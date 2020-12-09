Еще два супертурнира по фигурному катанию — уже на этой неделе! Рассказываем, на кого обратить внимание в ближайшие дни.

Чемпионат Москвы

Женщины. Короткая программа

1. Дарья Усачева — 74,44

2. Майя Хромых — 68,47

3. Ксения Цибинова — 67,39

Мужчины. Короткая программа

1. Артем Ковалев — 91,73

2. Андрей Анисимов — 80,54

3. Артем Зотов — 67,16

Несмотря на пандемию, московский спортивный календарь разбухает от количества соревнований. После завершения пяти этапов Кубка России, кажется, что наше фигурное катание должно было затихнуть до чемпионата страны, который пройдет 23 — 27 декабря в Челябинске. Однако уже сегодня стартовал новый важный турнир — чемпионат Москвы, который продлится до субботы. Почти параллельно в Санкт- Петербурге 10 — 11 декабря пройдет свой городской чемпионат. И составу участников в некоторых разрядах позавидовал бы даже нынешний «Гран-при».

Москва

Только вчера в «Мегаспорте» творила историю Софья Самоделкина, прыгнув в одной программе тройной аксель и четверной сальхов, а сегодня на лед вышли с короткими программами мужчины и женщины по разряду мастеров спорта. У первых в числе фаворитов — Артем Ковалев из «Ангелов Плющенко», который победил в общем зачете Кубка России, а теперь захватил лидерство после короткой программы на чемпионате столицы с высоким результатом 91,73. С ним мог соперничать Егор Рухин, который только что едва не выиграл на Ходынке пятый этап Кубка. От одного из лучших наших сборников Петра Гуменника его отделили 0,65 балла. Но экс-подопечный Тутберидзе, перешедший в ЦСКА, снялся. Поэтому теперь при определенных обстоятельствах (а они у мужчин случаются постоянно) на победу может претендовать представитель «Москвича» Андрей Анисимов (80,54).

У женщин на турнире будут биться по два представителя от «Хрустального» и ЦСКА, но россыпь четверных маловероятна. Команду Этери Тутберидзе представляет открытие сезона Дарья Усачева, которая своими последними выступлениями ворвалась в гонку за олимпийскую сборную, и Майя Хромых. Команду Сергея Давыдова — здорово показавшая себя на Кубке Анна Фролова и Ксения Цибинова, на выходных взявшая серебро за Камилой Валиевой.

После короткой программы лидирует Дарья Усачева, получившая высокие 74,44 балла (бонусов на чемпионате Москвы нет). Хромых — вторая в шести баллах позади и попыткой четверного сальхова впереди.

Дарья Усачева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сражение суперюниорок

Но главная афиша чемпионата Москвы — первая очная встреча на льду Софьи Самоделкиной и Софьи Акатьевой. Этой осенью и зимой на катках они не пересекались — Акатьева выбрала для старта Сызрань, а Самоделкина травмировалась и не доехала до Казани. Причем обеим покорилось историческое для России достижение — тройной аксель и четверной прыжок на «плюсы» в одной программе. Акатьева сделала это в Казани после нескольких неудачных попыток на предыдущих соревнованиях, Самоделкина — вчера в «Мегаспорте» с первой же попытки. Причем четверной сальхов, который она показывала на соревнованиях впервые, получил оценку +3,10. Самоделкина получила вчера рекордные для юниорского сезона 237,28 балла.

Это явная угроза даже для взрослых — учитывая то, что у юниорок на один непрыжковый элемент меньше в произвольной программе, да и компонентные оценки ставят осторожнее. Акатьева в этом году набирала только, если это слово уместно, 231,44. У обеих фигуристок высокий судейский рейтинг, обеих готовят с учетом перспектив международных турниров. Вчера Самоделкина в интервью «СЭ» согласилась — битва у юниорок даже жестче, чем у взрослых. И высказала пожелание увидеться с Акатьевой. В четверг — пятницу это случится.

Софья Самоделкина и ее тренер Сергей Давыдов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Среди прочего можно отметить участие в турнире пары сборной России Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин и подтверждение словам Самоделкиной — в юниорских турнирах одиночников у мужчин и женщин заявлены 47 человек против 21 у взрослых.

Петербург

В Северной столице на прошлой неделе прошло юниорское первенство города, теперь черед взрослых. Учитывая ужесточение антикоронавирусных мер и закрытие некоторых катков, вызывает восхищение, что турнир пройдет, и на него заявились десятки спортсменов.

У женщин наконец вернется на лед подопечная Евгения Рукавицына Анастасия Губанова, действующая обладательница трофея. Когда-то она ездила на юниорские «Гран-при», а на последнем чемпионате России попала в десятку. Но видимо, физические кондиции не позволили Насте сразу вкатиться в сезон. Главными претендентками на то, чтобы лишить ее титула, выглядят Софья Самодурова и Станислава Константинова, которая поедет на турнир из Москвы (если не врут списки участников). У мужчин ожидается большая битва за победу между двумя «технарями» — Андреем Мозалевым и Евгением Семененко.

Вызывает удивление наличие в списках тех, кто мог поехать на пятый этап Кубка России, но не поехал — при этом значится в списках на чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга. Возможно, конечно, такие люди, как Арина Андреева, снимутся, но вот София Сарновская вышла на старт короткой программы в «Мегаспорте», хотя могла сделать это на четыре дня раньше. Либо это необъяснимая стратегия, либо за эти четыре дня круто изменились обстоятельства. Сегодня был опубликован список участников чемпионата России, и он, конечно, не включил в себя всех, кто отобрался по регламенту, но той же Валерии Костиной из Тульской области ничего не помешало занять четвертое место на последнем этапе Кубка России и отправиться бронировать гостиницу в Челябинске.

Возможно, для кого-то Петербург или Москва — не совсем Россия, и их чемпионаты престижнее национального. Что ж, тогда это лишний повод их посмотреть. Вести трансляции на YouTube будут каналы MainStream 2 и Студия38. Вопрос попадания на трибуны потребует очень большой смекалки. Формально чемпионаты в Москве и Петербурге проходят без зрителей.