствовали 20-летнюю фигуристку по-особенному: когда Медведева уходила после заключительного совместного номера, ей отдельно кричали «Женя!», а на трибунах было много людей с баннерами и шарфами EvgeniaMedvedeva.

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Эмоции вокруг победы Щербаковой

Продолжается обсуждение выдающейся победы Щербаковой, выигравшей, несмотря на последствия пневмонии. Сегодня утром РИА «Новости» сообщили со ссылкой на маму спортсменки, что она выступала с температурой 38 градусов. Логичный вопрос: как можно попасть на арену с такой температурой, если на входе тепловизоры?

Президент федерации Александр Горшков также говорит о том, что формальных нарушений нет:

— Щербакова не нарушила никаких правил. Да, она давно болела коронавирусом. Но сейчас у нее был отрицательный тест. Действительно была пневмония. Одышка после короткой программы — да, последствие, видимо. Все это находится на контроле у наших врачей. Каждый спортсмен перед соревнованием обязан представить справку об отрицательном тесте на коронавирус — это условие выполнили все, кто находится в чистой зоне. Кроме того, как вы знаете, при входе на арену постоянно измеряли температуру каждого входящего.

По-видимому, это объясняется тем, что температура у Щербаковой повышалась вечером, когда она уже была на арене несколько часов. В общем, юридических последствий каким-то образом оспорить победу быть не должно. Да и кому это нужно?

Тренер и хореограф «Хрустального» Даниил Глейхенгауз в общении с журналистами и волонтерами после показательной программы предположил, что форсировать работу Щербаковой никто не будет: «Поскольку никаких важных турниров в ближайшее время не предстоит, дадим Анне времени на восстановление столько, сколько потребуется, и спешить с возвращением к тренировкам не будем».

И это правильное решение.

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