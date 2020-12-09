Бузову не узнали в гриме. Эпатажный костюм звезды в новом «Ледниковом периоде»

Шоу Первого канала близко к своей кульминации — и наряды становятся все удивительнее, а Загитова надела очки.

Тема 11-го выпуска была объявлена свободной — пары сами были вправе выбрать сюжет своей произвольной программы. Выбор оказался очень разнообразным, и не всегда его понимало даже жюри.

Алина Загитова на днях подверглась критике своих профессиональных коллег по тележурналистике Иоланды Чен и Ольги Богословской. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко встала на защиту спортсменки. Так или иначе — но руководство «Ледникового периода» утверждает, что довольно олимпийской чемпионкой.

Алексей Ягудин и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загитова даже примерила стильные солнечные очки. В них говорить про лающих собак и идущий караван, пожалуй, можно еще более убедительно.

Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главная звезда проекта Ольга Бузова предстала в ярком желтом костюме и снова была эмоциональна. Вместе с Дмитрием Соловьевым они исполнили постановку с отсылкой к известной компьютерной игре Angry Birds.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

В жюри, к которому в этот раз присоединились Сергей Шакуров и Егор Бароев, не сразу поняли, кого изображала самая популярная женщина русского Instagram. Высказывались идеи о подсолнухе и других растениях, а Ольга скромно рассказала, что она — птичка.

Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Соцсети разделились на два лагеря: одни говорят, что Бузову откровенно протежируют жюри, другие просто голосуют за нее, что помогает поп-диве выигрывать все зрительские голосования с начала проекта.

Ольга Бузова и Илья Авербух. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Судья и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева ближе к финалу становится все более напряженной. Если кто-то и может решить судьбу проекта, то это она.

Елена Исинбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Оценки рекордсменки мира по прыжкам с шестом абсолютно непредсказуемы и гораздо жестче, чем у коллег.

Елена Исинбаева. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные фавориты шоу — Александр Энберт и Ольга Кузьмина — снова показывали высокую техническую оснащенность. На этот раз они для номера выбрали драматическую тему.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Учитывая, что творится со снятиями в Кубке России, новоиспеченная пара вполне могла бы заявиться и на него. И не затерялась бы.

Ольга Кузьмина. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Их главные преследователи Регина Тодоренко и Роман Костомаров ответили лепкой снеговика.

Роман Костомаров и Регина Тодоренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

И молитвой к зиме.

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чем ближе к развязке, тем откровеннее и эпатажнее становятся наряды и реквизит. Дмитрий Сычев выехал на выступление на мопеде.

Дмитрий Сычев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А Ирина Пегова с Алексеем Тихоновым устроили метание тортами на импровизированной свадьбе.

Алексей Тихонов и Ирина Пегова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трансляция очередного выпуска «Ледникового периода» состоится в 17:50 по московскому времени в субботу, 12 декабря.