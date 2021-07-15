Загитова сделала шаг по стопам Тутберидзе. Этим летом она успевает все: шоу, Крым, магазин игрушек

Олимпийская чемпионка расширяет горизонты.

Сразу после решения о приостановке карьеры была популярна игра «придумай, кем хочет стать Загитова». Сама она об этом распространялась редко, поэтому вариантов была уйма — от журналистики до Госдумы (куда, правда, можно только с 21 года).

Сама Алина говорила о желании стать продюсером и допускала, что ей интересна тренерская деятельность. «Ледниковый период» и поступление в РАНХиГС — конечно, движение в первом направлении. Но после публикации списков поступающих в Российский госуниверситет физической культуры (РГУФК) становится понятно, что и второй сценарий все еще реален. В Новогорск фигуристка все еще приезжает, так что тяга к фигурному катанию явно осталась.

Вместе с Загитовой — Косторная и Павлюченко

Лето — пора не только сборов и шоу, но и поступлений фигуристов и других спортсменов в вузы. В этом году вступительная кампания оказалась не такой насыщенной, как в прошлом, когда фигуристы вполне могли провести отдельный чемпионат по ЕГЭ. Но в списках на поступление в РГУФК оказалось немало интересных имен.

Так, на специальность «спорт» заочно, вместе и без вступительных испытаний зачислены Алена Косторная и Дарья Павлюченко. Хотя ранее Алена не раз говорила об интересе к медицине, но, видимо, эти мечты придется отложить до лучших времен — за последнее время в ее жизни произошло столько всего, что не до нейрохирургии. Все ресурсы на Олимпиаду.

Интересно, что на то же направление поступают менее титулованные Анастасия Мухортова и представляющая Азербайджан Екатерина Рябова, но уже на общих основаниях, после сдачи ЕГЭ.

На то же направление, но уже по договору, поступила и Алина Загитова. Она тоже ничего не сдавала, а поступила с особыми правами без испытаний. Платная основа обучения объясняется тем, что в России нельзя получать параллельно два высших образования бесплатно (по крайней мере формально). В прошлом году фигуристка поступила на направление «продюсирование и культурная политика» РАНХиГС. Как сообщили «СЭ» в пресс-службе университета, «олимпийская чемпионка Алина Загитова продолжает обучение на факультете журналистики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС».

Алина успевает везде

Так что речь идет именно не о переходе, а об универсализме фигуристки. Наряду с участием в шоу в Сочи, где она заочно конкурирует с «Анной Карениной» Ильи Авербуха и Евгении Медведевой, съемками в рекламе, работой на «Ледниковом периоде» Загитова теперь еще и получает два образования. И карьеру при этом не закончила! Работает на много фронтов. В Сочи она одна из Людмил в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» и играет на балалайке.

В Крым ездит поучаствовать в промоушене «Артека».

А ее сторис из Крыма «Наша Родина» восхитило одних и взбесило других.

Кроме того, не так давно Загитова посетила Японию, где в мае прошла премьера фильма с ее участием «Пальма».

Вместе с Масару она же снялась в рекламе магазина игрушек.

Главная звезда РГУФК

Также без вступительных испытаний будут зачислены: чемпион Европы по настольному теннису Лев Кацман, победительница Юношеских игр скелетонистка Анастасия Цыганова, чемпионка России по спортивной гимнастике Варвара Зубова, волейболистка сборной России Арина Федоровцева. В таком составе Загитова, конечно, куда статуснее всего остального абитуриентского потока. При этом интересно, что никто из звезд не выбрал конкретное направление «фигурное катание на коньках», куда собираются пойти Илья Яблоков и Алина Урушадзе.

По итогам освоения программы Загитова, Косторная и несколько сотен их однокурсников должны научиться «осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде», «деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)» и даже должны быть «способны воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах».

Однако основное число полученных компетенций, конечно, касаются тренерской деятельности — умение применять лучшие методики, воспитывать личностные качества, не допускать травм и тому подобное, заниматься профилактикой допинга. В общем, все то, чем славится российский спорт.