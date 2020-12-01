Поцелуй Бузовой и Сычева, живая змея и короткое платье Загитовой. Фото со съемок «Ледникового периода»

Что произойдет в новом выпуске популярного шоу. Фоторепортаж «СЭ»

Алина Загитова и дочь олимпийского чемпиона Алексея Ягудина Мишель.. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Индивидуальный мастер-класс от Алины Загитовой — мечта любой маленькой девочки, у которой есть коньки. Дочь олимпийского чемпиона Алексея Ягудина Мишель работает с Алиной на одном льду и пользуется служебным положением до старта съемок.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Блестящая! Такой мы увидели Алину в этот раз. Платье сидело по фигуре, но дискомфорт от короткой модели был все-таки заметен. Девушка частенько поправляла юбку и разглаживала блестки.

Татьяна Тарасова и Алексей Ягудин с дочерью Мишель. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алексей Ягудин пытался познакомить Мишель с легендарной Татьяной Тарасовой. Но девочке больше нравилось кататься за руку с Загитовой. Яркий свет и внезапное внимание ее напугали.

Елена Исинбаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Обычно колкая на комментарии Елена Исинбаева нарядилась в плюшевое розовое пальто. Правда, под милой шубкой могут скрываться самые резкие замечания!

Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Расстроил падением Дмитрий Сычев. Его пара с Марией Петровой и так была в номинации на вылет, а тут такая досадная ошибка!

Татьяна Волосожар. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С помощью заклинаний пыталась остаться в проекте пара Татьяны Волосожар и Евгения Пронина. Магия не помогла.

Татьяна Волосожар и Евгений Пронин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Задорные танцы Кощея Бессмертного и Бабы Яги понравились всем, кроме совсем не плюшевой в оценках Елены Исинбаевой. Легкоатлетка заметила, что образы и декорации у пары постоянно повторяются.

Татьяна Волосожар и Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Татьяна Волосожар предложила Алине примерить фату. Но фигуристка к таким подаркам пока не готова и в ответ только смущенно улыбается.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Кто ничего не стесняется, так это пара Ольга Бузова — Дмитрий Соловьев. Блогер органично смотрелась в образе Малефисенты. Рога практически пришили к волосам — так они выдержали все поддержки и вращения.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Ольга сохраняла томный взгляд своей героини на протяжении всего танца. Дмитрию оставалось только направлять партнершу в сложных хореографических ситуациях.

Ледниковый период. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В финале номера Малефисента распустила крылья, а пара получила высокие оценки от жюри.

Дмитрий Сычев и Ольга Бузова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После объявления дуэта, покидающего шоу, все номинанты обменялись теплыми объятиями. Дмитрий Сычев и Ольга Бузова по-дружески целуются и расстаются до следующей серии проекта.

Елена Исинбаева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Елена Исинбаева скинула шкуру милой овечки и все-таки раскритиковала нескольких участников. Но чтобы не попасть под гневный комментарий Татьяны Тарасовой, спряталась за листочками с оценками.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Алина Загитова в недоумении крутит головой — как можно ставить какие-то другие оценки, кроме 6.0?

Ледниковый период. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Регина Тодоренко и Роман Костомаров продолжают удивлять. В этой серии они представили танец Клеопатры и Марка Антония.

Ледниковый период. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Эффектные поддержки и яркие костюмы добавили антуража и без того впечатляющему номеру. Но самое интересное фигуристы показали в конце!

Ледниковый период. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На грудь Регины, высовывая язык, спустилась настоящая змея. Со стороны жюри донеслось испуганное «ох».

Ледниковый период. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Роман Костомаров третьей участницы танца совсем не боялся и обращался со змеей как со старой знакомой.

Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А вот остальную часть публики опасный эпизод напугал. Татьяна Тарасова призналась, что боится змей, а лицо Алины Загитовой лучше любых слов показало ее напряжение!