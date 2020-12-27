Трагедия Трусовой: она создала новую реальность, в которой ей самой уже нет места

Своими четверными Александра запустила всех в космос, но сама долго не выдержала на орбите.

Чемпионат России. Женщины

1. Анна Щербакова — 264,10

2. Камила Валиева — 254,01

3. Александра Трусова — 246,37

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова впервые за долгое время откатала чисто две программы, но заняла всего лишь третье место. Фигуристка боролась со сверхсложным контентом и вынужденно пошла на упрощение, только вот конкуренция в российском катании настолько выросла, что даже двух чистых четверных лутцев не хватает для победы. Трусова столкнулась с новой реальностью, которую создала, по сути, сама. В нашей вселенной четверной от девушки уже не считается чем-то уникальным и гарантией победы. Поэтому ученица Евгения Плющенко оказалась практически в безвыходном положении.

Трусова отказалась от четверных, но это не принесло результата

Что первое вам приходит на ум, когда слышите фамилию Трусовой? Сложная программа? Рекорды? Четверные? Когда мы говорим об Александре и называем ее «королевой квадов», в последний момент только думаем о победах этой спортсменки. Побед, по сути-то, и нет. Трусова до сих пор остается самой известной фигуристки своего поколения — она в плане медийности обошла и Анну Щербакову, и Алену Косторную. И даже мемуары написала в 16 лет. При этом все очные турниры на взрослом уровне она им проиграла, не выиграв ничего серьезнее этапа «Гран-при», Кубка России или коммерческого челленджера.

Принято считать, что поражения Трусовой связаны с ее желанием объять необъятное. Она была в постоянном поиске, разучивании новых элементов и усложнении программы. В погоне за новыми рекордами Александра забыла о грамотном выборе контента, и ей жутко не хватало стабильности. И вот, наконец-то, она отказалась от гонки за множеством квадов, только победы ей этот шаг все равно не принес. Долгожданные чистые прокаты с довольно простым (по меркам самой Трусовой) контентом отбросили ее даже от потенциальной борьбы за первое место.

Пока Трусова разучивала четверной риттбергер, другие спортсменки, глядя на нее также, осваивали новые прыжки. И теперь того контента, которого еще полтора года назад с лихвой хватило бы для победы на абсолютном любом турнире, недостаточно даже для серебра чемпионата России.

Преимущество по технике Трусовой нивелировалось

Щербаковой и Валиевой Трусова уступила порядка 20 и 10 баллов соответственно — гигантский разрыв, который вводит в еще больший ступор. В какой-то мере можно говорить о несправедливости судейства и спорном подходе в оценках фигуристок из группы Этери Тутберидзе и представителей других школ. Но при подробном разборе прокатов все встает на свои места.

Все фигуристки из топ-3 откатали накануне чисто — поэтому их можно оценивать только по заявленному набору. И у Трусовой, и у Валиевой, и у Щербаковой в произвольной по два четверных прыжка — в этом плане они имеют схожий набор. У Трусовой и Щербаковой он практически идентичен, второй лутц у Александры Анна заменяет флипом, а каскад она перенесла на тройной прыжок. У Камилы — тулупы, которые стоят по базовой стоимости гораздо меньше, но всю разницу съедает, во-первых, преимущество Валиевой после короткой, а во-вторых, надбавки за исполнение.

В результате чистая оценка за технику у Валиевой и Трусовой практически одинаковая, а Щербакова и вовсе обыграла Александру почти на 10 баллов. При этом, если для Трусовой техника и четверные — это ключевой и единственный козырь, то для Валиевой и Щербаковой — это всего лишь дополнительная опция, а берут они прежде всего катанием и интерпретацией.

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А вот над компонентами Трусова, несмотря на обещания Плющенко, так серьезно и не поработала. Безусловно, прогресс виден, но в прямом сравнении с конкурентками она до сих пор смотрится немного неказисто.

Трусовой нечего предложить кроме четверных

В интервью после проката она сказала, что вариант с двумя лутцами был для нее единственным в текущих условиях. Перед «Гран-при» в Москве она перенесла травму, из-за которой может делать только зубцовые прыжки с опорной ногой. Ни тройной аксель, ни сальхов с тулупами, ни тем более риттбергер пока в программе появится не могут.

Текущий вариант проката ее не устраивает, но самовольная попытка пойти ва-банк против рекомендаций врачей уже закончилась на «Гран-при» провалом. Поэтому на ЧР фигуристка рисковать не стала. Послушала Плющенко и согласилась упростить программу, правда после окончательных итогов сильно об этом пожалела и заявила, что в будущем планирует возвращаться к гонке за четверными.

«Нет, меня не устраивает чистое катание, — настаивает на своем Трусова в интервью Первому каналу, где Павел Занозин пытался убедить ее в правильности решения по контенту. — Я хочу прыгать много четверных. И прыгать чисто». Раньше три, четыре, пять четверных от нее выглядели бравадой, то теперь очевидно — гонка за квадами это единственный путь Трусовой к победе.

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Она больше не фаворит по технике, конкурентки стремительными темпами догоняют ее. А кроме ультра-си всерьез предъявить ей и нечего. Вначале ее карьеры на проблемы в скольжении или презентации говорили, что с ее набором ей не особо важна вторая оценка, да и в любом случае система приравнивания компонентов к технике поможет Трусовой побеждать. Но мало кто ожидал, что уже спустя год в заявке у кого-то кроме нее могут быть сопоставимые по сложности элементы.

Трусовой придется усложняться, чтобы побеждать

«Она проламывает потолок и улетает в космос», — сказала Татьяна Тарасова про Трусову на ее втором юниорском чемпионате мира, где она впервые попробовала сразу три четверных прыжка. Главная заслуга Трусовой перед фигурным катанием, за которую ее будут помнить даже без единой победы — это смена сознания.

Трусова — великая рекордсменка и с каждым новым достижением, новым прыжком, каскадом и графой в Книге рекордов Гиннеса она намекала всем соперницам и тренерам, что сменилась эпоха. Пришла эра четверных, где без ультра-си побеждать невозможно. Она была уверена, что взобралась на такую вершину, откуда ее вряд ли кто-то сможет достать.

Только вот один за другим чистый четверной от Трусовой мотивировал других хотя бы попытаться. А главное — лишал страха перед неизвестностью. Если еще лет пять назад предложение учить четверной звучало как шутка, то теперь это жизненная необходимость и даже Алина Забора из Сочи, которая не пробилась на чемпионат России, работает над сальховым в четыре оборота. Она, как и многие другие резонно думает: «Я ничем не хуже Александры. Если у нее получается, почему я не смогу?».

Было время, когда двойные прыжки для женщин были вызовом, затем наступила эра тройных, а теперь все только и говорят, что о квадах. И не просто говорят, но и делают. Щербакова, Валиева, Туктамышева, Хромых, Самоделкина, Акатьева, Жилина — только в России уже почти десять девушек делают четверные. И всех их побудила изучать квады именно Трусова.

Трусова так стремительно раскрутила колесо эволюции, что в итоге вместо постепенного развития наступила неконтролируемая революция. Революция четверных, за которой сама Трусова уже не поспевает. И, по сути, единственным шансом оставаться на плаву для нее остается прыгать максимально сложный контент из возможного. Да, риски очень высоки, но лучше пусть и призрачный, но шанс на победу, чем уверенное поражение без малейших шансов на другой исход, как это произошло в Челябинске.