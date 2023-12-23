Валиева едва не лишилась важного балла на чемпионате России. За счет чего она может победить?

Разбираем козыри трех главных претенденток на золото в женском одиночном.

Чемпионат России

Положение перед произвольной программой

1. Камила Валиева — 81,85

2. Аделия Петросян — 79,06

3. Софья Муравьева — 78,33

4. Ксения Синицына — 75,21

5. Вероника Метода — 73,86

6. Анна Фролова — 73,52

На удивление утром последнего дня соревнований на чемпионате России интрига в женских одиночных соревнованиях жива. В 3,5 балла три равные друг другу конкурентки, и у каждой есть свои преимущества. Хотя до начала чемпионата казалось, что фаворитом будет Петросян, и если прыгнет тройной аксель, то оторвется, а если упадет, то к финишной ленточке первой устремится Валиева.

Оказалось — ни то, ни другое. Обе сделали аксель два с половиной оборота — Петросян сказала, что аксель «потеряла». Что она имеет в виду, микротравму или набор веса или какие-то ошибки на тренировках, осталось неясным.

А на ультра-си пошла только Муравьева. Под возглас Татьяны Тарасовой она приземлилась, и теперь нам есть чем козырять перед Западом и Японией. Но сама лишила себя аргументов в споре за лидерство падением с дорожки. Причем, как оказалось, снизить баллы судьи могли всем — так что в целом выдержали единую для всех планку.

Валиева могла не получить бонус?

Начнем с лидера — Валиевой. Прекрасный прокат, взрослый образ Камиле не претит, а очень даже идет, она умеет заигрывать с публикой (и судьями), линии и красота при ней. Но балл она потерять могла — и этим объясняется долгий подсчет оценок судьями, удививший Тутберидзе и саму Валиеву (фигуристка сказала: «Ну это уже чересчур»).

Очень спорным выглядит бонус за каскад тройной лутц + тройной тулуп, базовая стоимость которого была засчитана как 11,11. Напомним, за прыжки во второй половине фигуристы получают надбавку 10% к базовой стоимости, то есть до середины программы он стоит 10,10. Если придираться, Валиева могла и не получить этот бонус — и неслучайно на графике в трансляции высветились сначала именно 10,10.

Валиева начала делать лутц на 1:19—1:20 своей программы, а середина в короткой программе как раз соответствует времени 1:20. Судьям в цейтноте надо было выверять, где точно сделала прыжок Камила, а также точно определить время первого движения выступления — именно с него, а не с начала музыки начинается программа. Они решили засчитать ситуацию в пользу фигуристки — в противном случае ее результат был бы 80,84. В свое время по той же причине титул на первенстве России потеряла Софья Титова.

Для сравнения — Муравьева прыгнула свой элемент на 1:25, Петросян — на 1:27.

По правилам протесты и изменения результатов возможны только после математических ошибок, однако данный момент таковым не является. Впрочем, в этом и прошлом сезоне результаты уже менялись и не из-за математических ошибок, а из-за неучета повтора прыжков или начала проката с опозданием.

Муравьева и Петросян тоже не безгрешны

Простили, впрочем, по разу и Петросян с Муравьевой. У Аделии очевидное плоское ребро на лутце в момент отрыва. Это тоже должно было снизить надбавки примерно на балл.

У Софьи можно зафиксировать недокрут в 90 градусов на тройном акселе. Это буква q, которая не снижает базовую стоимость прыжка, но вместо надбавки +1,6 она могла получить какие-нибудь +0,6.

Вывод — все бы потеряли по баллу и просто приблизили бы конкурентов сзади (что для интриги было бы очень здорово).

Однако сейчас у нас есть три реальные претендентки на титул. Что может помочь/помешать каждой в субботней битве?

Камила Валиева стала безоговорочным лидером по итогам коротких прокатов — даже без ультрасложных элементов фигуристка преодолела рубеж в 80 баллов — у нее 81,85.

Плюсы: статус, компоненты и запас по баллам

Ключ: осторожность в элементах

Риск: четверной тулуп

Валиева, пожалуй, имеет наибольшие шансы в случае отсутствия падений получить за компоненты «десятки». Именно поэтому для нее так дорого будет стоить ошибка на четверном тулупе, который она, судя по словам на пресс-конференции, планирует исполнять. Все зависит от целеполагания: в 17 лет Камила, может, не хочет побеждать без блеска, а ждет от себя сама ультра-си, чтобы доказать реальность своего преимущества. С тройного тулупа она точно не упадет. А после отобранного РУСАДА титула на предолимпийском чемпионате в Петербурге (это решение пока не окончательное) у нашей главной звезды вообще нет звания чемпионки России.

Аделия Петросян. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Петросян

Плюс: вышколенность и обученность, успешный опыт ультра-си

Ключ: баланс в четверных

Риск: перебор со сложностью

В отличие от Валиевой, у Петросян есть опыт удачных четверных в этом сезоне — она приземлилась и тулуп, и флип. Но резкое исчезновение тройного акселя бросает тень и на эти прыжки: что, если проблема более глобальная, чем просто в трикселе?

Но даже если так, выходить без ультра-си Аделия себе позволить не может. Она катается перед Валиевой, что сужает маневр, а второй оценкой (за катание и представление) брать не может. Да и программа «Февраль» выглядит бледновато, как и сам февраль. У Петросян на месте все движения, махи ногами и вращения — это, ее преимущество. Но ключевым станет выбор количества квадов — здесь важно и не перебрать, но и недобрать тоже нельзя.

Муравьева

Плюс: опыт ультра-си на чемпионате и жеребьевка

Ключ: психологическая устойчивость и тройной аксель

Риск: волнение и ошибка в короткой

Не смотрите, что мы не упоминаемый в козырях Софьи компоненты — по ним она и Валиевой, и Петросян проиграла. Повлияло падение, конечно, но ни одну из учениц Этери Тутберидзе заметно обогнать во второй оценке не получится. Это вынуждает ученицу Евгения Плющенко рисковать. Два тройных акселя, видимо, нужны точно, тем более раз прыжок реально есть в арсенале. Четверной будет уже игрой ва-банк, а она редко венчается успехом.

Но что куда важнее для Муравьевой, так это баланс в эмоциях. Она уже не раз теряла баллы в необязательных ситуациях. Сейчас даже жеребьевка за нее — она катает до Петросян и Валиевой. Но вот философский вопрос — так ли Муравьевой, если Плющенко твердит о долгих карьерах и постепенном развитии, нужно золото? Два года назад она была пятой, затем четвертой. Может, даже бронзовая медаль будет успехом?