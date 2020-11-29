Загитова порадовала элегантным синим платьем, а четыре дуэта заработали максимальное количество баллов.

На прошлой неделе многие болельщики фигурного катания жаловались, что произвольные программы «Гран-при России» не показали в прямом эфире. Зато новый выпуск «Ледникового периода» вышел в срок. На самом деле ничего необычного — просто шоу более рейтинговое, чем соревнования.

Но это и не совсем плохо — когда у России наступило временное затишье (не было громких побед на международной арене), именно «Ледниковый период» и его аналоги привлекали внимание зрителей к фигурному катанию. Родители многих детей видели на экранах телевизоров олимпийских чемпионов и тоже планировали отдать дочерей и сыновей в спорт. Сейчас в «Ледниковый период» приглашают и более молодых спортсменов с той же целью — привлечь внимание публики к шоу. И тем самым — к фигурному катанию.

К девятому выпуску «Ледникового периода» осталось десять дуэтов — в номинацию теперь попадают действительно сильные участники. Технический уровень растет: теперь элементы уже должны четко вписываться в программы таким образом, чтобы помогать выражать эмоции. Улучшаются и платья ведущей Алины Загитовой — следить за преображением костюмов уже стало традицией. На этот раз получилось почти отлично — элегантное синее платье с рукавами-фонариками и красивый ободок в цвет наряда.

Особенный номер Бузовой

В номинации в этом выпуске оказались две очень сильные пары — Елена Ильиных / Влад Топалов и Татьяна Волосожар / Евгений Пронин. Их в итоге разделили всего две сотых балла — это разница всего лишь одной оценки от судей.

Ильиных и Топалов катались под трек «Знаешь» украинского певца Роджена Ануси. Возможно, они проиграли с выбором музыки — по эмоциям получилось шикарно, но песня не такая известная, как «Я свободен» Валерия Кипелова, под которую выступали Волосожар с Прониным. Техники тоже не хватило: Татьяна и Евгений сделали выброс аксель в полтора оборота и несколько высоких поддержек. У Елены и Влада такого не было. В этом есть своя закономерность — все-таки Волосожар, в отличие от Ильиных, выступала в парном катании, так что научить партнера выбросам и поддержкам ей проще.

В конце Елена плакала, а Влад благодарил всех зрителей за поддержку, судей — за высокие оценки, а партнершу — за классные программы и весь путь в проекте.

«Для Оли это был и останется особенный номер», — так подписал Дмитрий Соловьев пост с анонсом нового выпуска и своего номера в Instagram. Для Бузовой выступление и вправду стало необычным: вместе с партнером они катались под произведение самой певицы. В конце номера Ольга взлетела под купол арены, вторя словам песни: «А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака». Эффектно, но, если исключить эти фишки, непонятно, почему этот дуэт все еще в проекте. Кажется, что Ольга прогрессировала меньше некоторых непрофессионалов, уже выбывших из «Ледникового периода».

Свою сильную сторону решила использовать и Ирина Пегова: актриса успешно совмещала катание и вставки с собственным голосом. Ирина рассказывала историю о любви — сначала даже показалось, что слова были предварительно записаны. А на самом деле все происходило в реальном времени. «Опять метель...» Аллы Пугачевой и прекрасная игра Ирины Пеговой вместе с одновременным выполнением элементов с Алексеем Тихоновым — эта постановка точно стала одним из сильнейших впечатлений от выпуска.

Футболист Дмитрий Сычев научил владеть мячом свою партнершу Марию Петрову. Ему вообще на этом проекте сложнее остальных — он не актер и не певец, никаких специальных курсов по актерскому мастерству у него не было. Номер под песню Гарика Сукачева получился чуть ли не их самым ярким — и точно самым веселым и артистически насыщенным.

«Эта девочка восхищает своей смелостью», — сказала Татьяна Навка после выступления Ольги Кузьминой. Александр Энберт в каждой программе делает с ней такие удивительные поддержки и тодесы, что иногда замирает сердце. Ольга и Александр идеально подходят друг другу по росту и весу и в этот раз даже сделали подкрутку. Возможно, Ольге проще, потому что ее партнер — фигурист, но сама актриса тоже хорошо выполняет различные шаги и практически не уступает в скорости Александру. За свою программу они получили максимум — впервые за несколько последних выпусков.

Песня Регины Тодоренко

Оксана Домнина дала мастер-класс всем фигуристам по тому, как быстро надеть коньки. Они, конечно, были на липучках, но вышла-то на лед Оксана на лабутенах — так и называлась песня, под которую каталась Домнина с Вольфгангом Черни. Некоторое время Вольф показывал индивидуальное мастерство — он был в коньках, а партнерша нет. Все 6.0 который выпуск подряд — Домнина и Черни превратились в уверенных лидеров проекта.

Кажется, что партнером-непрофессионалом в «Ледниковом периоде» быть сложнее — нужно же не только отвечать за себя, но еще и делать поддержки с партнершей, при этом принимая сложные положения в этих самых элементах, а еще учить что-то новое. Если про Ольгу Кузьмину можно сказать, что она легко могла бы стать профессиональной фигуристкой, если бы начала заниматься в детстве, то это же относится и к Вячеславу. Партнера можно назвать просто бесстрашным — и лучшим среди непрофессионалов-мужчин в проекте. Три лидирующие пары друг за другом получили 12 баллов — и это точно заслуженно.

Спела и Регина Тодоренко. Правда, всего пару строк. В остальном ведущая вместе с Романом Костомаровым каталась под песню Пелагеи, в которой не было ярко выраженных акцентов. Очередные все 6.0 — в этом выпуске целых четыре дуэта получили максимум.

А в номинации уже во второй раз оказались сразу три пары — Татьяна Волосожар / Евгений Пронин, Ольга Бузова / Дмитрий Соловьев и Мария Петрова / Дмитрий Сычев.