Поцелуй Бузовой и Сычева, живая змея и короткое платье Загитовой. Фото со съемок «Ледникового периода»
Индивидуальный мастер-класс от Алины Загитовой — мечта любой маленькой девочки, у которой есть коньки. Дочь олимпийского чемпиона Алексея Ягудина Мишель работает с Алиной на одном льду и пользуется служебным положением до старта съемок.
Блестящая! Такой мы увидели Алину в этот раз. Платье сидело по фигуре, но дискомфорт от короткой модели был все-таки заметен. Девушка частенько поправляла юбку и разглаживала блестки.
Алексей Ягудин пытался познакомить Мишель с легендарной Татьяной Тарасовой. Но девочке больше нравилось кататься за руку с Загитовой. Яркий свет и внезапное внимание ее напугали.
Обычно колкая на комментарии Елена Исинбаева нарядилась в плюшевое розовое пальто. Правда, под милой шубкой могут скрываться самые резкие замечания!
Расстроил падением Дмитрий Сычев. Его пара с Марией Петровой и так была в номинации на вылет, а тут такая досадная ошибка!
С помощью заклинаний пыталась остаться в проекте пара Татьяны Волосожар и Евгения Пронина. Магия не помогла.
Задорные танцы Кощея Бессмертного и Бабы Яги понравились всем, кроме совсем не плюшевой в оценках Елены Исинбаевой. Легкоатлетка заметила, что образы и декорации у пары постоянно повторяются.
Татьяна Волосожар предложила Алине примерить фату. Но фигуристка к таким подаркам пока не готова и в ответ только смущенно улыбается.
Кто ничего не стесняется, так это пара Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев. Блогер органично смотрелась в образе Малефисенты. Рога практически пришили к волосам — так они выдержали все поддержки и вращения.
Ольга сохраняла томный взгляд своей героини на протяжении всего танца. Дмитрию оставалось только направлять партнершу в сложных хореографических ситуациях.
В финале номера Малефисента распустила крылья, а пара получила высокие оценки от жюри.
После объявления дуэта, покидающего шоу, все номинанты обменялись теплыми объятиями. Дмитрий Сычев и Ольга Бузова по-дружески целуются и расстаются до следующей серии проекта.
Елена Исинбаева скинула шкуру милой овечки и все-таки раскритиковала нескольких участников. Но чтобы не попасть под гневный комментарий Татьяны Тарасовой, спряталась за листочками с оценками.
Алина Загитова в недоумении крутит головой — как можно ставить какие-то другие оценки, кроме 6.0?
Регина Тодоренко и Роман Костомаров продолжают удивлять. В этой серии они представили танец Клеопатры и Марка Антония.
Эффектные поддержки и яркие костюмы добавили антуража и без того впечатляющему номеру. Но самое интересное фигуристы показали в конце!
На грудь Регины, высовывая язык, спустилась настоящая змея. Со стороны жюри донеслось испуганное «ох».
Роман Костомаров третьей участницы танца совсем не боялся и обращался со змеей как со старой знакомой.
А вот остальную часть публики опасный эпизод напугал. Татьяна Тарасова призналась, что боится змей, а лицо Алины Загитовой лучше любых слов показало ее напряжение!
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