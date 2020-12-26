Встали в очередь: Траньков вернул Тарасовой и Морозову звание лучших в России

Развязка в парном катании удивляет — битва сильнейших не уступает одиночникам

Чемпионат России. Пары. Произвольная программа

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 147,58

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 147,51

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 144,38

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 138,70

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 132,52

6. Карина Акопова/Никита Рахманин — 129,33

Итог

1. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 228,23

2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 224,99

3. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — 207,03

4. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 196,04

5. Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов — 207,03

6. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко — 196,04

На чемпионате России разрешилась интрига в еще одном важном виде — парном катании. Перед стартом произвольной за победу всерьез боролись сразу четыре пары, из которых две — из группы Тамары Москвиной. После нечаянно брошенной на этапе «Гран-при» в Москве Дмитрием Козловским фразы про «очередь» битва обострилась. Но вот одержать победу дерзость и напор Козловскому с Александрой Бойковой не помогли — на этот раз выиграли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. И их победа — чуть ли не главное событие ЧР в Челябинске и важное достижение для российской сборной перед Олимпиадой.

Приглашение Воронова решило проблему с прыжками

Тарасову и Морозова часто сравнивают с Михаилом Колядой. У них похожие преимущества и вместе с тем похожие проблемы — пока одни восхищаются невероятным катанием Тарасовой и Морозова, выдающимся скольжением Коляды, артистизмом и чувством музыки, вторые напоминают про постоянные срывы прокатов, «бабочках» на прыжках, падениях с выбросов и на подкрутах.

Два чистых выступления подряд от Владимира и Евгении — это явление, которое встречается настолько редко, что уже кажется невозможным. По крайней мере на протяжении последних трех сезонов они стабильно заваливают либо короткую, либо произвольную. Либо как минимум допускают несколько грубых ошибок.

Строго говоря, не многое изменилось и сейчас. Ошибки в прокатах Тарасовой и Морозова до сих пор случаются, не обошлось без них и в Челябинске. Но наконец-то ребятам удалось вместе с тренерами ограничить их количество до минимального, необходимого для победы. Учитывая перенесенный недавно коронавирус Тарасовой (судя по всему, не в самой легкой форме) к их выступлению вообще не может быть претензий.

Больше всего радует прогресс в прыжковой части. Раньше особенно у Тарасовой были большие проблемы с приземлением даже тройного сальхова, а на прыжки посложнее пара даже не смотрела. Теперь же в команде с ними работает Сергей Воронов и плюсы от сотрудничества с ним видны уже сейчас. Улучшилась не только стабильность, но и сама техника, качество исполнения элементов. Прыжки стали легкими, высокими даже у Морозова, которому объективно тяжело их исполнять при больших габаритах.

Пара долгое время была никому не нужна

Вообще их выступление в Челябинске — это невероятная история преодоления. Еще два года назад сразу после пусть и спорной, но неплохой дебютной Олимпиады на Тарасовой и Морозове чуть ли не поставили крест. Мы до сих пор можем гадать, что конкретно имела в виду Нина Мозер, когда называла свою ведущую пару «неинтересным проектом», но такие эпитеты вместе с решением уйти из спорта тренера, который поставил их вместе на льду — это большой удар. Еще больший, чем тяжелый Пхенчхан, где на эмоциях Евгения и Владимир явно сказали друг другу много лишнего и из-за чего отношения долгое время были натянутыми.

Начало работы с Траньковым тоже явно не задалось. Максим — великий спортсмен, но тренерский опыт с парой был для него дебютным. Рисковое решение довериться начинающему специалисту было принято из-за отсутствия альтернатив, но при этом ребятам приходилось не только приспосабливаться к новым условиям, но и готовить как специалиста Транькова. Максим же метался от телепроектов и ледовых шоу и тренерской работой, скорее всего, из-за внутренних сомнений. Недаром же он неоднократно в интервью, что у него нет образования и он всего лишь «консультант». Редкий случай, когда спортсмены уговаривают работать своего тренера и помогают ему обрести уверенность в себе, но он имел место быть.

Больше всего вопросов здесь к нашей федерации — почему в ФФККР допустили, что лучшая пара страны банально никому не нужна? Тарасова и Морозов же не сдавались и поехали в США к Марине Зуевой. Лучший хореограф последних десятилетий масштабно обновила визуальный образ пары, сделав их чуть не самыми зрелищными фигуристами мира. Но вот в плане техники и стабильности достичь прогресса за год совместной работы так и не удалось. Хотя Зуева как могла пыталась — пробовала инновационные подходы с тренировками на пляже, приглашала тренеров по ОФП, бывших хоккеистов. Суммарно с парой работало почти 10 человек, но все это напоминало присказку про дитя, которое осталось у семи нянек без глаза.

Владимир и Евгения по очереди переболели коронавирусом

Тем не менее, к чемпионату мира этого года Тарасова и Морозов были готовы неплохо и рассчитывали на серьезные места. Как не раз обещала Зуева, она готовила пару по сезону постепенно и своего пика Евгения и Владимир достичь должны были в Монреале. К сожалению, по известным причинам проверить это не удалось. Но вот дальше пандемия ударила по паре гораздо сильнее, чем по остальным.

Во-первых, они вновь фактически остались без тренера. Зуева — через океан, при закрытых границах и карантинных режимах расстояние в 10 часов полета стало практически непреодолимым. Они смогли непродолжительное время поработать с Мариной летом, но общую постоянную подготовку вели в Москве под руководством Транькова. Поскольку старты сейчас и проходят только в России.

При этом на «Гран-при» их не допускали уже в ISU — по странному правилу спортсмены должны выступать на том этапе, где у них тренировочная база. По документам международного союза конькобежцев постоянный каток Тарасовой и Морозова в Америке, и они должны были участвовать на этапе в США. Но вновь в Америку они лететь не стали, предпочитая этапы Кубка России.

Финишное — это поочередная болезнь коронавирусом. Сначала заболел Морозов — пара пропустила контрольные прокаты, первые этапы Кубка. Тарасова все это время тренировалась одна, что для парного катания практически бессмысленно. Затем после неплохого дебюта в родной для Евгении Казани — заболела уже сама Евгения. Она шутит, что Владимир ей помогал советами и поэтому болезнь она перенесла полегче. Но по факту даже если отбросить постковидные синдромы суммарный пропуск в тренировках больше чем на месяц — огромная проблема.

Конкуренты решали свои проблемы и на их фоне Тарасова и Морозов — лучшие

Тем удивительнее, что в Челябинске пара смотрелась намного увереннее, чем все остальные. Да, у них были ошибки — но их было гораздо меньше, чем у конкурентов, которых также подкосил COVID. Постепенно обретает свой тренерский стиль и Траньков, который окончательно определился в дальнейшей карьере и поставил себе четкую цель довести Тарасову и Морозову к Олимпиаде. Судя по всему, пока что у них получается неплохо и пара наконец-то нашла взаимодействие со своей командой. Зуева при этом на связи — хоть и через дистанционные технологии, но по словам Владимира и Евгении они постоянно слышат от нее как рабочие советы, так и простые слова поддержки.

Бойкова с Козловским же после невероятно крутого прошлого сезона, такое ощущение, что остановились в развитии. В этом случае вполне объяснима и тирада Дмитрия про «очередь». Ему обидно смотреть, как другая пара Тамары Москвиной — Анастасия Мишина и Александр Галлямов уверенно обходит их по технике и догоняет по компонентам. При этом Бойкова с Козловским потеряли стабильность, за счет которой и выигрывали весь прошлый год. А ошибка на выбросе и вовсе уже выглядит системной. Ходят слухи про возможную работу пары над четверным выбросом, но скорее здесь некие антропометрические сложности.

Правда в Челябинске не удалось себя показать с лучшей стороны и Мишиной с Галлямовым — этот чемпионат явно неудачный для школы Москвиной. А вот команда Сергея Доброскокова возвращается в игру. Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину после проблем со здоровьем у партнера сложно было бороться за победу. Авербух предположил, что у Дениса излишний вес и из-за плохой физической формы он недокручивает прыжки, но скорее всего причины именно медицинские. Главное пара серьезно прибавила в презентации. А ранее именно вторая оценка была камнем преткновения для перспективных фигуристов в борьбе за призовые места.