Бузову не узнали в гриме. Эпатажный костюм звезды в новом «Ледниковом периоде»
Шоу Первого канала близко к своей кульминации — и наряды становятся все удивительнее, а Загитова надела очки.
Тема 11-го выпуска была объявлена свободной — пары сами были вправе выбрать сюжет своей произвольной программы. Выбор оказался очень разнообразным, и не всегда его понимало даже жюри.
Алина Загитова на днях подверглась критике своих профессиональных коллег по тележурналистике Иоланды Чен и Ольги Богословской. Заслуженный тренер России Инна Гончаренко встала на защиту спортсменки. Так или иначе — но руководство «Ледникового периода» утверждает, что довольно олимпийской чемпионкой.
Загитова даже примерила стильные солнечные очки. В них говорить про лающих собак и идущий караван, пожалуй, можно еще более убедительно.
Главная звезда проекта Ольга Бузова предстала в ярком желтом костюме и снова была эмоциональна. Вместе с Дмитрием Соловьевым они исполнили постановку с отсылкой к известной компьютерной игре Angry Birds.
В жюри, к которому в этот раз присоединились Сергей Шакуров и Егор Бароев, не сразу поняли, кого изображала самая популярная женщина русского Instagram. Высказывались идеи о подсолнухе и других растениях, а Ольга скромно рассказала, что она — птичка.
Соцсети разделились на два лагеря: одни говорят, что Бузову откровенно протежируют жюри, другие просто голосуют за нее, что помогает поп-диве выигрывать все зрительские голосования с начала проекта.
Судья и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева ближе к финалу становится все более напряженной. Если кто-то и может решить судьбу проекта, то это она.
Оценки рекордсменки мира по прыжкам с шестом абсолютно непредсказуемы и гораздо жестче, чем у коллег.
Главные фавориты шоу — Александр Энберт и Ольга Кузьмина — снова показывали высокую техническую оснащенность. На этот раз они для номера выбрали драматическую тему.
Учитывая, что творится со снятиями в Кубке России, новоиспеченная пара вполне могла бы заявиться и на него. И не затерялась бы.
Их главные преследователи Регина Тодоренко и Роман Костомаров ответили лепкой снеговика.
И молитвой к зиме.
Чем ближе к развязке, тем откровеннее и эпатажнее становятся наряды и реквизит. Дмитрий Сычев выехал на выступление на мопеде.
А Ирина Пегова с Алексеем Тихоновым устроили метание тортами на импровизированной свадьбе.
Трансляция очередного выпуска «Ледникового периода» состоится в 17:50 по московскому времени в субботу, 12 декабря.
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